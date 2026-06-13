C’è una data per Je so’ pazzo, il film dedicato a Pino Daniele con Massimiliano Caiazzo nei panni del cantautore: la pellicola arriverà al cinema dal 15 ottobre 2026. L’annuncio è stato diffuso attraverso i canali social ufficiali del film con lo slogan “La musica è circolare”, accompagnato dal primo trailer.

Diretto da Nicola Prosatore, il film vede protagonista Massimiliano Caiazzo, diventato noto al grande pubblico per il ruolo di Carmine Di Salvo nella serie Mare Fuori.

“Je so’ pazzo”, il film su Pino Daniele con Massimiliano Caiazzo

Liberamente tratto dal libro biografico Pino Daniele. Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce, scritto dal figlio Alessandro Daniele, Je so’ pazzo ripercorre la vita dell’artista partenopeo: dagli anni difficili dell’infanzia nei vicoli di Napoli fino allo storico concerto del 1981, davanti a oltre 200.000 persone. Un racconto che intreccia musica, conflitti familiari, fragilità e il legame profondo, a tratti contraddittorio, tra Pino Daniele e la sua città.

Per calarsi nel ruolo, Massimiliano Caiazzo ha intrapreso un percorso di preparazione intenso, studiando chitarra e affrontando anche una significativa trasformazione fisica. Accanto a lui, nel cast, figurano tra gli altri Mariasole Pollio, Giovanni Ludeno, Antonia Truppo, Monica Nappo, Giuseppe Brunetti e Leonardo Bianconi.

Il film è prodotto da Tartare Film e Camfilm con Rai Cinema, distribuito da 01 Distribution.

Il trailer di “Je so’ pazzo”

Insieme alla data di uscita è stato diffuso anche il primo trailer del film, condiviso sui canali social ufficiali.

Avevamo raccontato l’inizio di questo progetto lo scorso anno: per ripercorrere come era nato il film e la scelta di Caiazzo, qui il nostro articolo dedicato a Massimiliano Caiazzo nei panni di Pino Daniele.