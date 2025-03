Pino Daniele, l’inedito Una parte di me dedicato al figlio esce nel giorno della festa del Papà

Pino Daniele torna con un inedito che arriva a sorpresa nel giorno del suo 70° compleanno, in quello che sarebbe stato anche il giorno del suo onomastico e della Festa del Papà. Il brano si intitola Una parte di me ed è disponibile da oggi, 19 marzo, su tutte le piattaforme digitali per Warner Music Italy.

L’uscita di Una parte di me porta con sé il sigillo del 70/10 Anniversary, il marchio distintivo creato dalla Fondazione Pino Daniele per celebrare i 70 anni dalla nascita e i 10 anni dalla scomparsa dell’indimenticabile artista. Un’iniziativa che garantisce l’autenticità di tutte le celebrazioni dedicate a uno dei più grandi cantautori italiani.

Una parte di me, un brano dedicato al figlio Francesco

Una parte di me è una dedica intima e toccante che Pino Daniele aveva scritto per il figlio più piccolo, Francesco. La copertina del brano, scattata dal secondogenito Alessandro, ritrae Pino e il piccolo Francesco mentre si guardano negli occhi. Un’immagine forte e significativa, resa ancora più speciale dal fatto che sia stato lo stesso Francesco a scrivere il titolo della canzone sulla cover.

Il brano, composto nel 2009, era stato registrato in un periodo di transizione tra un disco acustico e un album di remake con l’aggiunta di inediti. Pino Daniele aveva realizzato la base di chitarra e inciso alcune take vocali, ma la canzone non fu mai completata e per ragioni discografiche rimase inedita fino a oggi.

Grazie al ritrovamento dei multitraccia originali, il brano è stato completato nel rispetto della visione originale di Pino Daniele. Uno degli elementi chiave della produzione è stato il coinvolgimento del M° Gianluca Podio, a cui lo stesso Pino aveva espresso il desiderio di affidare un arrangiamento orchestrale.

Una parte di me è prodotto da Pino Daniele, autore di musica e testo, e co-prodotto da Alessandro Daniele e Fabrizio Bianco. I musicisti coinvolti nella registrazione sono:

Pino Daniele – Chitarre e voce

– Chitarre e voce Alfredo Golino – Batteria e percussioni

– Batteria e percussioni Fabrizio Bianco – Basso

– Basso Prisca Amori – Primo violino

– Primo violino Mariana Dudnic – Secondo violino

– Secondo violino Gisella Horvat – Viola

– Viola Rossella Zampiron – Violoncello

Gli archi sono stati arrangiati e diretti dal M° Gianluca Podio e registrati presso il Mob Studios di Roma. La supervisione tecnica è stata curata da Jurij Gianluca Ricotti, mentre il mix e il mastering sono stati affidati a Pino “Pinaxa” Pischetola.

PINO DANIELE UNA PARTE DI ME – TESTO

(Testo e musica di Pino Daniele – Sony Music Italy – Warner Music Italy)

Leggi nel tuo cuore

Fallo anche per me

Diventerai un omone

Come me

Ma tieni gli occhi fissi al cielo

Davvero

Davvero

Non aver paura del mare

Che farai?

Che farai?

Quante cose che farai!

Sei una parte di me

Riderai, piangerai

Amerai e sognerai

Tutto quello che vuoi è dentro al tuo cuore

Adesso dormi amore

Davvero

Davvero

Non aver paura del buio

Riderai, piangerai

Amerai e sognerai

Tutto quello che vuoi è dentro al tuo cuore

Ma tieni gli occhi fissi al cielo

Davvero

Davvero

Non aver paura del mare

Amore