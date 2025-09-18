18 Settembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
18 Settembre 2025

Pino è – Il viaggio del Musicante: la scaletta e tutti gli ospiti dello show per Pino Daniele

Dal Plebiscito di Napoli allo speciale tv su Rai 1

News di All Music Italia
Pino è Il viaggio del Musicante scaletta Rai1 con Carlo Conti e Fiorella Mannoia
Condividi su:

Pino è – Il viaggio del Musicante accende Napoli e Rai1 con una scaletta ricca di grandi nomi per un evento live volto a celebrare Pino Daniele a 70 anni dalla nascita e a 10 dalla scomparsa.

Già sold out in Piazza del Plebiscito il 18 settembre, lo show andrà in onda sabato 20 settembre in prima serata su Rai1, RaiPlay e in simulcast su Rai Radio2.

Pino è – Il viaggio del Musicante: conduttori e opening

A guidare la serata saranno Carlo Conti e Fiorella Mannoia. Una doppia conduzione che unirà racconto e musica, con esibizioni inedite, duetti e testimonianze di chi ha condiviso un pezzo di strada con Pino Daniele.

Ad aprire lo show saranno i finalisti del Musicante Award – Premio Pino Daniele: Bosnia, Rossana De Pace, Rosita Brucoli, Vittoria Sciacca e X Giove. Giovani talenti selezionati in un contest dedicato a chi scrive e interpreta brani originali, ma anche a chi ha saputo offrire una nuova visione dell’opera di Pino. Il vincitore assoluto sarà proclamato e premiato proprio sul palco di Piazza del Plebiscito.

Uno speciale RaiPlay e la voce dei protagonisti

Non solo la diretta televisiva: su RaiPlay andrà in onda uno speciale originale intitolato Pino è – Il viaggio del Musicante Speciale RaiPlay, guidato da Carolina Di Domenico. Un racconto dal dietro le quinte con interviste esclusive, aneddoti e momenti a caldo con i grandi ospiti e con i finalisti del Musicante Award.

L’evento ha anche un forte valore sociale. Grazie alla Fondazione Pino Daniele ETS proseguiranno le borse di studio e le iniziative a favore dei giovani talenti e dei ragazzi che vivono in contesti fragili, promuovendo la musica come strumento educativo e di riscatto. La campagna solidale finanzierà inoltre il Progetto PREME di Open – Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma odv, dedicato alle cure innovative per i bambini oncologici.

L’evento live rientra nel 70/10 Anniversary, il progetto ufficiale della Fondazione Pino Daniele che raccoglie tutte le celebrazioni dedicate al cantautore napoletano nel decennale della scomparsa e nel settantesimo anniversario della nascita. Un’occasione per mantenere viva l’eredità artistica e sociale di Pino, con iniziative culturali e formative in tutta Italia.

Cliccate in basso su continua per scoprire tutti gli ospiti dell’evento.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle nuovi singoli italiani del 12 settembre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 12 settembre 2025: Sarah e Mida molto bene, Achille Lauro la copia di se stesso
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 2

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Loghi di Sony Music, Universal Music, Warner Music, Amici e X Factor usati da Caronte Music Group 3

Caronte Music Group, loghi di major e talent nei contenuti promozionali. L’inchiesta di All Music Italia
Alter Anima durante le audition di X Factor 2025 canta Pippetta e a nanna 4

X Factor 2025: dopo le "Carote" di Nuela, Alter Anima è pronto a diventare virale con "Pipetta e a nanna"
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 5

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 7

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 8

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Gianna Nannini e Fabrizio Giannini annunciano la nuova collaborazione di management 9

Fabrizio Giannini è il nuovo manager di Gianna Nannini
album italiani in uscita 2025 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.