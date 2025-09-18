Pino è – Il viaggio del Musicante: la scaletta e tutti gli ospiti dello show per Pino Daniele

Pino è – Il viaggio del Musicante accende Napoli e Rai1 con una scaletta ricca di grandi nomi per un evento live volto a celebrare Pino Daniele a 70 anni dalla nascita e a 10 dalla scomparsa.

Già sold out in Piazza del Plebiscito il 18 settembre, lo show andrà in onda sabato 20 settembre in prima serata su Rai1, RaiPlay e in simulcast su Rai Radio2.

Pino è – Il viaggio del Musicante: conduttori e opening

A guidare la serata saranno Carlo Conti e Fiorella Mannoia. Una doppia conduzione che unirà racconto e musica, con esibizioni inedite, duetti e testimonianze di chi ha condiviso un pezzo di strada con Pino Daniele.

Ad aprire lo show saranno i finalisti del Musicante Award – Premio Pino Daniele: Bosnia, Rossana De Pace, Rosita Brucoli, Vittoria Sciacca e X Giove. Giovani talenti selezionati in un contest dedicato a chi scrive e interpreta brani originali, ma anche a chi ha saputo offrire una nuova visione dell’opera di Pino. Il vincitore assoluto sarà proclamato e premiato proprio sul palco di Piazza del Plebiscito.

Uno speciale RaiPlay e la voce dei protagonisti

Non solo la diretta televisiva: su RaiPlay andrà in onda uno speciale originale intitolato Pino è – Il viaggio del Musicante Speciale RaiPlay, guidato da Carolina Di Domenico. Un racconto dal dietro le quinte con interviste esclusive, aneddoti e momenti a caldo con i grandi ospiti e con i finalisti del Musicante Award.

L’evento ha anche un forte valore sociale. Grazie alla Fondazione Pino Daniele ETS proseguiranno le borse di studio e le iniziative a favore dei giovani talenti e dei ragazzi che vivono in contesti fragili, promuovendo la musica come strumento educativo e di riscatto. La campagna solidale finanzierà inoltre il Progetto PREME di Open – Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma odv, dedicato alle cure innovative per i bambini oncologici.

L’evento live rientra nel 70/10 Anniversary, il progetto ufficiale della Fondazione Pino Daniele che raccoglie tutte le celebrazioni dedicate al cantautore napoletano nel decennale della scomparsa e nel settantesimo anniversario della nascita. Un’occasione per mantenere viva l’eredità artistica e sociale di Pino, con iniziative culturali e formative in tutta Italia.

