Pino Daniele, per i 2500 anni di Napoli arriva “Napule è Millenaria”

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 7 marzo, Napule è Millenaria (Official Soundtrack) (Sony Music Entertainment Italy) è l’inno ufficiale delle iniziative che celebrano il 2500° anniversario della fondazione di Napoli.

Inedita versione di Napule è di Pino Daniele, il brano è dunque un vero e proprio manifesto sonoro, che intreccia l’innovazione alla tradizione, rappresentando un ideale punto d’incontro tra presente, passato e futuro.

Ed ecco che i suoni iconici del mare e della tradizione si mescolano con mandolini filtrati attraverso l’elaborazione tipica della musica elettronica che, a loro volta, si fondono con l’inconfondibile voce di Pino Daniele e il suono della sua chitarra.

Ogni nota si fa dunque racconto, mentre ogni accordo si trasforma in un omaggio alla storia ultra millenaria di Napoli: una città da sempre culla di cultura e creatività.

“Il programma delle celebrazioni dei 2500 anni di Napoli è articolato e diffuso“, ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi.

Poi, ha aggiunto: “Nasce da un confronto diretto con le istituzioni culturali, le realtà sociali e le forze imprenditoriali che hanno contribuito a costruire una programmazione aperta, partecipativa e in continua evoluzione“.

Infine, ha spiegato: “La celebrazione dei 2500 anni è un modo per alimentare il protagonismo culturale di Napoli in Italia e nel mondo, nonché un’occasione per restituire ai napoletani e a migliaia di turisti alcuni luoghi significativi, custodi della memoria e dell’identità collettiva“.

A questo proposito, è intervenuta anche Teresa Armato, assessore al Turismo e alle attività produttive, che ha dichiarato: “Saranno oltre 2500 gli eventi, i luoghi e gli artisti coinvolti. I dati del turismo nel 2024 sono stati positivi, ma siamo ambiziosi e per il compleanno di Napoli vogliamo fare ancora meglio“.

Ma, qual è l’obiettivo comune? A spiegarlo è la direttrice artistica Laura Valente: “Con Napoli Millenaria non ci accontentiamo di celebrare un compleanno seppur prestigioso, ma vogliamo che i progetti messi in campo diventino un laboratorio permanente di collaborazione istituzionale e non, con una particolare attenzione ai talenti di questo territorio”.

Ed ecco che, “per una storia così complessa e stratificata, non potevamo che puntare su un programma aperto, partecipativo, dinamico e in continua evoluzione, grazie all’azione congiunta di una comunità che ha scelto di collaborare alla creazione di una visione artistica condivisa e diffusa, tra temi, luoghi e ispirazioni. Napoli Millenaria, appunto“.

PINO DANIELE, “NAPULE È MILLENARIA (Official Soundtrack)”

Prodotta da Alessandro Daniele e Fabrizio Bianco, missata e masterizzata da Pino Pinaxa Pischetola, con l’elaborazione elettronica e il sound design di Diego Capocitti e con i mandolini, la mandola e i synthesizer di Fabrizio Bianco, Napule è Millenaria (Official Soundtrack) porta il sigillo 70/10 Anniversary, assegnato esclusivamente a eventi, progetti e manifestazioni che, oltre a rendere omaggio alla memoria di Pino Daniele, rappresentano un valore significativo e un contributo rilevante alla sua eredità musicale e culturale.

Ma non è tutto! Tra le iniziative contraddistinte dal sigillo 70/10 Anniversary c’è infatti anche l’inedita esposizione PINO DANIELE. SPIRITUAL che, dal 20 marzo al 6 luglio, sarà ospitata nella Sala Plebiscito e nella Sala Belvedere di Palazzo Reale a Napoli.