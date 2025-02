Massimiliano Caiazzo interpreterà Pino Daniele: il film arriva nel 2025

Massimiliano Caiazzo sarà Pino Daniele nel film Je so’ pazzo.

L’attore Massimiliano Caiazzo, noto al grande pubblico per il ruolo di Carmine Di Salvo nella serie Mare fuori, interpreterà Pino Daniele nel film biografico Je so’ pazzo. Diretto da Nicola Prosatore e prodotto da Rai Cinema, il film è tratto dal libro biografico del figlio di Pino, Alessandro Daniele, e racconterà la storia del cantautore partenopeo dagli anni difficili nei quartieri popolari di Napoli fino all’ascesa al successo.

Massimiliano Caiazzo: dalla tv al ruolo della vita

Nato a Castellammare di Stabia nel 1996, Massimiliano Caiazzo ha conquistato il pubblico grazie alla sua interpretazione in Mare fuori, serie che gli è valsa diversi importanti riconoscimenti.

Nel 2022 è stato protagonista del film Piano piano, diretto proprio da Nicola Prosatore, lo stesso regista che ora lo dirigerà nel ruolo di Pino Daniele.

Come si apprende da Adnkronos per prepararsi al personaggio, Caiazzo sta seguendo un intenso percorso di studio sulla chitarra e una trasformazione fisica significativa, con un aumento di peso di circa 20 kg per avvicinarsi alla corporatura di Pino Daniele.

Je so’ pazzo : le riprese al via a marzo

Le riprese del film inizieranno a marzo 2025 e il film arriverà nelle sale entro la fine dell’anno. Il 2025 sarà un anno cruciale per il ricordo di Pino Daniele, perché coincide con il decennale della sua scomparsa e con quello che sarebbe stato il suo 70° compleanno.

L’attesa per Je so’ pazzo e l’interpretazione di Massimiliano Caiazzo potrebbe rappresentare per lui una consacrazione definitiva nel mondo del cinema.

Un ruolo impegnativo per raccontare un’icona della musica italiana

Pino Daniele è stato un artista rivoluzionario, capace di mescolare il blues con la tradizione napoletana e di lasciare un’impronta indelebile nella storia della musica italiana. Massimiliano Caiazzo, che con il cantautore condivide le origini napoletane, è consapevole della responsabilità di questo ruolo, e il suo impegno nel prepararsi dimostra quanto voglia rendere onore a una delle figure più amate di sempre.

Non resta che attendere le prime immagini dal set di Je so’ pazzo, pronte a regalare al pubblico un ritratto emozionante del grande Pino Daniele.