Laura Pausini è Latin Recording Academy Person of the Year 2023

Laura Pausini è stata insignita dell’importante riconoscimento Latin Recording Academy Person of the Year 2023.

Riconoscimento che le sarà consegnato durante la 24esima edizione dei Latin GRAMMY Awards, giovedì 16 novembre. Quest’anno eccezionalmente a Siviglia, solitamente a Las Vegas.

La notte dei grandi premi della musica latina sarà trasmessa da TelevisaUnivision in collaborazione con Radio Televisión Española (RTVE), in diretta dal Conference and Exhibition Centre (FIBES).

Siviglia ospiterà anche tutti gli eventi della Latin Grammy Week e domani, mercoledì 15 novembre, sarà la serata di Laura Pausini, nominata Latin Recording Academy Person of the Year 2023, una delle massime onorificenze degli Awards.

Il titolo di Person of the Year™ è un premio che la Latin Recording Academy assegna annualmente ad un artista per i suoi successi artistici nell’industria musicale latina, nonché i suoi sforzi umanitari.

Laura Pausini sarà premiata per la sua carriera di interprete poliedrica e multilingue e per il suo costante impegno nel sostenere le cause di giustizia sociale che le stanno a cuore, tra cui la fame nel mondo, la violenza contro le donne e i diritti LGBTQIA+.

è l’unica artista non di lingua madre spagnola e terza donna ad essere mai stata premiata.

Nel corso della serata di gala del 15 novembre Laura Pausini verrà celebrata con un concerto tributo, con interpretazioni del suo rinomato repertorio, eseguite da una schiera di artisti e amici di rilievo internazionale.

Laura Pausini è l’artista italiana più premiata e ascoltata nel mondo e riceverà il suo quinto prestigioso riconoscimento dalla Latin Recording Academy: questa volta come Person of the Year™ 2023, nel corso della serata del 16 novembre, in cui si esibirà in una straordinaria performance, ancora top secret.

Laura Pausini – Person of the Year 2023 – le dichiarazioni

Manuel Abud, CEO della Latin Recording Academy dichiara:

“Laura Pausini è una delle artiste più talentuose e amate della sua generazione, il cui impegno per la difesa e la parità di diritti è esemplare. Nel corso di oltre tre decenni di carriera, la sua voce straordinaria abbatte continuamente qualsiasi barriera linguistica e di genere, creando un legame speciale con il pubblico di tutto il mondo”.

L’artista romagnola dichiara: