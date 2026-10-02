La classifica radio EarOne della settimana 40 del 2026, dal 25 settembre al 1 ottobre, ha un nuovo numero uno tra le canzoni più trasmesse in radio: Dedica di Ernia sale dal #8 al #1, alla quarta settimana di presenza.

Dedica era entrata al #7 nella classifica EarOne della settimana 37 e il 4 settembre aveva ottenuto la Golden Song delle Pagelle Nuovi Singoli. Toglie la vetta a Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari: Goya scende dal #1 all’#8, il calo maggiore della Top 10.

Completano il podio Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr, dal #3 al #2, e Danceteria di Madonna, dal #2 al #3. La new entry più alta è Spiritualè di Biagio Antonacci con Sayf, che debutta al #19.

È il sesto numero uno diverso in sei settimane. Prima di Dedica si erano alternati Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni (settimana 35), Parlar d’amore di Sayf (36), Danceteria (37), Wo, man (38) e Goya, che aveva guidato la classifica della settimana scorsa.

Classifica radio EarOne Top 50 settimana 40 2026

Fuori dalla Top 10 il balzo maggiore è di Dance Dance Dance! di Barry Can’t Swim, dal #51 al #32, seguito da quello di Ain’t in LA di ADÉLA, dal #57 al #40. Debuttano anche Lontano di Sfera Ebbasta al #34, Silencio degli U2 al #41 e Ne vale la pena di 22simba al #47.

# Titolo Artista Variazione 1 Dedica Ernia ▲ 7 2 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr ▲ 1 3 Danceteria Madonna ▼ 1 4 Paparazzi Cesare Cremonini = 5 Bass Persuades Miley Cyrus ▲ 2 6 Kintsugi Elisa ▲ 4 7 Casini Marracash, Guè ▼ 1 8 Goya Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari ▼ 7 9 My Body Isn’t Ready SOMBR = 10 Amica Annalisa, Madame ▲ 1 11 Animal KATSEYE ▲ 2 12 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté = 13 Serenamente Juli, Bresh ▲ 1 14 Parlar d’amore Sayf ▼ 9 15 Baby Steps Olivia Dean = 16 Che Bella Vita (con Angelina Mango) ARIETE, Angelina Mango ▲ 4 17 TUTTO Ultimo ▲ 2 18 GENOVA E NAPOLI ALFA, Gigi D’Alessio = 19 Spiritualè Biagio Antonacci, Sayf NEW 20 PARTENOPE (feat. Serena Brancale, The Kolors) Merk & Kremont, Serena Brancale, The Kolors ▲ 1 21 Qualcosa per te Ligabue ▲ 2 22 ANTIDROGA Emma, Fabri Fibra ▲ 3 23 On My Soul Bruno Mars ▲ 3 24 Tu cosa fai questa sera Noemi = 25 Agitare coca cola Tommaso Paradiso ▼ 9 26 Magnetic THE BAUSA ▼ 9 27 Lose Myself THE BAUSA ▲ 4 28 stupid song Olivia Rodrigo ▲ 4 29 Meraviglioso Errore Gianna Nannini ▼ 1 30 WHITE GIRL WASTED ANNA ▼ 3 31 VITA MORTE MIRACOLI J-AX ▼ 2 32 Dance Dance Dance! Barry Can’t Swim ▲ 19 33 FLAMENCO PARANOIA Samurai Jay ▼ 11 34 Lontano Sfera Ebbasta NEW 35 Talk To You ANOTR, 54 ULTRA ▼ 5 36 Great Expectation SIENNA SPIRO ▲ 4 37 Per noi (feat. Achille Lauro) Geolier, Achille Lauro ▲ 1 38 Miss Italia Ditonellapiaga ▼ 5 39 Still KAROL G, Bruno Mars ▼ 3 40 Ain’t in LA ADÉLA ▲ 17 41 Silencio U2 NEW 42 Good Old Days Chris de Sarandy ▲ 4 43 detto tra noi Malika Ayane = 44 Canto d’amore (con Marco Mengoni) Angelina Mango, Marco Mengoni ▼ 7 45 La Città Degli Angeli Achille Lauro ▼ 1 46 Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è Laura Pausini ▼ 4 47 Ne vale la pena 22simba, Sayf NEW 48 Sorry Scusa Lo Siento Pinguini Tattici Nucleari ▼ 14 49 Viajando Por El Mundo KAROL G, Manu Chao ▼ 10 50 Maledetto me Fulminacci =

I Pinguini Tattici Nucleari perdono terreno su entrambi i brani: oltre a Goya, Sorry Scusa Lo Siento scende dal #34 al #48, il calo più netto della Top 50 (-14). Seguono FLAMENCO PARANOIA di Samurai Jay, dal #22 al #33, e Viajando Por El Mundo di KAROL G e Manu Chao, dal #39 al #49.

Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 40 2026

Wo, man resta al #1 della Top 10 Indipendenti, davanti a Movin’ To The Sun di HUGEL, IMAEL ANGEL e Ultra Naté. Nessun debutto nelle prime dieci: TUTTO di Ultimo sale dal #4 al #3 e supera GENOVA E NAPOLI di ALFA e Gigi D’Alessio, ora al #4.

# Titolo Artista Variazione 1 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr = 2 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté = 3 TUTTO Ultimo ▲ 1 4 GENOVA E NAPOLI ALFA, Gigi D’Alessio ▼ 1 5 Talk To You ANOTR, 54 ULTRA = 6 Good Old Days Chris de Sarandy ▲ 2 7 detto tra noi Malika Ayane = 8 Canto d’amore (con Marco Mengoni) Angelina Mango, Marco Mengoni ▼ 2 9 Silver Lines ANOTR, Emily Warren ▲ 1 10 M’AMA NON M’AMA Madame ▼ 1

Quattro posizioni su dieci restano invariate. Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, numero uno della settimana 35, scende dal #6 all’#8 tra gli indipendenti, mentre nella Top 50 passa dal #37 al #44.