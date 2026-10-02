Classifica radio EarOne settimana 40 2026: Ernia sale al #1, Antonacci e Sayf debuttano al #19
Sei numeri uno diversi in sei settimane, con Spiritualè di Biagio Antonacci e Sayf nuova entrata più alta al #19.
di All Music Italia ·
La classifica radio EarOne della settimana 40 del 2026, dal 25 settembre al 1 ottobre, ha un nuovo numero uno tra le canzoni più trasmesse in radio: Dedica di Ernia sale dal #8 al #1, alla quarta settimana di presenza.
Dedica era entrata al #7 nella classifica EarOne della settimana 37 e il 4 settembre aveva ottenuto la Golden Song delle Pagelle Nuovi Singoli. Toglie la vetta a Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari: Goya scende dal #1 all’#8, il calo maggiore della Top 10.
Completano il podio Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr, dal #3 al #2, e Danceteria di Madonna, dal #2 al #3. La new entry più alta è Spiritualè di Biagio Antonacci con Sayf, che debutta al #19.
È il sesto numero uno diverso in sei settimane. Prima di Dedica si erano alternati Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni (settimana 35), Parlar d’amore di Sayf (36), Danceteria (37), Wo, man (38) e Goya, che aveva guidato la classifica della settimana scorsa.
Classifica radio EarOne Top 50 settimana 40 2026
Fuori dalla Top 10 il balzo maggiore è di Dance Dance Dance! di Barry Can’t Swim, dal #51 al #32, seguito da quello di Ain’t in LA di ADÉLA, dal #57 al #40. Debuttano anche Lontano di Sfera Ebbasta al #34, Silencio degli U2 al #41 e Ne vale la pena di 22simba al #47.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Dedica
|Ernia
|▲ 7
|2
|Wo, man
|Peggy Gou, Ayra Starr
|▲ 1
|3
|Danceteria
|Madonna
|▼ 1
|4
|Paparazzi
|Cesare Cremonini
|=
|5
|Bass Persuades
|Miley Cyrus
|▲ 2
|6
|Kintsugi
|Elisa
|▲ 4
|7
|Casini
|Marracash, Guè
|▼ 1
|8
|Goya
|Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari
|▼ 7
|9
|My Body Isn’t Ready
|SOMBR
|=
|10
|Amica
|Annalisa, Madame
|▲ 1
|11
|Animal
|KATSEYE
|▲ 2
|12
|Movin’ To The Sun
|HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté
|=
|13
|Serenamente
|Juli, Bresh
|▲ 1
|14
|Parlar d’amore
|Sayf
|▼ 9
|15
|Baby Steps
|Olivia Dean
|=
|16
|Che Bella Vita (con Angelina Mango)
|ARIETE, Angelina Mango
|▲ 4
|17
|TUTTO
|Ultimo
|▲ 2
|18
|GENOVA E NAPOLI
|ALFA, Gigi D’Alessio
|=
|19
|Spiritualè
|Biagio Antonacci, Sayf
|NEW
|20
|PARTENOPE (feat. Serena Brancale, The Kolors)
|Merk & Kremont, Serena Brancale, The Kolors
|▲ 1
|21
|Qualcosa per te
|Ligabue
|▲ 2
|22
|ANTIDROGA
|Emma, Fabri Fibra
|▲ 3
|23
|On My Soul
|Bruno Mars
|▲ 3
|24
|Tu cosa fai questa sera
|Noemi
|=
|25
|Agitare coca cola
|Tommaso Paradiso
|▼ 9
|26
|Magnetic
|THE BAUSA
|▼ 9
|27
|Lose Myself
|THE BAUSA
|▲ 4
|28
|stupid song
|Olivia Rodrigo
|▲ 4
|29
|Meraviglioso Errore
|Gianna Nannini
|▼ 1
|30
|WHITE GIRL WASTED
|ANNA
|▼ 3
|31
|VITA MORTE MIRACOLI
|J-AX
|▼ 2
|32
|Dance Dance Dance!
|Barry Can’t Swim
|▲ 19
|33
|FLAMENCO PARANOIA
|Samurai Jay
|▼ 11
|34
|Lontano
|Sfera Ebbasta
|NEW
|35
|Talk To You
|ANOTR, 54 ULTRA
|▼ 5
|36
|Great Expectation
|SIENNA SPIRO
|▲ 4
|37
|Per noi (feat. Achille Lauro)
|Geolier, Achille Lauro
|▲ 1
|38
|Miss Italia
|Ditonellapiaga
|▼ 5
|39
|Still
|KAROL G, Bruno Mars
|▼ 3
|40
|Ain’t in LA
|ADÉLA
|▲ 17
|41
|Silencio
|U2
|NEW
|42
|Good Old Days
|Chris de Sarandy
|▲ 4
|43
|detto tra noi
|Malika Ayane
|=
|44
|Canto d’amore (con Marco Mengoni)
|Angelina Mango, Marco Mengoni
|▼ 7
|45
|La Città Degli Angeli
|Achille Lauro
|▼ 1
|46
|Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è
|Laura Pausini
|▼ 4
|47
|Ne vale la pena
|22simba, Sayf
|NEW
|48
|Sorry Scusa Lo Siento
|Pinguini Tattici Nucleari
|▼ 14
|49
|Viajando Por El Mundo
|KAROL G, Manu Chao
|▼ 10
|50
|Maledetto me
|Fulminacci
|=
I Pinguini Tattici Nucleari perdono terreno su entrambi i brani: oltre a Goya, Sorry Scusa Lo Siento scende dal #34 al #48, il calo più netto della Top 50 (-14). Seguono FLAMENCO PARANOIA di Samurai Jay, dal #22 al #33, e Viajando Por El Mundo di KAROL G e Manu Chao, dal #39 al #49.
Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 40 2026
Wo, man resta al #1 della Top 10 Indipendenti, davanti a Movin’ To The Sun di HUGEL, IMAEL ANGEL e Ultra Naté. Nessun debutto nelle prime dieci: TUTTO di Ultimo sale dal #4 al #3 e supera GENOVA E NAPOLI di ALFA e Gigi D’Alessio, ora al #4.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Wo, man
|Peggy Gou, Ayra Starr
|=
|2
|Movin’ To The Sun
|HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté
|=
|3
|TUTTO
|Ultimo
|▲ 1
|4
|GENOVA E NAPOLI
|ALFA, Gigi D’Alessio
|▼ 1
|5
|Talk To You
|ANOTR, 54 ULTRA
|=
|6
|Good Old Days
|Chris de Sarandy
|▲ 2
|7
|detto tra noi
|Malika Ayane
|=
|8
|Canto d’amore (con Marco Mengoni)
|Angelina Mango, Marco Mengoni
|▼ 2
|9
|Silver Lines
|ANOTR, Emily Warren
|▲ 1
|10
|M’AMA NON M’AMA
|Madame
|▼ 1
Quattro posizioni su dieci restano invariate. Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, numero uno della settimana 35, scende dal #6 all’#8 tra gli indipendenti, mentre nella Top 50 passa dal #37 al #44.
Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.