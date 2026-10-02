Le pagelle di X Factor 2026 da oggi le firma Luca Jurman, Vocal Coach, cantante, arrangiatore e produttore. Si parte dalla prima puntata dei Bootcamp, andata in onda giovedì 1 ottobre su Sky Uno dall’Allianz Cloud di Milano, con Giorgia alla conduzione e Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi in giuria.

Cantante, vocal coach e produttore, per quattro stagioni insegnante di canto ad Amici, Jurman dà un voto a tutte le 23 esibizioni della serata. Tredici concorrenti passano alle Last Call, dieci sono eliminati: tutti i verdetti sono nel racconto della prima puntata dei Bootcamp. Dall’11 ottobre le sue pagelle arrivano anche ad Amici.

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Bene, da oggi parte la mia collaborazione con All Music Italia per stilare delle pagelle sulle esibizioni nei talent. Cominciamo subito…

La puntata parte con le solite premesse e… promesse dei giudici, ma poi verranno mantenute? Per ora sono solo partite incongruenze e a volte commenti assurdi senza un reale senso! Per il resto vedremo!

Giorgia apre all’Allianz Cloud i Bootcamp. Vederla presentare ma non seduta al posto dei giudici non mi ha mai trovato in accordo, anche se come tutti i veri cantanti l’anima attoriale e di entertainer riesce ad esprimerla bene.

Però è ancora oggi la voce italiana più importante, e forse la veste di giudice serio e non a volte da “zia” dei concorrenti le starebbe meglio addosso!

Detto questo la puntata risulta lunga, piena e forse un po’ troppo confusa.

Non ho gradito che qualche esibizione fosse tagliata rispetto ad altre e soprattutto che ci fosse in qualcuno un intervento di correzione di autotune, in altre post produzione (non molte per fortuna), mentre in alcune nulla. Tutto dovrebbe essere nudo e crudo, altrimenti si gioca sempre nel far passare qualcuno meglio di qualcun altro quando spesso è il contrario.

Bene, vista la mia premessa… iniziamo!

Le pagelle di Luca Jurman della prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2026

Noele (Chiara Giannella)

Million Reasons (Lady Gaga) Voto 5 ½

Alle auditions aveva fatto una buona impressione generale, ma in questa esibizione l’ho trovata imprecisa e non me l’aspettavo: l’intonazione a tratti crescente e instabile, per poi in alcuni punti leggermente calante.

Inutile dire che se si è degli insegnanti di canto spesso è meglio non dirlo se poi le proprie esibizioni non rispecchiano l’eccellenza! Timbro troppo medioso e schiacciato nella prima parte, ne ha risentito anche la parte interpretativa che era stata richiesta dai giudici, abbastanza trattenuta anche la potenza, ferma sulle dinamiche, peccato anche la poca articolazione perché lei poteva cantare davvero molto meglio. L’ho conosciuta ad un concorso ideato da me due anni fa, e sinceramente aveva cantato in modo completamente diverso! La scelta del brano non l’approvo perché non può rendere la sua vocalità su un brano così poco adatto a mettere in evidenza delle abilità di agilità come la sua.

Davvero peccato, un’esibizione insufficiente. 5.5

Davide De Luca

Amsterdam Voto 6

Ecco Davide, un ragazzo con una buona musicalità che ama l’R&B, buona l’intonazione e la predisposizione all’agilità, si sente che ha focalizzato lo studio su alcuni runs pentatonici tipici del genere. Peccato però che il suo “vizio” di mettere sempre il suono nelle cavità nasali non lo curi, perché il timbro diventa fastidioso, e questo lo fa anche troppo spesso.

Dinamiche anche lui poco presenti e il brano rimane un po’ datato, anche se l’idea di fare qualcosa di questo genere in Italia sarebbe un bene, ma per farlo bene bisognerebbe farlo con tutti i crismi e lui, anche se ci crede molto, non è ancora centrato e pronto vocalmente. Dovrebbe cercare di prepararsi meglio sul canto, perché non credo abbia ancora compreso che va bene il talento musicale, ma per cantare davvero R&B bisogna studiare molto di più le dinamiche e il suono, i vibrati, e l’eleganza per esporli. 6

NEYJA

Gimme All Your Love (Alabama Shakes) Voto 5 ½

Brano particolarissimo, difficile da proporre dal vivo.

Partenza del batterista… aiaiai… la chitarra scordata non si può sentire. Alle auditions sembravano i più centrati come band, non capisco la scelta! Quando ci si presenta come band bisogna davvero avere quell’insieme che spesso non si sente nei talent, ma forse è stata una scelta musicale che richiede un assieme e prove lunghissime.

La cantante ha qualcosa da dire per il genere, ma sinceramente la performance non è stata all’altezza delle aspettative, poca ricerca di soluzioni tecniche che oggi fanno la differenza. Scelta anche questa azzardata. La vocalità, benché intonata e a volte decisa in alcuni punti dove ha spinto con sicurezza, non ha avuto la padronanza di creare le dinamiche e i vibrati che il brano richiede. Devono concentrarsi per trovare una forza più comunicativa e più originale!

Come esibizione di band non arrivano alla sufficienza, peccato. 5.5

Angelo DT1 (Angelo Caianello)

Ma nun vir?! Voto 5

A parte la presentazione in cui Caianello dichiara “Io ho bisogno di vincere”, che trovo davvero fuori luogo, il problema è questo uso inutile e imbarazzante di autotune a palla! Respiro orribile, timbro troppo nasale e brano per nulla originale! Unico punto il senso ritmico, ma la cosa peggiore è aver sentito un botto di post prod!

Come sarebbe bello sentire le voci della nuova scena rap o urban staccarsi da un suono ormai così inflazionato! Inoltre i napoletani hanno una musicalità straordinaria, perché limitarla così?? I giudici non sanno decidersi perché sembra quasi che debba passare, mah. Questa esibizione e il brano non avevano davvero nulla di speciale, anzi! Ma i giudici parlano di cose che non c’entrano con la musica ma con la presenza… 5

Heresiana (Iana Maria Bomc)

Sono io Voto 5

Qui è ovvio che il pubblico si dividerà in chi amerà ciò che cerca di fare questa ragazza e chi invece penserà sia il caso di fare altro. Si dice che la verità spesso sta nel mezzo, in questo caso in mezzo c’è un caos, perché è un’idea, ma manca una ricerca sulla vocalità da usare, il sound giusto da creare, è un’idea di prodotto commerciale con un senso di testi ancora troppo acerbo.

Insomma è tutto acerbo e vocalmente non è ancora considerabile. Deve studiare e crescere anche vocalmente per trovare un’identità e una valenza artistica, altrimenti così rimane un’idea e basta. 5

Lorena

Scars to Your Beautiful (Alessia Cara) Voto 6 ½

Brano particolarissimo che richiede una buona preparazione tecnica sui salti di grado per la melodia spesso spigolosa. Lei è abbastanza intonata, ma il timbro ancora non è ben aperto, a volte adenoidale, anche se verso gli acuti tendeva ad aprirsi meglio, il vibrato abbastanza controllato, il respiro invece a volte troppo rumoroso, ma si “intrasente” che ha qualcosa da dire vocalmente.

Bisognerebbe scoprire se ha anche una buona agilità, che per ora non si è ancora rivelata, vedremo. Purtroppo si è sentita anche qui della correzione in post produzione. Questo non mi piace, perché bisognerebbe ascoltare tutti in modo reale e trasparente. 6.5

Skeye (Maria Sara Costanzo)

Cosa mi manchi a fare (Calcutta) Voto 6

Non amo quando si parte dicendo “un mio arrangiamento”… perché il mestiere dell’arrangiatore non va semplificato così, è un titolo nella musica molto importante.

La cosa che non riesco a comprendere è che anche in lei si “intrasente” una buona musicalità, perché in alcuni momenti ha fatto dei piccoli mordenti che fanno capire a chi ha conoscenza che potrebbe avere qualcosa di buono, ma così non viene fuori la voce nelle sue reali possibilità. Non va sempre bene cambiare le cose per tentare di essere originali, perché in questo modo ad esempio la sua vocalità può essere sacrificata dalla troppa ricerca, sempre che abbia davvero un’agilità che ancora non ha mostrato.

Tecnicamente mancavano proprio espedienti di dinamiche e uso di vibrati che avrebbero fatto la differenza anche dal punto di vista della comunicazione emozionale. 6

Vito Damiano

Pensami Voto 5

Brano che parte in modo classico, testo forse fuori dai tempi di oggi sulle strofe, poi diventa sull’inciso… qualcosa di già sentito e strausato. Un melodico che alla lunga diventa monotonia produttiva.

La voce a livello timbrico nella parte bassa è abbastanza comunicativa, ma i vibrati stretti e i respiri rumorosi che subentrano nella parte alta mostrano una carenza tecnica importante. Quando viene detto “hai una voce incredibile”… è davvero irreale e non fa bene né a lui né a tanti talenti che fuori poi si fanno mille domande! Nulla di nuovo, nulla di tecnicamente buono, così un ragazzo non crescerà mai! 5

Stefano Camuffo

Cambiare (Alex Baroni) Voto 5 ½

Ecco, proprio io dovevo giudicare un brano del mio allievo Alex???

Perché? Perché?? Certi brani sono intoccabili se non hai una tecnica decente! A parte averla abbassata di tonalità, ma mancava tutto!!! Portamenti, dinamiche, acciaccature, mordenti, sostegno adeguato… e poi il vibrato stretto… anche no! E i virtuosismi?? Semplificare i brani che nascono per mettere in evidenza le grandi voci, con melodie e difficoltà create apposta, è davvero una grave mancanza: così si rischia l’effetto karaoke! Con tutto il rispetto per i professionisti del karaoke internazionale, che darebbero del filo da torcere al 90% dei nostri cantanti!

Troppo giovane e immaturo vocalmente, non è all’altezza per fare questo brano, e sentir dire oltretutto dai giudici che “è molto bravo tecnicamente” è proprio sbagliato!

Basta con questa storia del bravo tecnicamente quando uno non lo è ancora! I giudici stanno stigmatizzando questa cosa quando la verità è l’esatto contrario!!! Un cantante con tecnica suprema è comunicativo!! Alex era super tecnico!! E chi lo dice?? Io, che sono stato il suo insegnante e so quanto quel ragazzo ha studiato!! Basta stronzate! 5.5

Angela Cotterle

Hotel California (Eagles) Voto 5

Strana versione, inizia con dei cambi lenti di note trascinate e poco estetiche, timbro schiacciato. Brano che si basa su un timing particolare che deve sembrare sciolto e naturale, che lei invece ha totalmente appiattito, intonata ma senza nessuna particolare variazione musicale interessante.

In pratica il risultato era banale e forse un po’ troppo elementare. Avrebbe potuto fare tante cose su un brano del genere, perché oggi a livello internazionale, quando si sentono cover di questo tipo, i vari cantanti cercano di rendere omaggio agli originali dando di più e non di meno! 5

Veronica Bruganelli

You Stole the Show (Sienna Spiro) Voto 6 ½

Parte con una buona musicalità, voce però con un piccolo problema di salute da verificare (forse reflusso), infatti sugli acuti tende a schiacciare per mantenere stabile l’intonazione, risultando meno elegante esteticamente in confronto alle strofe. Abbastanza agile e portata al genere, ma deve studiare bene i runs, intonazione buona e ricercata nei vari cambi di registro, il timbro però risulta leggermente afono e bisogna stare attenti e indagare per preservarla.

Nella respirazione è insufficiente, ma almeno si sente che c’è qualcosa di interessante su cui magari lavorare, anche se lì il tempo è davvero poco! 6.5 tendente al 7, ma non essendo pieno per ora rimane per arrotondamento 6.5

Klem e Napoli Sotterranea

Bad Guy (Billie Eilish) Voto 6

Questo è un progetto che ha delle sfumature interessanti, ma è un progetto che ha già all’attivo molte apparizioni e non ha molto senso per X Factor. Non mi fanno impazzire le scelte di mischiare brani e artisti tra di loro senza molto senso (qui Bad Guy, Napul’è e Requiem). Lui ha una voce che fa capire che ci sono delle buone possibilità, però la scelta così, con Pino trattato così, non è stata funzionale.

Entrare nel dettaglio tecnico è troppo complesso, perché questi generi devono andare ben oltre l’intonazione e il ritmo: per essere all’altezza dell’internazionale c’è da lavorare molto! Loro stessi tendono a non mettere in mostra tutta l’abilità vocale, e invece dovrebbero lavorare su questo! 6

Teo Bok

Moves Like Jagger (Maroon 5) Voto 6 ½

Eccolo, il tanto discusso e “bullizzato” di questa edizione. Allora, lui è già un talento con all’attivo parecchi successi di pubblico internazionale. In questa performance però ho trovato delle imprecisioni che non mi aspettavo da lui: Adam Levine dei Maroon 5 canta davvero, questo brano richiede un’agilità e un timing superiori a ciò che ha mostrato Teo, ma è indubbio che sappia almeno cantare meglio di altri.

L’esibizione mancava di alcuni portamenti e di un vibrato ritmico più adeguato, oltre a dei mordenti che nel genere dei Maroon 5 sono d’obbligo. Vedremo nelle prossime esibizioni cosa porterà! Speriamo in brani dove possa far sentire meglio le sue abilità, e magari sorprenderci anche a livello tecnico!

Un’esibizione che non può superare il 6.5

Nicola Trois

Wicked Game (Chris Isaak) Voto 6

Ecco che si passa dalle idee originali delle auditions all’imitazione dell’originale. Ha cercato di trovare una differenza da qualche parte, ma il brano, al di là del passaggio repentino da voce intensa a falsetto, non mette sicuramente in luce le possibilità di un cantante. Lui ha un timbro interessante e si nota anche una buona intonazione, ma in questo caso ha fatto trapelare ben poco di eventuali altre abilità.

Un’esibizione davvero nella sufficienza, peccato che non abbia messo se stesso a disposizione di un altro brano. Diciamo che spesso si sbaglia a presentarsi con brani “piacioni”, tralasciando le possibilità di mettere in evidenza ciò che si può fare. Esibizione da sufficienza strappata, boh, vedremo! 6

Alice Fregoso

La leva calcistica della classe ’68 (Francesco De Gregori) Voto 5

Al pianoforte, diciamo suonato in modo non proprio giusto, anzi un errore sull’arpeggio finale ha peggiorato la situazione, abbastanza elementare.

Voce senza grande presenza timbrica, poco dinamica, a volte imprecisa anche sull’intonazione, la respirazione precaria e un’interpretazione piatta. Sinceramente non capisco come giudicano i giudici, sembra davvero che sentano cose inesistenti! Bah…

Senza volerle male, studiare bene sarebbe sempre consigliabile per tutti prima di presentarsi, e questo vale anche per lei. Comunque è stata un’esibizione che non giustifica il suo proseguire il programma a discapito di altri, no! 5

Mad Dog

Take Me Out (Franz Ferdinand) Voto 6

Ok l’esigenza di trovare delle band, ma si sente che sono giovani, diciamo che in questo paese da un po’ di tempo tendiamo a sopravvalutare band che sono ancora agli albori! Dire “avete spaccato” è davvero poco serio e antiformativo! Timbro del cantante interessante, ma respiro allucinante! Buona l’intonazione e l’intenzione musicale sul genere, ma sono all’inizio e dovrebbero studiare e crescere per trovare anche un’originalità che ora non c’è. Portati alla musica? Sì, ma prima di “spaccare” devono passare anni, e non solo per loro, perciò cari giudici… calma calma!

Ricordo anche sempre ai giudici che andare a tempo per una band dovrebbe essere il minimo dei requisiti base: “suonare senza click” è un dovere nel rock, altrimenti che giochino e basta! Ma roba da matti, ‘ste uscite da “complimento” pazzesco, come se un ciclista fosse bravo perché va in bici senza rotelle! Vabbè dai… 6 tirato!

Benedetta Stigi

I pomeriggi (Giorgio Poi) Voto 4 ½

Non aveva senso questo brano, il timbro è stato nascosto tutto il tempo. Poca presenza vocale, intonazione imprecisa, nessuna idea che potesse mettere in risalto una sua musicalità importante, e la vocalità risulta limitata e tremolante per mancanza di sostegno. Le melodie così spesso creano delle difficoltà di esposizione del talento, e qui purtroppo l’esibizione è stata scarsa. 4.5

Giacomo Calò

Almeno tu nell’universo (Mia Martini) Voto 6 ½

Ogni volta che qualcuno decide di reinterpretare questo brano mi preoccupo, e anche in questo caso avevo ragione a preoccuparmi, perché al di là della voce e del timbro interessante di Giacomo purtroppo non si potrà mai eguagliare Mia per la maturità canora e interpretativa, a meno che non ci si trovi davvero davanti ad un’eccellenza tale da farcela dimenticare!

Detto questo: intonato, respiro abbastanza buono, timbro interessante, ma vibrato troppo stretto e dinamiche poco adatte a comunicare la giusta emozione. Ci sono dei giudici che troppo spesso sembrano presi dall’emotività del momento e non da una valutazione corretta, sentiranno forse male lì come mi era stato detto? Spero, perché almeno certe uscite sarebbero giustificate.

Resta il fatto che Giacomo è interessante, ma vedremo quanto. Questa esibizione è comunque appena sopra la sufficienza e, se avesse controllato meglio le scelte melodiche e dinamiche, avrebbe potuto sfiorare un 7, ma rimane 6.5

Clarice (Giorgia Cappelletti)

Iron Sky (Paolo Nutini) Voto 5 ½

Timbro interessante, respirazione scorretta, tende a schiacciare il suono anche dove non servirebbe. Però non c’era nulla di interessante musicalmente parlando: l’esibizione è rimasta statica e senza variazioni significative, nessuna difficoltà, nessuna scelta di variazione melodica che desse una svolta bella e decisa. Ha fatto per un secondo un mordente che mi ha fatto sperare facesse una variazione importante da stupirci, e invece nulla.

Sinceramente un’esibizione sopravvalutata, se non per un timbro che, ripeto, può essere interessante! 5.5

Rawstrings

Kiwi (Harry Styles) Voto 6

Loro ad esempio hanno un insieme leggermente migliore di altre band di questa edizione, ma anche qui nulla di eclatante, e l’X Factor è l’eccezione. La voce abbastanza controllata per il genere, ma anche qui, tolta l’intonazione e il portamento ritmico abbastanza buono, il timbro è già sentito.

Non capisco poi le valutazioni dei giudici, dove, ripeto, chissà cosa sentono, perché loro erano più insieme di altri, mah… Resta il fatto che l’esibizione era sufficiente e stop! Studiare studiare studiareeeeeee!!! 6

Myriam Belfiore

Quando (Pino Daniele) Voto 6

Lei è una di quelle voci che ti fanno dire “ecco, qui c’è da lavorare”, però la troppa ricerca può portare fuori dal senso dei brani che si interpretano. Timbro a volte aperto e moderno e a volte tendente al datato, diciamo che crea confusione invece di fluidità espressiva. L’agilità in qualche momento si “intrasente” e, se avesse anche eseguito dinamiche maggiori, avrebbe sicuramente dato più enfasi al testo.

Una scelta azzardata quella di modificare alcuni accordi e alcuni passaggi melodici dell’originale, che già nella sua composizione hanno sicuramente attraversato tentativi di tutti i tipi e non necessitavano di questa discutibile ricerca. Assurdo però il voto finale in confronto alla scelta di aver fatto passare altro! Comunque 6

Hey Darling!

The Real Slim Shady (Eminem) Voto 4

Lo dissi nelle mie live già durante le auditions: vorrei sapere quanti gruppi si sono presentati, perché mi dispiace dirlo ma queste ragazze, che sono giovani, forse dovrebbero come tanti… prepararsi bene prima di esporsi in tv per i talent. È stata un’esibizione sbagliata, e anche l’altra volta non avevano fatto nulla di grande. Il problema è stato dire anche che avrebbero dovuto presentarsi con qualcosa di più semplice per fare una figura migliore, come se questo fosse un modo per far crescere le persone!

Non voglio dilungarmi per non infierire, unico consiglio: studiate e cercate di migliorare, ma questo vale per chiunque. 4

Patrizia Napolano

Golden Slumbers (Beatles, nella versione di Jennifer Hudson) Voto 7

Ovviamente ora mi odieranno in tanti, ma come sapete da me avrete solo verità nuda e cruda!

Allora, questa ragazza ha un buono strumento, ma ciò che ha fatto in questa esibizione ha poco a che vedere con la versione che voleva riproporre. Il timbro era quasi rasente al lyric pop, impostato troppo dal punto di vista di copertura sonora. La Hudson ha un’agilità vocale che qui non è stata messa in evidenza da Patrizia, che si è limitata a stare molto ferma sulle note base.

La vocalità black e soul non è questa. Capisco che lei vorrebbe arrivare a quel genere di vocalità, ma attenzione, perché noi abbiamo nel nostro dna musicale l’idea che cantare bene è uguale a potenza vocale, ma l’agilità r&b e la musicalità soul sono ben altro. Peccato, perché se avesse scelto di portare una sua versione il paragone non sarebbe nemmeno nato.

È portata, ma non all’altezza di una versione così. Respirazione poco profonda, nessun riff & runs, nessun melisma caratteristico del genere. Dovrebbe studiare, perché il suo strumento merita di approfondire uno studio tecnico avanzato. Strappa un 7, ma in verità sarebbe un 7-

Cosa aspettarsi dai prossimi Bootcamp e dalle Live

Bene, ora non ci resta che aspettare i prossimi Bootcamp, sperando di assistere ad un “miracolo” che per ora non è avvenuto!

Speriamo anche di vedere i cambiamenti dei voti delle esibizioni in meglio per quando arriveranno le Live, ma dipenderà anche da scelte giuste e da meticolosità nei particolari. Per il momento le valutazioni fatte sono su parametri oggettivi tecnici e di interpretazione musicale e letterale.

Per le Live vi prometto un'”Agenda” dei parametri minimi da considerare, con spiegazione. Così, se vorrete, sarete tutti giudici con più consapevolezza di tanti! Hahahaha, alla prossima

Foto di copertina: Virginia Bettoja dal sito Sky

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