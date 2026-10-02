Un salto su Marte è il titolo del nuovo singolo di Adolfo Durante, disponibile negli store digitali dal 9 ottobre 2026. Il brano segna il ritorno dell’artista dopo la vittoria nel 2025 del talent Like a Star, condotto da Amadeus su Nove, interpretando brani di Mina.

Il nuovo inedito di Durante affronta il tema della fine di un amore, osservata da una prospettiva diversa: quella in cui il dolore ha lasciato spazio all’accettazione e alla possibilità di stare bene anche da soli.

Leggi anche Simona Ventura guida il San Marino Song Contest 2026: tutti i volti noti in gara

Adolfo Durante trasforma la fine di un amore in una presa di nuova consapevolezza

In Un salto su Marte non c’è il tentativo di recuperare ciò che è finito. La relazione appartiene al passato e la distanza permette al protagonista di ricordarla senza trasformare il ricordo in nostalgia. Un senso di serena accettazione prende il posto del dolore.

Il titolo diventa così la metafora di uno spostamento interiore. Marte è lontano, inospitale, diverso dalla Terra: arrivarci significa lasciare una condizione conosciuta per confrontarsi con uno spazio nuovo.

La solitudine, creatasi a causa della fine dell’amore, assume quindi un significato preciso. Non è una fuga, ma una dimensione personale nella quale ritrovare equilibrio e armonia con se stessi.

Il brano scritto da Sandra von Borries e prodotto da Enrico Andreini

La voce di Adolfo Durante è il centro dell’interpretazione, caratterizzata dal timbro unico e distintivo dell’artista. Un salto su Marte è scritto e prodotto da Enrico Andreini con il testo di Sandra von Borries. L’arrangiamento è sempre a cura di Andreini. Il brano è suonato da Fabrizio Morganti alla batteria, Lorenzo Forti al basso elettrico e Simone Marrucci alle chitarre elettriche. Il master è stato curato da Giovanni Versari.

Adolfo Durante interpreta una situazione nella quale la distanza dall’amore perduto non coincide più con la sofferenza. È il passaggio da ciò che è stato a una condizione presente più stabile. La distanza permette di vivere la solitudine come spazio personale, in equilibrio e armonia con se stessi.

Il videoclip di “Un salto su Marte”

Il concept del singolo trova una traduzione concreta nel videoclip diretto dal regista spagnolo Marcos Domingo Sánchez. Le riprese sono state realizzate sulle rive del fiume Rio Tinto, a Huelva, in Spagna.

Il paesaggio è caratterizzato da tonalità rosse, gialle e arancioni legate alla presenza di minerali di ferro. Un ambiente che, per conformazione e colori, richiama naturalmente l’immaginario della superficie marziana.

Non è soltanto una scelta estetica. Il Rio Tinto è stato studiato anche come analogo marziano: un territorio apparentemente ostile nel quale la presenza della vita convive con condizioni estreme.

È proprio questa caratteristica a collegare il videoclip al tema della canzone. Lo spazio fisico diventa la rappresentazione di quello interiore: un luogo isolato, lontano da ciò che si conosce, ma nel quale possono esistere resistenza, trasformazione e una nuova forma di equilibrio.

Il testo del nuovo inedito dopo “Like a Star”

Un salto su Marte arriva dopo un passaggio importante nella storia recente di Adolfo Durante. Nel 2025 l’artista ha vinto il talent Like a Star, condotto da Amadeus.

Il singolo segna il ritorno alla pubblicazione di un inedito. Una scelta che porta la sua voce dentro un brano originale costruito attorno a una relazione conclusa e a ciò che rimane quando il tempo ha modificato il modo di guardarla.

Il “salto su Marte” del titolo diventa allora un’immagine semplice per descrivere una condizione più complessa: lasciare alle spalle un luogo emotivo conosciuto e scoprire che la distanza, invece di aumentare il vuoto, può creare lo spazio necessario per ricominciare a stare con se stessi.

Ecco qui di seguito il testo di Un salto su Marte:

Finalmente so ridere

Dell’amore e di me

Sorvolando le nuvole

Sono in pace perché

Ogni tormento passato

Oggi racconta una parte di me

Guardo lontano, sai cosa c’è?

Rossa la linea dell’orizzonte

Ho fatto un salto su Marte ma tu non ci sei

Ora il mio corpo è leggero e più in alto che mai

Ma questo spazio infinito non basta perché

Vorrei soltanto volare insieme a te

Finalmente so scegliere

E lo faccio con te

Non sopporto le chiacchiere

So sbagliare da me

Nella tua strana esistenza

Mi chiedo in fondo il mio posto qual è

Ma se ti penso se penso a te

Sei la mia linea dell’orizzonte

Ho fatto un salto su Marte ma tu non ci sei

Ora il mio corpo è leggero e più in alto che mai

Ma questo spazio infinito non basta perché

Vorrei soltanto volare insieme a te

Maledetta l’oscurità

Ogni parola non detta si perderà

E mi lascio andare nell’Universo…

Sono tornato su Marte ma tu non ci sei

Ora il mio corpo è leggero e più in alto che mai

Ma questo spazio infinito non basta perché

Vorrei restare sospeso insieme a te.