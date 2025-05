Adolfo Durante la storia dell’artista che a “Like a Star” è diventato Mina

La storia di Adolfo Durante, l’uomo che divenne Mina e vinse la prima puntata di Like a Star.

Mercoledì 14 maggio 2025 è partita su Nove la prima edizione del nuovo show musicale di Amadeus, Like a star. Sei team di concorrenti per sei artisti. Tra loro c’è un volto, anzi una voce, nota ad All Music Italia. Quella di Adolfo Durante che è diventato nel programma, stupendo tutti, Mina e vincendo la prima puntata dello show.

chi è Adolfo Durante: biografia di una voce fuori dal tempo

Artista dal timbro vocale unico e inconfondibile, negli anni 2000 Adolfo Durante consolida la sua esperienza sui palchi di tutta Italia con progetti trasversali tra il jazz e il rock puro, vincendo numerosi concorsi per voci emergenti.

Nell’aprile 2015 esce il suo primo disco di inediti Libertà, scritto e prodotto da Enrico Andreini con i testi di Sandra von Borries, al cui interno è presente uno degli ultimi brani di Oscar Avogadro, Per quanto bella sei.

Nel luglio dello stesso anno, con il brano Libertà vince il concorso “Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty” nella sezione Emergenti. L’anno successivo pubblica Una voce per te, con la coproduzione di Amnesty International Italia e Voci per la Libertà.

Dal 2017 un nuovo capitolo si apre grazie all’incontro con il produttore Alberto Lombardi. Nascono i singoli Stella e È questa la notte, ispirati ai diritti umani, premiati al Biella Festival Music Video. I due brani vengono inseriti nel vinile Nell’attesa di un bacio.

Con Lombardi pubblica nel 2020, per l’etichetta AlfaMusic di Roma, l’album Questione di corde, in cui rilegge in chiave acustica la musica d’autore. Al piano Enrico Zanisi, alla chitarra lo stesso Lombardi.

Nel 2022 è la volta dell’EP Giorni sospesi, dove Adolfo esplora atmosfere più rock. Nel 2024 pubblica il disco Suprema.

Adolfo Durante e All Music Italia: una lunga storia

Il nostro sito ha conosciuto Adolfo Durante nel 2014, quando presentammo Libertà. Da allora abbiamo seguito la sua carriera con affetto e attenzione.

Nel 2015 il Premio Amnesty, poi Una voce per te nel 2016 (ispirata a Raif Badawi), Non sono più forte nel 2017, Stella e Le parole vere nel 2018, È questa la notte per la giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, e nel 2019 il video in anteprima di Nell’attesa di un bacio. Nel 2022 la riflessione sull’amore con Quanto amore c’è.

Ora finalmente, grazie al programma di Amadeus, la voce di Adolfo Durante arriva al grande pubblico. E lo fa con l’artista più difficile da imitare: Mina.

Like a star: Adolfo diventa Mina

Prima di esibirsi con il suo team sulle note di Amor mio, Adolfo ha dichiarato:

“Io sono Adolfo Durante, ho 58 anni e vivo in provincia di Mantova. Insegno nella scuola primaria, matematica e musica. La mia passione per la musica nasce vedendo un giorno Loretta Goggi in TV che spiegava come usare la voce. Ero ancora ragazzino, ci ho provato e mi sono reso conto di poter riuscire a cantare. Io ho un dono naturale, non ho mai frequentato scuole di musica e ho coltivato da solo questa grande passione.” “La musica è talmente importante da prosciugarmi mente e anima. La mia voce ha sempre costituito un problema e probabilmente negli anni non è stata neanche capita, fino ad oggi, dove forse avrò la possibilità di farmi ascoltare e di dire a tutti che esisto anche io.”