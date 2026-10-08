Claudio Baglioni ha presentato giovedì 8 ottobre, nell’Aula Giulio Cesare del Campidoglio, CHE NOTTE È QUESTA! la partenza: sette concerti a Piazza di Siena, a Roma, il 24, 25, 27, 28, 30, 31 ottobre e il 1° novembre 2026.

Con lui c’erano il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato. L’artista ha raccontato che il titolo era nato come una domanda e che ha poi scelto il punto esclamativo, con l’auspicio che ogni concerto sia per i fan una notte memorabile.

Piazza di Siena, sette concerti dal 24 ottobre: 44 anni dopo ALÉ-OÓ

Le sette serate, nell’area di Villa Borghese, inaugurano il nuovo progetto live GRANDTOUR LaVitaÈAdesso. Il 24 ottobre 1982, esattamente 44 anni prima della prima data, si è svolto qui ALÉ-OÓ, il primo grande raduno della storia della musica dal vivo in Italia, con 250.000 spettatori.

Baglioni sul ritorno a Piazza di Siena: “Non vado a rivedere le vecchie immagini del 1982 perché i ricordi sono sempre un po’ dei falsari.”

“Per me questa è una vera ripartenza e un voltapagina, non un rito celebrativo o una commemorazione. Vorrei che fosse una notte che lasci il segno e in cui succeda qualcosa di vero.”

La piazza verrà allestita come uno spazio scenico a cielo aperto, curato insieme al regista Giuliano Peparini. Baglioni, accompagnato da 20 musicisti, canterà 40 brani arrangiati per lo show che raccontano quasi sessant’anni di carriera e che, ha spiegato, saranno sostanzialmente gli stessi per tutte e sette le serate.

Il ritorno sul palco arriva dopo la polmonite che ha fatto rinviare il GrandTour al 2027, come annunciato il 1° giugno. Per curarsi ci sono voluti circa 90 giorni di riposo. Lo ha raccontato così:

“Tre mesi e mezzo fa ho avuto un incidente di percorso che mi ha fatto temere di non poter mai più salire su un palco. Tornare dal vivo ha un triplo valore: ci arrivo dopo 44 anni da quel 1982 e dopo aver superato questa vicenda.”

I biglietti per CHE NOTTE È QUESTA! la partenza sono su TicketOne.it, nei punti vendita e nelle prevendite abituali, ma le serate del 24 e del 25 ottobre sono già esaurite. Per informazioni c’è il sito di Friends & Partners.

GRANDTOUR LaVitaÈAdesso: 50 concerti in 80 giorni e finale ai Fori il 23 ottobre 2027

I sette appuntamenti romani aprono il GRANDTOUR LaVitaÈAdesso, che dopo l’anteprima di Lampedusa nel 2025 riprenderà nell’estate 2027. Il giro d’Italia prevede 50 concerti in 80 giorni e si chiuderà a Roma il 23 ottobre 2027, nella zona dei Fori Imperiali, con CHE NOTTE È QUESTA! il ritorno.

L’evento ai Fori coinciderà con un’importante opera di riqualificazione urbana dell’area archeologica, come ha sottolineato l’assessore Onorato. Sulla tappa conclusiva Baglioni ha anticipato: “Non credo sarà il mio ultimo concerto in assoluto, ma l’ultimo di una serie: sarà uno spettacolo globale in un luogo unico al mondo”.

CHE NOTTE È QUESTA! è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l. in collaborazione con Roma Capitale, Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. La radio ufficiale è RTL 102.5.

Foto di Angelo Trani