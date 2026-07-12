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Claudio Baglioni riparte da Piazza San Marco: 42 date per il GrandTour rinviato

Quarantadue concerti dal 28 giugno al 17 settembre 2027, tra piazze storiche e siti archeologici. Tutte le date e i prezzi.

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Claudio Baglioni fotografato in studio di registrazione per il GrandTour La vita è adesso 2027
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Claudio Baglioni torna in tour nell’estate 2027 con il GrandTour La vita è adesso, il progetto rinviato di un anno dopo la polmonite interstiziale che nel giugno 2026 aveva costretto il cantautore romano a fermarsi. Il nuovo calendario conta 42 concerti in 34 città, dal 28 giugno al 17 settembre 2027, e riporta il cantautore in alcune delle location più scenografiche del Paese: Piazza San Marco a Venezia, il Teatro Greco di Siracusa, il Teatro Antico di Taormina, l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei. In questa pagina, in aggiornamento, tutte le date, le venue e le informazioni su biglietti e prezzi.

Claudio Baglioni, le date del GrandTour 2027

Questo il calendario completo del GrandTour La vita è adesso, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l. I biglietti già acquistati per le date del 2026 restano validi per i concerti recuperati.

 

Claudio Baglioni · GrandTour La vita è adesso 2027
Data Città Biglietti
28 giu 2027 Venezia
Piazza San Marco		 Biglietti
29 giu 2027 Venezia
Piazza San Marco		 Biglietti
1 lug 2027 Codroipo
Villa Manin		 Biglietti
2 lug 2027 Este
Castello Carrarese		 Biglietti
3 lug 2027 Marostica
Piazza Castello		 Biglietti
4 lug 2027 Villafranca di Verona
Castello Scaligero		 Biglietti
6 lug 2027 Pistoia
Piazza Duomo		 Biglietti
7 lug 2027 Genova
Arena del Mare, Porto Antico		 Biglietti
10 lug 2027 Cernobbio
Villa Erba		 Biglietti
12 lug 2027 Bergamo
Arena Fiera		 Biglietti
14 lug 2027 Spoleto
Piazza Duomo		 Biglietti
15 lug 2027 Firenze
Prato delle Cornacchie		 Biglietti
17 lug 2027 Cattolica
Arena della Regina		 Biglietti
19 lug 2027 Pompei
Anfiteatro degli Scavi		 Biglietti
20 lug 2027 Pompei
Anfiteatro degli Scavi		 Biglietti
22 lug 2027 Siracusa
Teatro Greco		 Biglietti
23 lug 2027 Siracusa
Teatro Greco		 Biglietti
24 lug 2027 Agrigento
Live Arena		 Biglietti
25 lug 2027 Agrigento
Live Arena		 Biglietti
27 lug 2027 Palermo
Teatro di Verdura		 Biglietti
28 lug 2027 Palermo
Teatro di Verdura		 Biglietti
30 lug 2027 Taormina
Teatro Antico		 Biglietti
31 lug 2027 Taormina
Teatro Antico		 Biglietti
7 ago 2027 Castiglioncello
Castello Pasquini		 Biglietti
8 ago 2027 Forte dei Marmi
Villa Bertelli		 Biglietti
16 ago 2027 Termoli
Arena del Mare		 Biglietti
17 ago 2027 Apricena
Cava dell’Erba		 Biglietti
18 ago 2027 Barletta
Fossato del Castello		 Biglietti
19 ago 2027 Fasano
Parco Archeologico di Egnazia		 Biglietti
21 ago 2027 Roccella Jonica
Teatro al Castello		 Biglietti
22 ago 2027 Cirò Marina
Arena Saracena		 Biglietti
23 ago 2027 Santa Maria del Cedro
Arena dei Cedri		 Biglietti
25 ago 2027 Paestum
Arena dei Templi		 Biglietti
28 ago 2027 Lanciano
Parco delle Rose		 Biglietti
31 ago 2027 Parma
Parco Ducale		 Biglietti
2 set 2027 Brescia
Piazza della Loggia		 Biglietti
4 set 2027 Cervere
Anfiteatro dell’Anima		 Biglietti
8 set 2027 Macerata
Arena Sferisterio		 Biglietti
9 set 2027 Macerata
Arena Sferisterio		 Biglietti
11 set 2027 Caserta
Reggia di Caserta		 Biglietti
12 set 2027 Caserta
Reggia di Caserta		 Biglietti
17 set 2027 Torino
Piazza San Carlo		 Biglietti
All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

 

Quarantadue concerti in trentaquattro città. Otto tappe raddoppiano: Venezia, Pompei, Siracusa, Agrigento, Palermo, Taormina, Macerata e Caserta. Il tour parte da Piazza San Marco a Venezia il 28 giugno e si chiude il 17 settembre in Piazza San Carlo a Torino.

Locandina ufficiale del GrandTour La vita è adesso di Claudio Baglioni con il nuovo calendario 2027

Il GrandTour di Claudio Baglioni tra piazze, teatri antichi e siti archeologici

La struttura del calendario dice molto del progetto. Claudio Baglioni non ha scelto palazzetti e stadi: il GrandTour attraversa piazze storiche, castelli, teatri greci e siti archeologici. Piazza San Marco a Venezia, il Teatro Greco di Siracusa, il Teatro Antico di Taormina, l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, la Reggia di Caserta, l’Arena Sferisterio di Macerata, Piazza Duomo a Pistoia e a Spoleto.

È una scelta che lega il tour al titolo dell’album che lo ispira, La vita è adesso, il disco più venduto di sempre in Italia, di cui nel 2025 sono stati celebrati i quarant’anni dalla pubblicazione.

Claudio Baglioni GrandTour 2027: biglietti e prezzi

I biglietti per il GrandTour La vita è adesso sono in vendita su TicketOne. I prezzi variano da location a location: si parte dai 50 euro di Bergamo e Brescia fino ai 99,90 euro di Palermo, con la maggior parte delle date che si colloca tra i 69 e gli 80 euro. Le venue archeologiche e i teatri antichi, per capienza ridotta e valore della location, si collocano nella fascia alta.

Chi aveva acquistato i biglietti per le date del 2026, poi rinviate, li mantiene validi per le nuove date senza necessità di cambio.

Perché il tour di Claudio Baglioni era stato rinviato

Il GrandTour era originariamente previsto per l’estate 2026. Il 1° giugno 2026 è arrivato l’annuncio del rinvio: Claudio Baglioni era stato colpito da una polmonite interstiziale acuta, con una prognosi di circa 90 giorni di riposo e cure.

Il rinvio ha riguardato l’intero calendario estivo, spostato in blocco all’anno successivo. Le tappe che nel primo annuncio erano rimaste senza data (Venezia, Spoleto, Siracusa, Taormina) hanno ora una collocazione nel calendario 2027.

Foto di Toni Thorimbert

FAQ, Claudio Baglioni GrandTour 2027

Quando parte il GrandTour di Claudio Baglioni?

Il GrandTour La vita è adesso parte il 28 giugno 2027 da Piazza San Marco a Venezia e si chiude il 17 settembre 2027 in Piazza San Carlo a Torino, per un totale di 42 concerti in 34 città.

Quali città tocca il tour di Claudio Baglioni 2027?

Il tour attraversa Venezia, Codroipo, Este, Marostica, Villafranca di Verona, Pistoia, Genova, Cernobbio, Bergamo, Spoleto, Firenze, Cattolica, Pompei, Siracusa, Agrigento, Palermo, Taormina, Castiglioncello, Forte dei Marmi, Termoli, Apricena, Barletta, Fasano, Roccella Jonica, Cirò Marina, Santa Maria del Cedro, Paestum, Lanciano, Parma, Brescia, Cervere, Macerata, Caserta e Torino.

Quanto costano i biglietti del GrandTour di Claudio Baglioni?

I prezzi partono da 50 euro (Bergamo e Brescia) e arrivano fino a 99,90 euro (Palermo). La maggior parte delle date si colloca tra i 69 e gli 80 euro. I biglietti sono in vendita su TicketOne.

I biglietti del tour 2026 sono ancora validi?

Sì. I biglietti acquistati per le date del 2026, poi rinviate, restano validi per le nuove date del 2027 senza necessità di cambio.

Quali date di Claudio Baglioni hanno una doppia serata?

Otto città hanno due concerti: Venezia (28 e 29 giugno), Pompei (19 e 20 luglio), Siracusa (22 e 23 luglio), Agrigento (24 e 25 luglio), Palermo (27 e 28 luglio), Taormina (30 e 31 luglio), Macerata (8 e 9 settembre) e Caserta (11 e 12 settembre).

Perché Claudio Baglioni aveva rinviato il tour?

Il tour, previsto per l’estate 2026, è stato rinviato al 2027 dopo che il cantautore è stato colpito da una polmonite interstiziale acuta, che ha richiesto circa 90 giorni di riposo e cure.

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