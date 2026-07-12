Claudio Baglioni torna in tour nell’estate 2027 con il GrandTour La vita è adesso, il progetto rinviato di un anno dopo la polmonite interstiziale che nel giugno 2026 aveva costretto il cantautore romano a fermarsi. Il nuovo calendario conta 42 concerti in 34 città, dal 28 giugno al 17 settembre 2027, e riporta il cantautore in alcune delle location più scenografiche del Paese: Piazza San Marco a Venezia, il Teatro Greco di Siracusa, il Teatro Antico di Taormina, l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei. In questa pagina, in aggiornamento, tutte le date, le venue e le informazioni su biglietti e prezzi.

Claudio Baglioni, le date del GrandTour 2027

Questo il calendario completo del GrandTour La vita è adesso, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l. I biglietti già acquistati per le date del 2026 restano validi per i concerti recuperati.

Claudio Baglioni · GrandTour La vita è adesso 2027 Data Città Biglietti 28 giu 2027 Venezia

Piazza San Marco Biglietti 29 giu 2027 Venezia

Piazza San Marco Biglietti 1 lug 2027 Codroipo

Villa Manin Biglietti 2 lug 2027 Este

Castello Carrarese Biglietti 3 lug 2027 Marostica

Piazza Castello Biglietti 4 lug 2027 Villafranca di Verona

Castello Scaligero Biglietti 6 lug 2027 Pistoia

Piazza Duomo Biglietti 7 lug 2027 Genova

Arena del Mare, Porto Antico Biglietti 10 lug 2027 Cernobbio

Villa Erba Biglietti 12 lug 2027 Bergamo

Arena Fiera Biglietti 14 lug 2027 Spoleto

Piazza Duomo Biglietti 15 lug 2027 Firenze

Prato delle Cornacchie Biglietti 17 lug 2027 Cattolica

Arena della Regina Biglietti 19 lug 2027 Pompei

Anfiteatro degli Scavi Biglietti 20 lug 2027 Pompei

Anfiteatro degli Scavi Biglietti 22 lug 2027 Siracusa

Teatro Greco Biglietti 23 lug 2027 Siracusa

Teatro Greco Biglietti 24 lug 2027 Agrigento

Live Arena Biglietti 25 lug 2027 Agrigento

Live Arena Biglietti 27 lug 2027 Palermo

Teatro di Verdura Biglietti 28 lug 2027 Palermo

Teatro di Verdura Biglietti 30 lug 2027 Taormina

Teatro Antico Biglietti 31 lug 2027 Taormina

Teatro Antico Biglietti 7 ago 2027 Castiglioncello

Castello Pasquini Biglietti 8 ago 2027 Forte dei Marmi

Villa Bertelli Biglietti 16 ago 2027 Termoli

Arena del Mare Biglietti 17 ago 2027 Apricena

Cava dell’Erba Biglietti 18 ago 2027 Barletta

Fossato del Castello Biglietti 19 ago 2027 Fasano

Parco Archeologico di Egnazia Biglietti 21 ago 2027 Roccella Jonica

Teatro al Castello Biglietti 22 ago 2027 Cirò Marina

Arena Saracena Biglietti 23 ago 2027 Santa Maria del Cedro

Arena dei Cedri Biglietti 25 ago 2027 Paestum

Arena dei Templi Biglietti 28 ago 2027 Lanciano

Parco delle Rose Biglietti 31 ago 2027 Parma

Parco Ducale Biglietti 2 set 2027 Brescia

Piazza della Loggia Biglietti 4 set 2027 Cervere

Anfiteatro dell’Anima Biglietti 8 set 2027 Macerata

Arena Sferisterio Biglietti 9 set 2027 Macerata

Arena Sferisterio Biglietti 11 set 2027 Caserta

Reggia di Caserta Biglietti 12 set 2027 Caserta

Reggia di Caserta Biglietti 17 set 2027 Torino

Piazza San Carlo Biglietti All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

Quarantadue concerti in trentaquattro città. Otto tappe raddoppiano: Venezia, Pompei, Siracusa, Agrigento, Palermo, Taormina, Macerata e Caserta. Il tour parte da Piazza San Marco a Venezia il 28 giugno e si chiude il 17 settembre in Piazza San Carlo a Torino.

Il GrandTour di Claudio Baglioni tra piazze, teatri antichi e siti archeologici

La struttura del calendario dice molto del progetto. Claudio Baglioni non ha scelto palazzetti e stadi: il GrandTour attraversa piazze storiche, castelli, teatri greci e siti archeologici. Piazza San Marco a Venezia, il Teatro Greco di Siracusa, il Teatro Antico di Taormina, l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, la Reggia di Caserta, l’Arena Sferisterio di Macerata, Piazza Duomo a Pistoia e a Spoleto.

È una scelta che lega il tour al titolo dell’album che lo ispira, La vita è adesso, il disco più venduto di sempre in Italia, di cui nel 2025 sono stati celebrati i quarant’anni dalla pubblicazione.

Claudio Baglioni GrandTour 2027: biglietti e prezzi

I biglietti per il GrandTour La vita è adesso sono in vendita su TicketOne. I prezzi variano da location a location: si parte dai 50 euro di Bergamo e Brescia fino ai 99,90 euro di Palermo, con la maggior parte delle date che si colloca tra i 69 e gli 80 euro. Le venue archeologiche e i teatri antichi, per capienza ridotta e valore della location, si collocano nella fascia alta.

Chi aveva acquistato i biglietti per le date del 2026, poi rinviate, li mantiene validi per le nuove date senza necessità di cambio.

Perché il tour di Claudio Baglioni era stato rinviato

Il GrandTour era originariamente previsto per l’estate 2026. Il 1° giugno 2026 è arrivato l’annuncio del rinvio: Claudio Baglioni era stato colpito da una polmonite interstiziale acuta, con una prognosi di circa 90 giorni di riposo e cure.

Il rinvio ha riguardato l’intero calendario estivo, spostato in blocco all’anno successivo. Le tappe che nel primo annuncio erano rimaste senza data (Venezia, Spoleto, Siracusa, Taormina) hanno ora una collocazione nel calendario 2027.

Foto di Toni Thorimbert

FAQ, Claudio Baglioni GrandTour 2027

Quando parte il GrandTour di Claudio Baglioni?

Il GrandTour La vita è adesso parte il 28 giugno 2027 da Piazza San Marco a Venezia e si chiude il 17 settembre 2027 in Piazza San Carlo a Torino, per un totale di 42 concerti in 34 città.

Quali città tocca il tour di Claudio Baglioni 2027?

Il tour attraversa Venezia, Codroipo, Este, Marostica, Villafranca di Verona, Pistoia, Genova, Cernobbio, Bergamo, Spoleto, Firenze, Cattolica, Pompei, Siracusa, Agrigento, Palermo, Taormina, Castiglioncello, Forte dei Marmi, Termoli, Apricena, Barletta, Fasano, Roccella Jonica, Cirò Marina, Santa Maria del Cedro, Paestum, Lanciano, Parma, Brescia, Cervere, Macerata, Caserta e Torino.

Quanto costano i biglietti del GrandTour di Claudio Baglioni?

I prezzi partono da 50 euro (Bergamo e Brescia) e arrivano fino a 99,90 euro (Palermo). La maggior parte delle date si colloca tra i 69 e gli 80 euro. I biglietti sono in vendita su TicketOne.

I biglietti del tour 2026 sono ancora validi?

Sì. I biglietti acquistati per le date del 2026, poi rinviate, restano validi per le nuove date del 2027 senza necessità di cambio.

Quali date di Claudio Baglioni hanno una doppia serata?

Otto città hanno due concerti: Venezia (28 e 29 giugno), Pompei (19 e 20 luglio), Siracusa (22 e 23 luglio), Agrigento (24 e 25 luglio), Palermo (27 e 28 luglio), Taormina (30 e 31 luglio), Macerata (8 e 9 settembre) e Caserta (11 e 12 settembre).

Perché Claudio Baglioni aveva rinviato il tour?

Il tour, previsto per l’estate 2026, è stato rinviato al 2027 dopo che il cantautore è stato colpito da una polmonite interstiziale acuta, che ha richiesto circa 90 giorni di riposo e cure.