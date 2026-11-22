Margherita Vicario non sarà a Sanremo 2027, anche se a Stefano De Martino le sue canzoni erano piaciute. Lo ha raccontato a Gabriele Fazio per Open, alla domanda sulla candidatura e su un riscontro del direttore artistico: “No, no, gli sono piaciute le canzoni, però io volevo uscire col disco, quindi l’avrei tenuta fuori solo per una certezza”.

La cantautrice, in pratica, avrebbe tenuto un brano lontano dal nuovo album solo con la certezza di portarlo all’Ariston, e quella certezza non è arrivata. Eppure, ha aggiunto, “c’erano dei pezzi adatti, così come anche nei miei dischi vecchi c’erano dei pezzi adatti. Ma che ci vuoi fare?”.

Il Festival, per Margherita Vicario, resta un pensiero fisso: “Tra l’altro su quel palco io ci saprei pure stare abbastanza dignitosamente, perché è proprio il mio sport preferito, però è così”. E ancora: “Ci penso sempre, però si vede che non è ancora mai arrivato il momento giusto”.

Nel frattempo la cantautrice va avanti lo stesso: “Sto veramente ottenendo tantissime cose molto belle, Sanremo o non Sanremo stanno succedendo comunque, ora farò questi due teatri pazzeschi senza mai essere andata a Sanremo, senza mai essere andata a X Factor, a me va bene anche così”.

I due show a teatro saranno a febbraio 2027, a Roma e a Milano, dove arriverà dal vivo Un tripudio di pelle e di baci, l’album uscito venerdì 20 novembre per Island Records/Universal Music Italia. Nella nostra intervista con Michele Monina la cantautrice lo ha definito un disco “molto più senza pelle” del precedente.

Con il suo no la nostra pagina su chi ha detto sì e chi no a Sanremo 2027 sale a 67 dichiarazioni. Il cast dei Big lo annuncerà De Martino venerdì 11 dicembre a Sarà Sanremo, in diretta su Rai 1.

Foto di Niccolò Berretta