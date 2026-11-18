Margherita Vicario: “Un disco molto più senza pelle”
Il lavoro con Giovanni Pallotti, le canzoni scritte in 15-20 minuti e i due concerti a teatro: Michele Monina intervista la cantautrice
di All Music Italia ·
Il nuovo album di Margherita Vicario, Un tripudio di pelle e di baci (Island Records), in uscita venerdì 20 novembre, è un disco “molto più senza pelle” del precedente: lo dice lei stessa in questa intervista video ad All Music Italia, condotta da Michele Monina.
Margherita Vicario parla del lavoro con il produttore Giovanni Pallotti, delle canzoni scritte in un quarto d’ora e in venti minuti e del gender gap: “Ogni tanto mi deprime ancora un po’ essere invitata a panel di sole donne”. A febbraio 2027 il disco arriverà dal vivo in due concerti a Roma e Milano.
L’intervista video a Margherita Vicario
Margherita Vicario dopo il film: la voglia di tornare sul palco e il produttore Giovanni Pallotti
Come sono nate le canzoni dopo l’esperienza del film?
Mi ha assorbito, mi ha cambiato, con una grandissima voglia di tornare sul palco, questa è la vera verità: tornare a fare musica, fare la mia attività preferita, cioè i concerti. Sapevo che era arrivato il momento di un nuovo repertorio.
Sinceramente, dopo l’esperienza del film, dove ho lavorato alla colonna sonora gomito a gomito con Dade, che era il produttore del mio disco precedente, l’esperienza mi ha dato una grande soddisfazione, perché mi sono resa conto che si può essere capiti anche se uno va proprio nel dettaglio a fare delle cose che sono solo tue.
È stata un’esperienza totalizzante, ma anche molto, molto personale: ci ho messo tantissimo di mio. In una evoluzione, credo, abbastanza normale, ho capito che il disco successivo, il mio ritorno a una fase più musicale, doveva passare attraverso qualcosa di molto personale. Così ho dato vita a idee che avevo da tempo e che non avevo mai portato a termine, anche idee che avevo iniziato con Dade e che non avevo mai finito.
Perché hai scelto Giovanni Pallotti come produttore?
Avevo collaborato con Giovanni Pallotti, è stato il mio direttore musicale negli ultimi tre anni di live. Visto che volevo fare un disco molto suonato, e quindi la voglia era di tornare sul palco e anche di lavorare con i musicisti, ho pensato che potesse essere una persona adorabile, bravissimo e anche blasonatissimo produttore.
Gli ho detto che si doveva accollare tutto il pacchetto, i concerti e anche la costruzione del disco. Ci abbiamo messo più di un anno e mezzo, quasi due anni. Sono arrivata con tante idee e mi ha aiutato a dare forma a tutto, ma quello a cui tenevo era fare un disco molto diverso da Bingo. Sentivo che doveva essere così.
Un disco più senza pelle: l’ironia da parte e canzoni scritte in 15-20 minuti
In che senso il nuovo album è più senza pelle rispetto al disco precedente?
Rispetto al disco precedente, dove molto spesso mi sono trincerata dietro l’ironia, dietro un po’ di sagacia, non so come chiamarla, in questo disco sono stata un po’ più emo, un po’ meno protettiva. È un disco molto più senza pelle.
È una scelta che hai ragionato prima?
Innanzitutto dal punto di vista musicale. Giovanni Pallotti mi ha aiutato anche a chiudere alcune strutture, infatti firma come coautore insieme a me. Io arrivo in studio con tantissime idee a cui sono molto affezionata.
Quello con Dade, per esempio, era molto così: si partiva da un sound, da un beat, da un’idea musicale, e poi la canzone usciva fuori. Qui è stato un po’ diverso. Sono idee più scoperte, più viscerali, perché tutte le idee musicali, di melodia, di arrangiamento, partono da me. Poi ovviamente è un lavoro sempre spalla a spalla col produttore.
Anche a livello di temi ho avuto bisogno di dire delle cose che molto spesso non riesco a dire nella vita quotidiana. Ci sono delle mie canzoni un po’ più personali che per me sono un modo per dire le cose alle persone della mia vita. Poi, attraverso una canzone, diventano subito teatro. A me che diventino teatro è il bello di fare musica, perché devono essere per tutti, deve essere una rappresentazione di qualcosa che in questo disco è molto, molto, molto viscerale, molto profonda.
Questa volta non c’è fiction: sei andata dritta per dritta?
Anzi, è stato un disco dove non ho quasi scritto le canzoni. Sembra una cosa un po’ fricchettona da dire, ma in questo disco mi sono sforzata molto poco di scrivere i testi, di capire come rendermi interessante. Mi piace molto tutto il vestito musicale, tutta la produzione, quel massimalismo. Per quanto riguarda i testi e quello di cui parlare, è una collana che si è un po’ inanellata.
In alcune canzoni, quando lavoravo, mi è successo che mi dicessero di finire di scriverla, di consegnarla. Non è proprio il mio modo di fare: preferisco fare una cosa quando mi viene, lo so, è un grande lusso.
Un conto è portarla a termine alla grande, lavorarci di fino e a lungo, ma la noce iniziale, o il pop-corn, o scoppia da solo, o io non è che mi metto lì ad accendere il fuoco con la pietra focaia. O l’idea della canzone esiste, soprattutto in questo disco: non l’ho mai cercata. C’è una canzone, Se c’è un amico, che ho scritto in un quarto d’ora, e L’autostima l’ho scritta in venti minuti. Questo disco è andato così, per quello lo amo così tanto: è profondo, è irrazionale, è venuto così. Ne ho bisogno, e quindi, boh, vediamo che fine fa.
Quasi tutto l’ascolto passa dallo smartphone, che non rende il massimalismo: ci avete pensato?
Ce l’ha mixato Suri, che è un grandissimo. Il migliore che c’è in Italia. Quindi, nonostante tanti suoni, per me l’importante è che uno lo ascolti con le cuffiette. Comunque, se lo ascolti come si ascoltano i vocali, lì uno se li cerca.
Musica suonata, gender gap e due teatri enormi senza Sanremo né X Factor
C’è un ritorno alla musica suonata: ti ci riconosci?
In questo probabilmente seguo abbastanza il trend. Il mio era un ritorno sul palco, e inevitabilmente il palco chiama un gruppo di lavoro, un gruppo di musicisti. Ma soprattutto volevo dare corpo a delle idee musicali che fossero mie. Forse l’esperienza del cinema, della colonna sonora, mi ha un po’ gasato: ho suonato con un’orchestra, ho scritto per un’orchestra.
Vediamo se crescono anche le pianiste, le chitarriste, le bassiste, che ce ne sono ancora pochine.
Il film parlava di donne e tu declini tutto al femminile: il gender gap nella musica è cambiato?
Abbiamo dei meravigliosi esempi internazionali, come al solito, di grandissime pop star di grande qualità che ci dimostrano che la complessità, anche il coraggio, la complessità femminile è un tema che riguarda tutti e che interessa tutti.
È un tema che mi sono anche un po’ stufata di affrontare a parole, perché lo sto incarnando. Quindi per adesso, per me, basta. Già solo che sto facendo due date in due teatri enormi, senza aver mai fatto Sanremo, X Factor, passando da un percorso molto lungo e lento, per me è già un grande…
Ogni tanto mi deprime ancora un po’ essere invitata a panel di sole donne. Penso che ora bisogna un attimo cambiare marcia. Va bene, rimane un tema fondamentale, rimane un tema da esplorare, ma basta farlo tra di noi.
Dade, Giovanni Pallotti e i primi concerti in teatro
Il disco precedente era meno tuo?
Io e Dade eravamo praticamente una coppia di fatto, proprio fratelli che giocano in salotto. Credo che nella crescita ci stia un disco più mio, ma parlo solo dal punto di vista delle idee musicali.
Anche il disco precedente era pensato per il live?
Anche l’altro era totalmente declinato live, nonostante avesse delle produzioni molto da studio. Tutti gli anni in cui l’ho portato in giro, anche addirittura con la sezione fiati, io ho sempre suonato. Per quello poi Giovanni Pallotti è entrato nel disco: già lui aveva dato una vita live molto forte.
Come cambieranno le canzoni nei teatri?
Verranno riarrangiate, prenderanno una strada forse più teatrale, alcune saranno fedeli. Comunque le date a teatro si sta seduti: i miei concerti sono sempre stati una specie di pallottola e devo darmi una calmata, se no che fanno?
Hai scelto il teatro perché volevi un pubblico seduto?
No, semplicemente non avevo mai fatto delle date in teatro ed era il momento, dopo quindici anni che suono.
Perché guardare dentro, il mercato e il film da scrivere
Il bisogno di aiuto e di non restare isolati è il tema di questo momento: perché guardare dentro invece che fuori?
Abbiamo la forza di reagire, di resistere, eccetera, però bisogna cercare di capire un po’ che succede dentro, se no viviamo bersagliati anche dal mondo fuori. Credo che siano forse più universali delle canzoni che parlano di un mondo interiore e di questo tentativo di stare bene, piuttosto che delle canzoni che possono essere più politiche.
Molti cantautori hanno raccontato prima l’esterno e poi l’interno, quando il successo li ha staccati dalla vita di tutti i giorni. Per te è così?
Non è il mio caso. Anche quando mi parlavi di mercato e di industria, io mi muovo sempre un pochino sotto la soglia, che per me è anche un grande privilegio.
È anche una questione di scelta, perché in tutti questi anni avrei potuto anche fare altro. Però io preferisco fare le cose mie da sempre.
Scrivi sempre, anche appunti?
Tutto musicalmente, delle idee musicali in continuazione, anche se ci sono periodi più e periodi meno. Quando mi vengono dei lenzuoli di rime, l’ho sempre fatto. Mi muovo su tanti fronti: anche ora ho il film da scrivere.
Questo disco è stato un parto, non è che devo mettermi lì già a pensare alle prossime.
L’instore tour e i concerti a teatro di Margherita Vicario
Margherita Vicario porta Un tripudio di pelle e di baci con un instore tour. Sabato 21 novembre alle 18:30 sarà alla Feltrinelli di piazza del Duomo a Milano, con talk, minilive e firmacopie. Domenica 22 novembre alle 17:00 sarà alla Feltrinelli di piazza di Porta Ravegnana 1 a Bologna, con talk e firmacopie.
Lunedì 23 novembre alle 18:00 Margherita Vicario sarà alla Feltrinelli di piazza dei Martiri a Napoli, martedì 24 novembre alle 18:30 a quella di via Appia Nuova 427 a Roma, con talk, minilive e firmacopie.
I due concerti a teatro di Margherita Vicario saranno l’8 febbraio 2027 all’Auditorium Conciliazione di Roma e il 10 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano.
Foto di Niccolò Berretta
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