Come sono nate le canzoni dopo l’esperienza del film?

Mi ha assorbito, mi ha cambiato, con una grandissima voglia di tornare sul palco, questa è la vera verità: tornare a fare musica, fare la mia attività preferita, cioè i concerti. Sapevo che era arrivato il momento di un nuovo repertorio.

Sinceramente, dopo l’esperienza del film, dove ho lavorato alla colonna sonora gomito a gomito con Dade, che era il produttore del mio disco precedente, l’esperienza mi ha dato una grande soddisfazione, perché mi sono resa conto che si può essere capiti anche se uno va proprio nel dettaglio a fare delle cose che sono solo tue.

È stata un’esperienza totalizzante, ma anche molto, molto personale: ci ho messo tantissimo di mio. In una evoluzione, credo, abbastanza normale, ho capito che il disco successivo, il mio ritorno a una fase più musicale, doveva passare attraverso qualcosa di molto personale. Così ho dato vita a idee che avevo da tempo e che non avevo mai portato a termine, anche idee che avevo iniziato con Dade e che non avevo mai finito.