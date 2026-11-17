Alex Fontana, Vivian: la storia vera di una donna siciliana nell’inedito di X Factor
Una protagonista con un teschio calavera tatuato sul braccio, che non bacia quasi mai come la Vivian di Pretty Woman.
di All Music Italia ·
Alex Fontana canterà giovedì 19 novembre, nel Live di X Factor 2026, l’inedito Vivian, in uscita per Warner Music Italy.
Alex Fontana, 27 anni, di Secondigliano, a Napoli, canta nella squadra di Jake La Furia. Di mestiere fa il corriere e prima di X Factor aveva già pubblicato, nel 2024, l’EP Feel It.
Il significato di Vivian di Alex Fontana
Vivian nasce da una storia vera e viscerale con una donna siciliana, verace come la sua terra. La protagonista è trasgressiva, ha un teschio calavera tatuato sul braccio e si concede senza limiti.
Non bacia quasi mai, proprio come la Vivian di Pretty Woman. Tra carnalità assoluta e negazione dell’intimità, Alex Fontana mostra il suo lato pop-rock, con una melodia accessibile e un racconto crudo.
Testo di Vivian di Alex Fontana
Il testo sarà disponibile dopo l’esibizione di giovedì 19 novembre, con il Live di X Factor 2026.
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