Alex Fontana canterà giovedì 19 novembre, nel Live di X Factor 2026, l’inedito Vivian, in uscita per Warner Music Italy.

Alex Fontana, 27 anni, di Secondigliano, a Napoli, canta nella squadra di Jake La Furia. Di mestiere fa il corriere e prima di X Factor aveva già pubblicato, nel 2024, l’EP Feel It.

Il significato di Vivian di Alex Fontana

Vivian nasce da una storia vera e viscerale con una donna siciliana, verace come la sua terra. La protagonista è trasgressiva, ha un teschio calavera tatuato sul braccio e si concede senza limiti.

Non bacia quasi mai, proprio come la Vivian di Pretty Woman. Tra carnalità assoluta e negazione dell’intimità, Alex Fontana mostra il suo lato pop-rock, con una melodia accessibile e un racconto crudo.

Credits del brano ▸ Artista · Alex Fontana

· Alex Fontana ▸ Titolo · Vivian

Testo di Vivian di Alex Fontana

Il testo sarà disponibile dopo l’esibizione di giovedì 19 novembre, con il Live di X Factor 2026.