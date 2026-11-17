Giacomo Calò, A un passo da: l’inedito scritto da Giuliano Sangiorgi per X Factor
La ballad firmata da Giuliano Sangiorgi andrà in scena giovedì 19 novembre nel Live di X Factor 2026.
di All Music Italia ·
Giacomo Calò canterà giovedì 19 novembre, nel Live di X Factor 2026, l’inedito A un passo da, una ballad in uscita per Warner Music Italy scritta per lui da Giuliano Sangiorgi, il cantante dei Negramaro.
Giacomo Calò, 23 anni, di Nardò, in provincia di Lecce, aveva ottenuto ai Bootcamp l’X Pass di Francesco Gabbani, nella cui squadra canta ai Live.
Il significato di A un passo da di Giacomo Calò
A un passo da racconta il vuoto che segue la fine di un amore, tra il terrore di sprofondare nell’assenza e l’illusione di vivere senza più dolore.
Il crescendo vocale di Giacomo Calò arriva al “viso senza lacrime” di un cielo che non sa più piovere. Il brano si chiude con una richiesta: non tornare come prima, ma restare a un passo.
Testo di A un passo da di Giacomo Calò
Il testo sarà disponibile dopo l’esibizione di giovedì 19 novembre, con il Live di X Factor 2026.
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