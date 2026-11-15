Nelle pagelle della sesta puntata di Amici 26, andata in onda sabato 14 novembre su Canale 5, Luca Jurman vota gli otto inediti della gara di canto e se la prende con la postproduzione, con le canzoni che “sanno di già sentito” e con le valutazioni del giudice di canto Ermal Meta.

Jurman, che ad Amici ha insegnato canto per quattro stagioni, dà un solo voto a ogni brano, mediando canzone e performance, senza scendere sotto il 4. In testa alla classifica ufficiale c’è Aura, ultimi sono i JED. Esibizioni e verdetti sono nel racconto della sesta puntata.

Le pagelle delle puntate precedenti e quelle di X Factor 2026 sono raccolte nella pagina delle pagelle di Jurman, con i voti di ogni settimana.

Le pagelle della quinta puntata di Amici 26: Jurman boccia i mashup e le Olimpiadi di Maria, Aura 5½.

Le altre pagelle di Jurman, a X Factor 2026: Jurman difende Alìa, applaude Teo Bok, boccia Manu.

Vai ai voti: Saitta · Kashmere · Shari · Aura · Nicolò · Tìaso · JED · Andrea Heros

Luca Jurman sulla sesta puntata di Amici 26: inediti già sentiti, Ermal Meta e la postproduzione

La strana nausea di inediti che sanno di già sentito e… scaduto.

Puntata corta e anomala.

Per la fretta di lasciare spazio evidentemente al palinsesto la padrona di casa decide di correre sul tempo e iniziano subito le presentazioni dei giudici di Canto e Danza.

Ermal Meta ormai è entrato nel “cast delle delusioni”, per lui va tutto bene, tutto figo, tutto bellissimo e le canzoni sono in pratica dei nuovi capolavori e cantati benissimo.

Nessuna critica per dettagli costruttivi ed essenziali per questi ragazzi che avrebbero invece bisogno di tante tante tante verità, anche dritte in faccia senza filtri, perché così non va bene, non serve a nulla, a nessuno di loro, o forse sì a qualcuno serve, perché illudere è diventato uno degli “sport” preferiti nel mondo dei talent italiani.

Poi arriva lei, Oriella Dorella, Arte, Eleganza e come sempre trasparenza, che nel canto manca da troppo tempo!

Che differenza tra Danza e Canto, sia per preparazione dei ragazzi che dei giudici.

Peccato, io spero sempre che cambi, spero sempre che tutta questa modalità di trattare l’arte della Musica che delle Belle Arti è la primaria come se invece fosse una cavolata che chiunque può fare, e spero anche che questa pochezza finisca e tutto torni come dovrebbe essere.

Mah, chissà se questo paese rinsavirà.

Le pagelle di Luca Jurman della sesta puntata di Amici 26: gli otto inediti

Vabbè dai, meglio partire subito con le pagelle di questi inediti e sinceramente vedere una classifica di un Talent appena iniziato che si decreta di già su degli inediti… rende ridicolo un pochino il tutto, ammettiamolo con onestà!

Le pagelle come sempre hanno un voto che non scende sotto il 4 per evitare di denigrare troppo una brutta performance.

In questo caso il voto sarà mediato anche dal brano, ovvero una media tra brano e performance.

Saitta

Classe 99 Voto 5

Il brano inizia subito con un parlato recitato che ricorda come intenzione vocale la modalità con cui Giorgio Faletti portò a Sanremo “Signor tenente”, ma ho detto modalità non bellezza e grandezza!

Che peccato vedere che la maggior parte di questi ragazzi scrivano sempre di loro stessi, questo fa intravedere un problema sociale e anche compositivo per le parti letterarie delle canzoni di oggi, dove sembra che ognuno usi la musica per testimoniare un proprio disagio personale.

Una volta ci può stare, due, ma tutto così? Poi diventa un cliché che tende all’autocommiserazione e non più alla vera Arte.

La base musicale su cui recita il suo “non cantato” è armonicamente strasentita e tutto fuorché moderna, anzi direi addirittura nel modo in cui è arrangiato oltre gli accordi sembra richiamare capolavori del passato come “Più su” di Renato Zero e come mille altre di 40 anni fa. La melodia dell’inciso è davvero elementare.

Lui nella parte cantata ha sempre quel respiro fastidiosissimo ed è un peccato perché il timbro non è così male come il resto. Postproduzione molto presente anche se nel suo caso non può invadere troppo se non nell’inciso. 5

Kashmere

Stratopazza Voto 5 +

Tutto avrei voluto sentire da un suo inedito tranne che un ulteriore mashup no sense che oltre ad aver nominato gli Chic nel testo gli ha pure “ciulato” uno dei loro riff più famosi, “aaaaahh Freak out, le freak c’est chic”, sostituendolo con una roba oscena come “ahhhh stratopazza sì tu…”.

Almeno Leone di Lernia era spiritoso, lo faceva per ridere, lui lo fa perché ci crede, e come lui il suo grande mentore Amadeus, che lo sta trascinando nell’abisso del trash travestito da figata! Che brutta cosa.

Pieno di parole gancio senza senso adatte a TikTok de noantri, come “Groovy”, “Catchy”, “Tranqui”, “Funky”… etc, e un preinciso che melodicamente richiama il brano “Grease”, in pratica un collage da dj tra Bee Gees e disco funk anni 80, che per carità è anche nostalgicamente piacevole per chi ricorda quel periodo, ma vogliamo davvero valutare la canzone?? Anche no, visto che l’unica utilità è ballarla su TikTok!

La postproduzione è nettamente evidente e non ha senso così perché dà davvero l’idea del playback. Almeno respira meglio degli altri, ma il timbro rimane piccolo e povero di profondità, le dinamiche non ci sono, il vibrato accennato.

Sembrava di assistere alla presentazione di una sigla di un programma stile Superclassifica Show, almeno me lo ha ricordato. 5+

Shari

Crimine Voto 5 ½

Continuo a ripeterlo, non è il suo posto! Lei ha una sua idea molto strutturata e che ormai può basarsi su un “mi piace” o “non mi piace”, perché è noto che ha un suo progetto che non potrà sicuramente crescere più di tanto lì dentro!

Ha dei grossi difetti tecnici che sembra non vogliano sistemarli come i respiri davvero invadenti, il timbro chiuso e ingolato che purtroppo in molti momenti ricorda Giusy Ferreri, il vibrato stucchevole e in verità poco controllato anche se per tanti può sembrare il contrario, e che se non prenderà seriamente in considerazione di lavorare su questi difetti principali… non credo possa fare esibizioni tanto migliori.

La postproduzione anche su di lei è troppa! Il brano è prodotto come mille altri, anche se alcune cellule melodiche sono più interessanti di altre ma purtroppo poi di colpo vengono cancellate da altre che sono la ripetizione perpetua delle produzioni di oggi. 5½

Aura

Solite solite Voto 5 ½

Questo brano è davvero inutile per lei, che tra l’altro è forse una delle voci più interessanti lì dentro. Purtroppo anche la somiglianza con un altro brano già tanto conosciuto è indubbia e rischiosa, ma la cosa ridicola è spacciarla per idea nuova.

Anche lei ha un respiro che distrae dal canto quasi immediatamente, la post anche qui è esagerata. Che peccato non poterla sentire su brani meno paraculi. Speriamo si decida a lavorare sulla tecnica, almeno per superare la sufficienza. Buono il suo senso ritmico. 5½

Nicolò

Un altro ancora Voto 4 ½

Questa volta la postproduzione su di lui si sente per l’intervento forzato dell’autotune e meno per la compressione, anche se in molti momenti nemmeno la correzione della postproduzione è riuscita a riparare i danni di questa esibizione che ha avuto parecchie imprecisioni.

Il timbro è medioso e a volte ingolato, nota positiva il respiro era meno presente del solito ma ancora non a posto. Il vibrato rimane troppo incontrollato. Il brano è leggermente migliore di altri, scritto forse con più attenzione, però questa volta la voce è stata davvero un mezzo disastro. 4½

Tìaso

Ananke Voto 5

L’effetto che questo sound fa sulle persone ormai è di esserne saturi.

L’autotune è davvero troppo e inutile su di lei che ha già un timbro scuro che nasconde la naturale articolazione. Sembra intonata abbastanza, e dico sembra perché così diventa davvero difficile analizzare con esattezza i vari parametri.

Il timing è buono ma il brano è anche lui trito e ritrito, non sono per nulla d’accordo con ciò che ha detto Ermal Meta, perché in questo caso l’accostamento a Madame per alcune caratteristiche vocali e melodico ritmiche è quasi istantaneo, anche se Madame, malgrado l’autotune, scrive cose di un altro livello! 5

JED

Indagine Voto 4

Niente, appena iniziano mi rendo conto che vorrei evitare di fare una pagella su di loro, perché al di là della parte rappata (che forse nel brano è stato persino l’attimo più musicale), è durato solo un piccolissimo attimo, loro vocalmente sono davvero incommentabili! Il brano?? Pure!

Questo è un esempio per cui dovrei usare un altro voto, ma rimango coerente con la decisione di base di non scendere oltre anche se dovrei. 4

Andrea Heros

Vedrai Voto 4 ½

Parte la voce che dalla quantità di postproduzione sembra in playback. In questo brano cerca di cantare, ma non ci riesce molto bene direi, nessuna dinamica, ritmo elementare, vibrato non pervenuto, intonazione super corretta da un autotune tirato quasi al massimo, respirazione forse meglio di altri, e anche l’estensione sembra decente, ma se non canta a che serve??

La canzone ha qualcosa di interessante ma cantata così è inascoltabile, peccato. 4½

Gaia, lo sport e il commento finale di Jurman

A portare un po’ di capacità e talento arriva Gaia, e da lì capisci che se lei ti sembra addirittura un’ospite internazionale pazzesca dopo 1 ora passata così, vuol dire che la mancanza di musicalità che c’è quest’anno è davvero micidiale.

Dopo cotanta delusione, arriva il momento sport, e forse come mi dice spesso il direttore Longo dovrei cominciare a commentare anche lo sport, purtroppo le mie discrete competenze sono su altre discipline sportive, ma almeno mi divertirei di più e sicuramente apprezzerei l’approccio umile, disciplinato e coronato dallo spirito di sacrificio che chi fa sport, e lo vuole fare in modo professionale, adotta con grande responsabilità!

Sempre più basito.

Alla prossima.

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