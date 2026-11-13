Nelle pagelle del quarto Live Show di X Factor 2026, in onda giovedì 12 novembre su Sky Uno, Luca Jurman difende Alìa, eliminata al primo Tilt dell’edizione, applaude la sicurezza di Teo Bok e boccia ancora Manu, eliminato subito senza passare dal ballottaggio.

Jurman, vocal coach, cantante, arrangiatore e produttore, vota i dieci concorrenti due volte, nella Giostra e nella manche di cover, e i due del ballottaggio, Alìa e Le Distanze. In giuria siedono Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. Esibizioni e verdetti sono nel racconto del quarto Live Show.

Le pagelle del terzo, del secondo e del primo Live, delle Last Call e dei Bootcamp di X Factor 2026 e quelle di Amici 26 sono raccolte nella pagina delle pagelle di Jurman, con i voti di ogni settimana.

Le pagelle del terzo Live di X Factor 2026: Jurman applaude Teo Bok, boccia Lenanie e Manu.

Le altre pagelle di Jurman, ad Amici 26: Jurman boccia i mashup e le Olimpiadi di Maria, Aura 5½.

Le pagelle di Luca Jurman del quarto Live Show di X Factor 2026: Alìa, Teo Bok e la Giostra

Welcome to the Hell Factor

Una giostra infernale che si traveste da paradiso e purgatorio!

La XBoat è una nave che stasera ha fatto affondare del talento inutilmente su una scialuppa abbandonata in mare aperto.

Va detto!

Sarà strano, proprio detto da me, ma questo X Factor sta diventando più interessante da commentare e valutare di altre edizioni e di altri programmi analoghi.

Se per caso ti imbatti nel pre puntata scopri anche momenti di formazione che, al di là di trovarmi spesso in disaccordo con alcune direttive sia didattiche sia proprio artistiche, la parte formativa ti tiene lì almeno a guardare come si preparano i concorrenti, ed è ciò che ti aspetteresti di vedere in tutti i talent italiani.

La 4ª Live parte come ormai di consueto con Giorgia che presenta il tema della serata, ovvero la XBoat, una nave tra gioie e dolori. Giorgia sempre più a suo agio anche se per noi dovrebbe cantare più spesso, ma vediamo cosa succede.

La Giostra: i voti di Jurman ai dieci concorrenti

La giostra non ha commenti ed è una sfida senza pause!

Perciò per la giostra metterò solo un voto che si basa sui parametri sempre attivi nelle mie valutazioni, da 4 a 10, tranne nel caso di qualcosa di davvero davvero speciale!

camilla , Where Is My Husband! (RAYE): 6-

, (RAYE): 6- Scraffs , Celebrity Skin (Hole): 5+

, (Hole): 5+ Manu , Incoscienti giovani (Achille Lauro): 5-

, (Achille Lauro): 5- Patrizia Napolano , Bang Bang (Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj): 6½

, (Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj): 6½ Alìa , Maybe (Sienna Spiro): 7-

, (Sienna Spiro): 7- Le Distanze , Space Monkey (Placebo): 5-

, (Placebo): 5- Giacomo Calò , Almeno tu nell’universo (Mia Martini): 6+

, (Mia Martini): 6+ Alex Fontana , Last Nite (The Strokes): 6-

, (The Strokes): 6- Teo Bok , La mia storia tra le dita (Gianluca Grignani): 7

, (Gianluca Grignani): 7 Mad-Dog, Club Foot (Kasabian): 6-

Non volevo dare specifiche sulle esibizioni della giostra e devo dire che mi aspettavo qualcosa di più da molti di loro, ma in questa parte Teo Bok ha dato uno schiaffo per la sicurezza e la precisione con cui in un minuto ha dato distanza agli altri, benché un errore di dinamica nel primo inciso e i soliti respiri rumorosi, anche se qui si è contenuto.

Se avesse usato inoltre un vibrato meno veloce e più elegante avrebbe dato uno stacco molto molto forte.

Diciamo che il gioco è in mano a Teo, Patrizia, Giacomo, Camilla e Alìa, contro una forte identità come quella di Alex che però in questa giostra è stata sotto la sufficienza.

Le band e Manu… potrebbero fermarsi già qui, ma il pericolo è l’orientamento televisivo, discografico, e… infine un pubblico di cui una gran parte ormai non sa più riconoscere il vero valore della musica e delle voci, e questo è un peccato per i grandi Talenti che per questo nemmeno si presentano ai provini dei talent!

Charlotte Cardin e la cinquina scelta dal pubblico

Momento ospite: Charlotte Cardin.

Una delle produzioni più interessanti di questo momento, quando si sentono queste produzioni, al di là anche della voce, il paragone con ciò che accade in Italia è immediato!

Basterebbe davvero smetterla di rincorrere gli streaming e darci da fare di più a tornare in studio a lavorare con veri produttori e arrangiatori seri e non “assemblatori” di samples o assistenti di Suno!

La cinquina gradita del pubblico nella prima manche sono Mad-Dog, Patrizia, Alex Fontana, Teo Bok, Giacomo.

La seconda manche: le pagelle di Jurman

Si riapre il televoto e riparte la sfida.

Teo Bok

Can’t Stop the Feeling! (Justin Timberlake) Voto 7

Respiri a parte inizia molto preciso, poi nel passaggio sul tavolo perde solo per un attimo la centratura dell’intonazione. Va detto che sta portando la scuola americana dello show qui da noi, almeno serve a farci capire che studiando ogni dettaglio si potrebbero fare cose interessanti anche nei nostri spazi e con i nostri talenti!

Leggermente perso il fiato dopo alcuni passi impegnativi ma sicuramente ha mantenuto abbastanza il controllo generale. I falsetti andavano gestiti meglio anche se la proiezione del suono è già ben posizionata per essere comunque presente e ben decifrabile. Manca un attimo in più di groove funk e di scioltezza tra voce e movimento.

Il timbro ha bisogno di essere ancora un po’ liberato e dovrebbe spingere un po’ di più sulle dinamiche, ma studiando alcuni parametri in modo più approfondito migliorerebbe tutto! 7

Alìa

La rondine (Mango, nella versione di Angelina Mango) Voto 7

La scelta è stata davvero azzardata, tutti ci chiedevamo come sarebbe stata Alìa in italiano, ed è dall’inizio del programma che dico che lei per linguaggio e fraseggio musicale è il talento più forte lì dentro!

Controllo del fraseggio davvero importante, respiro anche abbastanza controllato, intonazione molto centrata anche nei runs che in Italia poco spesso si sentono eseguiti in età giovane così.

Come sempre in Italia appena si ascolta qualcuno cantare con virtuosismi difficili parte quella brutta invidia mossa dalla paura di perdere il proprio valore, e che purtroppo invece di far riconoscere il talento altrui si cerca di sminuirlo!

È giovane, sì lo è, infatti questa canzone come la maggior parte delle canzoni che vengono assegnate a tutti loro, che per la maggior parte non hanno un’esperienza di vita che gli possa permettere di entrare nei brani, e questo lo diciamo da una vita, ma qui almeno un po’ ci è entrata e in lei c’è talento e va riconosciuto! Punto! 7

Mad-Dog

Scende la pioggia (Gianni Morandi, con Elenore dei Turtles) Voto 6 −

Sono partiti con una maggior sicurezza e con più precisione generale confronto ad altre loro esibizioni precedenti, il cantante anche più preciso per intonazione e timing, ma il respiro qui si sente molto e il timbro così sguaiato sulle A ha abbassato un po’ la qualità del risultato finale.

Rimane più evidente in questo caso che ancora non si percepisce un’identità forte che è fondamentale per ogni artista, anche per la band, sotto tutti i parametri compreso il sound. Rimane un’esibizione sufficiente ma aspetto l’inedito. 6-

Patrizia Napolano

And I Am Telling You I’m Not Going Voto 7 −

Questo è uno dei brani più pericolosi al mondo perché ormai abbiamo nella testa l’interpretazione che ha fatto aggiudicare un Oscar a Jennifer Hudson e il rischio di dover per forza imitare nel suo caso la Hudson è quasi scontato, perché se si parla di personalità non è facile discostarsi da un esempio di così grande bellezza, e in questo caso si è sentita la ricerca da parte di Patrizia di ripetere quella versione.

Intonazione abbastanza buona anche se con qualche incertezza nei passaggi veloci (runs), ma la sua estensione qui viene messa in evidenza e anche il vibrato questa volta è stato calibrato meglio.

Ha dalla sua un’estensione importante, ma questo genere richiede qualcosa di più, come in questo caso bisognerebbe imparare a stare sul tempo appoggiandosi sulle sincopi e non sul semplice battere, ma mi rendo conto che rischio di entrare troppo nel tecnico ed è difficile comprenderlo per noi italiani che non siamo abituati a cantare ritmi sincopati o a creare groove anche sulle ballad, perché diamo spesso troppa importanza ad altro, ovvero qualcosa che è più melodico e meno ritmico.

Inoltre si parla di maturità in generale ma ricordo che anche in questo brano il testo è molto forte. Comunque Patrizia rimane tra i talenti più evidenti di questa edizione. 7-

Manu

Va bene, va bene così (Vasco Rossi) Voto 5 −

Ecco l’autotune live che serve a correggere questo ragazzo, che indubbiamente è carino ma troppo acerbo. Io non posso sentire discorsi assurdi dei giudici sull’età dei brani per poi cadere nell’assurdo giustificando invece questa scelta per lui.

Il suo cantato risulta sempre piatto, nessun abbellimento per cercare di distaccarsi almeno un pochino dall’originale, almeno tecnicamente, anche se questo ovviamente è impossibile perché Manu non ha preparazione tecnica evidente. Nessuna comunicazione del brano. Timbro che potrebbe essere interessante ma ancora non ha una vera identità come stanno cercando invece i giudici di “vendere”!

Boh… Purtroppo, per il momento sembra solo un bravo ragazzo, ma X Factor è per altri cantanti. 5-

Le Distanze

Welcome to the Black Parade (My Chemical Romance) Voto 5

Questo gruppo in tutte le esibizioni presenta sempre lo stesso cliché, ormai lo abbiamo detto più volte! Iniziano lenti, poi sbracano e poi finisce con la voce in potenza senza musica. Ma la verità sotto sotto qual è? Almeno quella musicale?

Al di là dell’inglese che va detto è a ponente mentre il frontman è a levante, la verità è che manca tanto da tanti punti di vista, anche la preparazione musicale dei musicisti è ancora appena sufficiente, e la voce del “cantante” non è pronta per un percorso di questo tipo, diciamolo con coraggio e non seguendo una moda indotta dal giudice.

Il timbro è anche interessante ma è spesso troppo impreciso, il vibrato è ostentato sempre e non controllato, e a lungo andare tutto questo diventa stucchevole.

In questa performance si è notato che Irama ha cercato di limitarli, anche il cantante, ma trattenendosi sono venute a galla le parti vere emozionali mancanti, perché senza esagerare l’enfasi non può più bluffare. Hanno bisogno di crescere e non di illusioni! 5

camilla

Io che non vivo (senza te) (Pino Donaggio) Voto 6 +

Ecco che Camilla porta sul palco di X Factor anche lei una ripetitività degli usi dei cambi di timbro tra leggero soffiato a pieno e abbastanza potente ma che va verso l’ingolamento.

Le sue dinamiche sono abbastanza buone, il vibrato anche spesso controllato benché un pelo old style, il respiro più controllato, anche se questa sera meno precisa del solito nell’intonazione.

Elegante lo è e forse andrebbe cercato il suo punto forte in questa direzione. Ma qualcosa non ha brillato, proprio nella descrizione del testo, che per il parametro della comunicazione ha mancato di efficacia.

Le dinamiche (differenze di volume e potenza) vanno calibrate in base al linguaggio musicale unite al testo, e qui erano abbastanza dissociate. Comunque appena sopra la sufficienza ci è arrivata. 6+

Scraffs

American Idiot (Green Day) Voto 6

In questo brano gli Scraffs sembrano più a loro agio, anche il cantato è più centrato. Loro hanno un suono interessante anche se qualche piccolo “incidente” musicale nascosto c’è stato, l’intonazione con i portamenti corretti del cantante sono stati invece quasi tutti buoni.

Questa volta erano dentro il timing meglio di altre esibizioni e molto meglio del brano presentato per la giostra.

In questo caso c’è poco da dire perché i parametri del canto come vibrati e dinamiche e scelte diversificate di timbro in questo brano sono poco richieste benché sempre importanti. Come band sono stati anche loro credibili e calibrati. 6

Giacomo Calò

All of Me (John Legend) Voto 6 +

Questo brano lo conosco come le mie tasche, avendolo cantato molte volte dal vivo conosco tutte le sue insidie nascoste. Infatti lui inizia con delle incertezze che non ci devono essere, come troppo vibrato che usa per stabilizzare e tenere l’intonazione più facilmente sotto controllo.

Buono il passaggio da petto a testa timbricamente, ma poi è successo qualcosa nelle varie dinamiche che poco centravano con il testo e con la composizione musicale. Ci sono state alcune imprecisioni all’inizio riguardo l’intonazione anche se il respiro questa volta è stato controllato meglio di altre esibizioni.

Purtroppo le insidie tecniche del brano sono venute a galla ma riesce sempre ad essere almeno sufficiente. 6+

Alex Fontana

Maggie M’Gill (The Doors) Voto 6 ½

Ogni volta che parte un brano accade una cosa che poche volte si sente, sai già cosa ti aspetterà di positivo, ovvero una sua interpretazione del brano con il suo suono che è davvero riconoscibile e internazionale.

Si avverte la mancanza di studio verso del canto, e ormai anche se risulterò ripetitivo, lui, seguito come si deve, potrebbe fare delle performance di carattere internazionale.

Un suono che per fortuna quando canta si differisce totalmente da quando parla, ma questo accade solo per questione di atteggiamenti vocali abitudinari. Alcune imprecisioni di intonazione ci sono state, anche nel respiro, ma ha una buona predisposizione al vibrato ritmico che ogni volta inserisce quasi bene sul timing del brano.

Al di là delle pagelle tecniche che cerco di stipulare con massima oggettività, questo è uno di quei casi dove il pubblico si avvicinerà o si allontanerà a lui solo per gusto personale. Ma oggettivamente anche per una questione comunicativa Alex ha una buona predisposizione. 6½

Le eliminazioni e il ballottaggio

Siamo arrivati alla fine della sfida del 4° live e il momento delle eliminazioni arriva gelido come la spada di Damocle sulla testa dei partecipanti.

I primi ad essere eliminati sono gli Scraffs e questo non si capisce perché tra le band di questa sera sono stati i più centrati!

Poi tocca a Manu, ma se non fosse stato così sarebbe stato ancora più inspiegabile dell’eliminazione che segue, dove al ballottaggio ci finiscono Le Distanze e Alìa, e questo è davvero assurdo, perché di solito i ballottaggi così vanno a finire in un unico modo, ovvero esce la meritocrazia e rimane la mediocrità (quando va bene), e questo lo abbiamo imparato ormai negli anni, dove nessuno, nemmeno il pubblico è più abituato ad ascoltare grandi cantanti, specialmente voci femminili importanti, e la discografia ha persino perso da tempo il suo ruolo di educatore e produttore di alto valore!

Non voglio dire altro.

Ecco la sfida:

Le Distanze

Ritornerai (Bruno Lauzi) Voto 5 ½

Alìa

That’s So True (Gracie Abrams) Voto 6 ½

Il verdetto: Alìa eliminata e il Tilt

Come vi avevo annunciato sopra la meritocrazia in Italia va a farsi fottere sempre, ed è un problema perché si stanno perdendo le belle voci, quelle che possono interpretare davvero le canzoni importanti, e che potrebbero anche competere con l’estero.

Inoltre facendo così stiamo solo continuando a togliere spazio a chi di arte vocale ne ha più di chi crede di vendere e di “funzionare” in un mercato strasaturo e molto stanco!

I giudici fanno la solita manovra del Tilt e qui scatta l’incazzatura, perché il TILT è una mancanza di coraggio e di responsabilità!

Così non si aiuta né tantomeno si educa il pubblico, e oggi ci sarebbe tanto bisogno di figure disposte a rieducarlo e riabituarlo a ciò che ci ha resi grandi nel Mondo, alle belle arti!

Manca il “Pippo Baudo” della situazione, manca come dice anche Longo un “The Voice”, dove ti giri e non guardi ma ascolti davvero, magari con giudici ingestibili e fortemente dotati, e così si metterebbe fine di ogni possibile gioco! Utopia? Forse, o forse semplice verità che piano piano sarà sempre più grande!

Save the music save the future!

Grazie per avermi letto e chi vuole assistere alla mia reaction live può venire sul mio canale Twitch il venerdì alle 21.30.

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Foto di copertina: Virginia Bettoja