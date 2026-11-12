Secondo le anticipazioni della sesta puntata di Amici 26, registrata giovedì 12 novembre e in onda sabato 14 novembre alle 14 su Canale 5, Rudy Zerbi non sceglie fra Paulo e Moric: li elimina entrambi.

ATTENZIONE: SPOILER SULLA PUNTATA DI SABATO 14 NOVEMBRE

La puntata va in onda di sabato per lasciare spazio alle ATP Finals, che domenica pomeriggio occupano Canale 5. Gli orari sono nel nostro articolo su a che ora inizia Amici 26 sabato 14 novembre e dove vederlo. Le anticipazioni delle puntate passate sono nell’archivio.

Anticipazioni Amici 14 novembre: Zerbi avrebbe eliminato Paulo e Moric

Dopo la puntata della settimana scorsa il banco di Paulo era a rischio, tra i ritardi alle lezioni e un atteggiamento che a Zerbi non piaceva. Zerbi aveva fatto entrare Moric, e nel daytime li abbiamo visti prepararsi e stare insieme al resto della classe.

A sorpresa, secondo le anticipazioni, non resta nessuno dei due. Paulo non avrebbe cambiato atteggiamento. A Moric, Zerbi non avrebbe visto un percorso artistico definito e di lungo periodo: gli sarebbe mancato un guizzo, quel “quid” in più. Come ci si è arrivati è nel nostro live della quinta puntata.

Gaia e Virginio ospiti, Ermal Meta e Oriella Dorella giudici

Gli ospiti musicali sono Gaia, che canta Senz’allegria, e Virginio. A giudicare i ragazzi ci sono Ermal Meta per il canto e Oriella Dorella per il ballo.

La gara di canto: Aura prima, i JED ultimi

Nel canto vince Aura, mentre i JED chiudono la classifica. Amadeus manda in sfida i JED. Diversi cantanti si esibiscono con un nuovo inedito: Andrea Heros porta Vedrai, Shari porta Crimine, Saitta Classe 99.

Nella classifica completa del canto Aura è prima, Shari seconda, Andrea Heros e Kashmere terzi a pari merito, poi Tìaso, Nicolò Bassani penultimo e i JED ultimi. Il premio per Aura è un camp di musica in Polonia.

I giudizi di Ermal Meta

Ermal Meta dice ad Aura che l’inedito è una hit, ma che deve guardare anche il pubblico invece di cercare sempre il contatto con la telecamera. A Shari dice che ha davvero un dono, un timbro particolare e unico che usa molto bene. A Tìaso fa i complimenti per il timbro, che a un certo punto diventa maschile.

Ai JED trova la canzone molto “maleducata” e avrebbe voluto vedere quell’atteggiamento anche in loro, più “aggressive”. Ad Andrea Heros dice che la canzone è scritta molto bene e che gli è sembrato di essere nei titoli di coda di un film anni Ottanta.

A Kashmere dice che ha trasmesso il mood giusto della canzone e che la musica non è per forza qualcosa di profondo: ogni tanto serve la leggerezza. A Nicolò Bassani dice che la canzone è bella e scritta bene, ma che deve stare attento alla vocalità e gestire meglio l’emozione. A Saitta fa i complimenti per l’interpretazione.

La gara di ballo: Benedetta prima, Charli ultima con un -1

Nel ballo il primo posto è di Benedetta, che danza su una variazione di Čajkovskij. Seconda arriva Clara, con La sera dei miracoli, terzo è Riccardo, che balla su Vivere. Ultima è Charli, che balla Désolée: Alessandra Celentano, responsabile artistica del ballo, sceglie per lei un -1 nella prossima gara. Si esibisce anche Lollo, su una canzone di Madame.

I giudizi di Oriella Dorella

A Napo, visto nello speciale della domenica pomeriggio, Oriella Dorella dice che è molto dinamico, ma che avrebbe dovuto dare più sfumature alla rabbia della coreografia. A Riccardo dice che è stato bravo, ma che è arrivato di più quando si è staccato dall’oggetto, alzandosi sulla panca.

A Benedetta fa complimenti su tecnica, spalle, gambe e linee e le consiglia di appoggiare bene i piedi: “quello che conta è l’inizio e la fine”. A Lollo dice che è energico e potente, ma deve stare attento al fiato. A Clara dice che è pulita, precisa e fresca.

Benedetta, che vince la gara di ballo, ha come premio una lezione con la compagnia al teatro dell’opera.

Le altre sfide: Andrea Heros, Kashmere e il pugilato di Gabriele

Andrea Heros e Kashmere, che la settimana scorsa erano arrivati ultimi a pari merito, superano entrambi la loro sfida e partecipano alla gara di canto. Nella sfida di pugilato Gabriele vince contro Dennis.

Aura e i genitori campioni di tango

Dopo la gara, Oriella Dorella, giudice di ballo, dice che i cantanti si muovono bene, e Maria De Filippi fa scendere Aura. Aura racconta che i suoi genitori erano campioni del mondo di tango argentino: lei ha studiato danza e fatto un po’ di tutto, poi ha scoperto la musica e ha capito che era quello che voleva fare.