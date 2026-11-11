Achille Lauro festeggia i dieci anni di Ragazzi Madre con una ristampa in vinile dell’album, in vendita da oggi, mercoledì 11 novembre, con una nuova copertina. Il disco è uscito l’11 novembre 2016, prodotto insieme a Boss Doms.

La ristampa esce in due versioni, standard e autografata e numerata. Dalle 12 di oggi la vendita è riservata al Fanclub di Lauro, mentre dalle 18 il vinile è disponibile per tutti.

De Marinis S.r.l., produttore fonografico dell’album, destina a Fondazione Madre ETS 5 euro netti per ogni copia venduta di Ragazzi Madre, e lo ha comunicato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’articolo 3 della Legge 120/2026.

Il contributo sostiene Casa Ragazzi Madre, la struttura residenziale che sorgerà a Zagarolo, alle porte di Roma, per accompagnare in percorsi di cura, recupero e reinserimento sociale giovani fragili per dipendenze e comportamenti a rischio. Lauro è presidente e socio fondatore di Fondazione Madre insieme ad Andrea Marchiori.

Sul canale YouTube di Lauro sono già disponibili lo speciale Ragazzi Madre – 10 anni dopo, in cui lui e Boss Doms ripercorrono la nascita del disco con ricordi e aneddoti, e il cortometraggio Ragazzi Madre, L’Iliade – The Short Film (10 Years Anniversary), che rilegge l’immaginario dell’album con lo sguardo del Lauro di oggi.

Dopo il debutto negli stadi nel 2026, Lauro tornerà negli stadi nel 2027 con Per sempre noi – Stadi 2027, il tour prodotto da Friends & Partners in programma tra giugno e luglio.

Foto: ufficio stampa