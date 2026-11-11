SHAZA torna con il nuovo singolo Rimasti loro (il ritrovo dei doppia faccia), disponibile in radio dal 13 novembre.

SHAZA, il significato di Rimasti loro (il ritrovo dei doppia faccia)

Il brano affronta il momento in cui si trova il coraggio di allontanarsi da relazioni tossiche, ipocrisie e contesti che non ci rispecchiano più. La traccia esplora l’amarezza del distacco in un’atmosfera apparentemente calma, ma carica di tensione emotiva, per poi sfociare in una dichiarazione diretta e liberatoria.

Rimasti loro riflette anche sul senso di solitudine che può nascondersi dietro l’iperconnessione e sulla pressione di adeguarsi agli altri per essere accettati.

Come sintetizzato dal messaggio centrale del brano, “A volte, per ritrovarsi, bisogna avere il coraggio di perdere gli altri”, il singolo invita a staccarsi da chi e da cosa non ci fa stare bene. SHAZA ricorda che fare questa scelta può essere doloroso, ma è il primo passo per tornare a essere davvero sé stessi.

Chi è SHAZA

SHAZA, nome d’arte di Sofia Audino, è una cantautrice, polistrumentista e artista visiva nata a Como nel 2007 e cresciuta ad Appiano Gentile. Suona batteria, basso, chitarra e pianoforte e propone uno stile indie-pop, guidato da una voce calda e graffiante.

Esordisce nel 2024 con il brano Il Cielo, seguito dai singoli Insignificanti, Pelle Bruciata, Wi-Fi e Sola. Nel 2025 collabora con il produttore Roberto Costa per Anche se piove e porta la sua musica sulle televisioni nazionali.

Nel 2026 pubblica Brucia Piano ed Estate Roma, porta la sua musica dal vivo in diversi festival e lavora al suo primo album.