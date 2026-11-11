Nex Cassel torna con un nuovo album realizzato insieme a St Luca Spenish. Si intitola Miracolo Italiano e sarà disponibile da venerdì 20 novembre 2026 per Honiro Label e Mercato Nero. Il progetto contiene 15 tracce, tutte prodotte da St Luca Spenish.

Il disco è anticipato dai singoli Settimo Cielo, Sette Vite, realizzato con Tormento ed Ensi, e Mario Draghi, ai quali si aggiunge Immortale con Guè, in uscita venerdì 13 novembre per Honiro Label.

Il disco guarda alle radici dell’hip hop e alla scrittura rap di Nex Cassel, muovendosi tra boom bap, soul, gospel e influenze newyorkesi. Al centro c’è un immaginario fortemente legato all’Italia, che attraversa sia le sonorità sia l’identità visiva del progetto.

Immortale, il nuovo singolo di Nex Cassel con Guè

Immortale nasce da un’esperienza personale di Nex Cassel, che in passato è stato protagonista di un grave incidente in autostrada. Da quella vicenda prende forma un brano che racconta la sensazione di essere scampati a qualcosa che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, tra vulnerabilità e un senso quasi paradossale di invincibilità.

L’idea di coinvolgere Guè arriva in un secondo momento, quando Nex Cassel legge un’intervista in cui Guè racconta di aver vissuto un’esperienza simile alla sua. Riconosce un punto di contatto tra le due storie e lo invita nel brano, che diventa un racconto condiviso.

Il brano unisce una produzione rap e boom bap a un’anima fortemente soul, attraversata da numerosi richiami gospel. Il ritornello va nella stessa direzione e apre il pezzo a una dimensione più spirituale, in contrasto con la concretezza delle esperienze raccontate nelle strofe.

Mario Draghi, il singolo uscito il 6 novembre

Prima di Immortale, il 6 novembre Nex Cassel ha pubblicato Mario Draghi per Honiro Label e Mercato Nero, un brano incluso nel prossimo album.

Il brano si sviluppa attorno all’immaginario del denaro, a partire dal riferimento alle banconote che riportano la firma dell’ex presidente della Banca Centrale Europea. Da qui prende forma un racconto fatto di suggestioni italoamericane, ambientazioni da ristorante e richiami alla cultura rap, elementi che si legano alla scrittura e all’attitudine di Nex Cassel.

Nex Cassel, il significato del titolo Miracolo Italiano

Il titolo richiama il miracolo economico italiano degli anni Cinquanta e Sessanta, uno dei periodi che hanno segnato maggiormente le trasformazioni del Paese.

Nex Cassel riprende quel riferimento storico e lo trasforma in una riflessione personale sul proprio lavoro: il miracolo, oggi, è riuscire a realizzare in Italia un disco rap con un’identità precisa, legato alle radici del genere senza limitarsi a riproporle.

Anche l’estetica segue questa direzione. Oro, canotte, strada, denaro e chiese sono alcuni degli elementi che compongono l’immaginario di Miracolo Italiano. La presenza di simboli religiosi, come spiega lo stesso rapper, non indica un concept religioso: le chiese sono piuttosto un riferimento iconografico alla cultura italiana e alla parola scelta per il titolo.

“Il nome Miracolo Italiano viene prima di tutto al miracolo economico degli anni Cinquanta e Sessanta, ma poi il concetto è diventato anche personale. Per me il miracolo è questo disco: il fatto che oggi in Italia possa ancora esistere una musica fatta in questo modo. Non è un album religioso, anche se nell’estetica ci sono le chiese, fanno parte dell’Italia e si legano naturalmente alla parola ‘miracolo’. Volevo costruire un immaginario italiano fino in fondo, nel suono come nelle immagini.”, racconta Nex Cassel.

Il nuovo album dopo Settimo Cielo, Sette Vite e Mario Draghi

Miracolo Italiano arriva dopo una serie di pubblicazioni che hanno anticipato il ritorno discografico di Nex Cassel. I singoli Settimo Cielo, Sette Vite, con Tormento ed Ensi, e Mario Draghi hanno introdotto il progetto, che riunisce 15 brani interamente prodotti da St Luca Spenish.

Per Nex Cassel si tratta di un nuovo capitolo di un percorso che attraversa diverse stagioni dell’hip hop italiano. Attivo nella scena dagli anni Novanta, il rapper veneto ha pubblicato il suo primo album solista, Come Dio Comanda, nel 2013 per Unlimited Struggle.

Negli anni Nex Cassel ha collaborato con artisti come Noyz Narcos, Inoki, Fedez e Club Dogo, oltre a sviluppare diversi progetti paralleli.

Tra le tappe della sua discografia figurano Rapper bianco del 2016, realizzato con le produzioni di St Luca Spenish, Mercato nero del 2022 e Fegato, pubblicato nel 2023 insieme a DJ Craim. Con il nuovo album torna a lavorare con il producer che ha già accompagnato una parte importante del suo percorso musicale.

Miracolo Italiano anche in CD e vinile

Il nuovo album di Nex Cassel e St Luca Spenish sarà disponibile dal 20 novembre 2026 anche in formato fisico. Sono previsti il CD e tre versioni in vinile: il bianco e l’oro sono già sold out, mentre il tricolore è in pre-order sullo store ufficiale Honiro.

Foto: ufficio stampa Honiro