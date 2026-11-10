Marco Mengoni è il cantante uscito da un talent show con più copie certificate FIMI: 5.745.000 al 10 novembre 2026. Dietro di lui ci sono Annalisa con 5.440.000 e Irama con 4.625.000. I cantanti usciti dai talent show Amici e X Factor con almeno una certificazione sono 72, per 50.450.000 copie certificate.

Gli ex concorrenti di Amici certificati sono 42 e arrivano a 33.740.000 copie, circa due terzi del totale, contro i 17.310.000 dei 30 di X Factor. Il talent di Canale 5 occupa 13 dei primi 20 posti e conta 9 dei 14 artisti oltre il milione.

Cantanti usciti dai talent show: la classifica di Amici e X Factor

In tabella ci sono tutti gli ex concorrenti di Amici e X Factor con almeno una certificazione FIMI fino alla settimana 45 del 2026, con album e singoli sommati. A parità di copie certificate due artisti occupano la stessa posizione, come Riki e Mida al 18.

# Artista Talent Copie certificate 1 Marco Mengoni X Factor 5.745.000 2 Annalisa Amici 5.440.000 3 Irama Amici 4.625.000 4 Elodie Amici 4.480.000 5 Måneskin X Factor 3.965.000 6 Alessandra Amoroso Amici 3.600.000 7 Emma Amici 3.170.000 8 Sangiovanni Amici 2.710.000 9 Angelina Mango Amici 1.950.000 10 The Kolors Amici 1.595.000 11 Giusy Ferreri X Factor 1.520.000 12 Francesca Michielin X Factor 1.315.000 13 Noemi X Factor 1.280.000 14 Gaia Amici 1.015.000 15 Lorenzo Fragola X Factor 710.000 16 Aka 7even Amici 650.000 17 Michele Bravi X Factor 450.000 18 Riki Amici 425.000 18 Mida Amici 425.000 20 Federica Carta Amici 360.000 21 Damiano David (solista) X Factor 350.000 22 Enrico Nigiotti X Factor 325.000 23 Chiara Galiazzo X Factor 300.000 24 Dennis (ex Deddy) Amici 295.000 25 LDA Amici 270.000 26 Valerio Scanu Amici 255.000 27 Briga Amici 250.000 28 Holden Amici 220.000 29 Moreno Amici 205.000 30 Delia X Factor 200.000 31 Marco Carta Amici 190.000 32 Luigi Strangis Amici 175.000 33 Dear Jack Amici 165.000 34 Petit Amici 150.000 34 Roshelle X Factor 150.000 34 gIANMARIA X Factor 150.000 37 Tancredi Amici 140.000 38 Pierdavide Carone Amici 135.000 39 Sergio Sylvestre Amici 125.000 39 Sarah Toscano Amici 125.000 39 Anastasio X Factor 125.000 42 Giordana Angi Amici 120.000 43 Alex Wyse Amici 100.000 43 NDG Amici 100.000 43 Settembre X Factor 100.000 46 Deborah Iurato Amici 90.000 47 Alessio Bernabei Amici 75.000 47 Loredana Errore Amici 75.000 47 Urban Strangers X Factor 75.000 47 Martina Attili X Factor 75.000 51 Emma Muscat Amici 70.000 51 Blind X Factor 70.000 51 Sierra X Factor 70.000 54 Thomas Amici 50.000 54 Sissi Amici 50.000 54 Luna X Factor 50.000 54 Leo Gassmann X Factor 50.000 54 Santi Francesi X Factor 50.000 59 Albe Amici 35.000 59 Giulia Molino Amici 35.000 59 NYV Amici 35.000 59 Casadilego X Factor 35.000 63 Virginio Amici 30.000 63 Madh X Factor 30.000 65 Biondo Amici 25.000 65 Alberto Urso Amici 25.000 65 Soul System X Factor 25.000 65 Cranio Randagio X Factor 25.000 65 Giosada X Factor 25.000 70 Nathalie X Factor 15.000 70 Antonio Maggio X Factor 15.000 70 Antonella Lo Coco X Factor 15.000

Mengoni e Annalisa, i primi di X Factor e di Amici

Marco Mengoni, vincitore di X Factor nel 2009, ha come voce più alta Due vite, che nel 2024 ha ottenuto il sesto platino per 600.000 copie certificate. Annalisa, la prima fra gli ex di Amici, arriva alla stessa cifra con il sesto platino di Mon amour, assegnato alla fine del 2024.

Dietro di loro, nei due talent, ci sono Irama, terzo in classifica con 4.625.000 copie certificate, e i Måneskin, quinti con 3.965.000, contate solo le certificazioni italiane. Il primo ex X Factor dopo i Måneskin è Giusy Ferreri, undicesima con 1.520.000 copie certificate.

Pazza musica e Canto d’amore: i duetti fra Amici e X Factor

Marco Mengoni è l’ex concorrente con più duetti certificati insieme a cantanti di Amici: Pazza musica con Elodie, terzo platino nel 2024, Piazza San Marco con Annalisa e Canto d’amore con Angelina Mango, entrambi oro nel 2026.

Il quarto duetto fra i due talent è Nero Bali di Elodie con Michele Bravi e Guè, doppio platino nel 2019. Nella classifica ogni duetto vale per intero a ciascun artista; nel totale di 50.450.000 copie certificate entra una volta sola, come gli altri duetti fra due ex concorrenti dello stesso talent.

Come contiamo le copie certificate degli ex talent

Il conteggio usa solo le certificazioni del database FIMI, il sistema ufficiale che copre le uscite dal 1° gennaio 2009. Ogni brano e ogni album entrano una volta, con l’ultimo livello raggiunto, convertito secondo la soglia in vigore nella settimana in cui FIMI l’ha assegnato.

Le cifre di prima del 2009 erano dichiarate dalle discografiche e restano fuori: per questo Giusy Ferreri ha meno copie certificate di quelle che si leggono su altri siti. Le soglie sono cambiate più volte dal 2009, e le cifre anno per anno sono nella guida su quante copie servono per il disco d’oro e di platino.

Gaia, passata da entrambi i talent, è contata con Amici, dove ha certificato quasi tutto; Enrico Nigiotti con X Factor, l’unico talent dopo il quale ha certificato. Il dettaglio artista per artista, con le certificazioni arrivate da agosto 2026, è nelle classifiche dei cantanti usciti da Amici e dei cantanti usciti da X Factor.

I dati sono aggiornati alle certificazioni FIMI della settimana 45 del 2026.