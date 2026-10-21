Da qualche giorno è stato pubblicato il nuovo album di Mina, Dilettevoli inedite eccedenze, ed eccoci qui a parlarne in lungo e in largo con la calma che si deve ai giganti della nostra musica, di cui proprio la Tigre di Cremona è (forse) il nome più splendente.

Un album presentato in pompa magna alla Triennale di Milano, in presenza del figlio Massimiliano Pani, che i presenti hanno ascoltato in religioso silenzio. Un atto dovuto perché parliamo di Mina, e ancora di più perché parliamo di un album maestoso che, forse, ha l’unica pecca di durare troppo poco.

107 album all’attivo, 86 anni, ma “se una cosa le piace, la fa”, dice Pani spiegando il perché della nascita di questo nuovo progetto che dura 33 minuti e che include 10 brani, quasi tutti reinterpretazioni di classici italiani e internazionali.

Ed è questo il punto: l’album è bello perché si sente la gioia e non la costrizione di fare qualcosa perché si deve fare. Tra il volere e il dovere, come ben sappiamo, passa un oceano e in questo caso c’è solo volontà, gusto ed eleganza.

Apprendiamo che queste 10 canzoni sono solo una minima, microscopica, parte dell’immenso materiale registrato negli anni dalla cantante e che arriverà ancora tanto altro, ma bisognerà attendere, com’è giusto che sia.

In questo progetto si è scelto di riarrangiare o reinterpretare brani come Vento di passione (Pino Daniele e Giorgia), Yes I Know My Way (Pino Daniele), A costo di morire (Fausto Leali), ma anche grandi perle francesi e inglesi come Dans mon île (Henri Salvador) oppure Eleanor Rigby (The Beatles). E c’è Settembre, la bonus track di Mina Fossati del 2019 che era sparita dal catalogo.

Una raccolta di brani che spaziano attraverso il tempo e i generi musicali e che restituiscono, ancora una volta, l’immagine di un’artista capace di non avere limiti e di non sentire la stanchezza del tempo che passa.

Del resto, per Mina il tempo non è mai passato e queste Dilettevoli inedite eccedenze lo dimostrano.

Particolare, per entrare nel dettaglio dell’ascolto, la scelta di reinterpretare in chiave flamenco il grande successo dei Beatles. Una rilettura che può apparire stravagante ma che, proprio per questo motivo, fa capire tanto di come la musica sia capace di regalare più sfaccettature della stessa cosa.

Tra l’altro c’è anche una specie di mash-up con Gypsy Woman di Crystal Waters, dunque una doppia faccia tra flamenco e disco music degli anni 90 che cambia totalmente direzione artistica rispetto alla versione originale degli anni 60 dei Fab 4.

Ci sono tante piccole chicche sparse qua e là nei 33 minuti, come per esempio la quasi dimenticata Carrettieri, canzone siciliana scritta alla fine degli anni 40 da Alfonso Gibilaro, che Mina aveva inciso negli anni Settanta e che è rimasta nel cassetto fino a oggi.

Anche questa è una particolarità da sottolineare. Mina canta in cinque lingue nell’arco di 10 canzoni. Oltre all’italiano ci sono il siciliano, il napoletano, il francese e l’inglese. Il concetto del non avere confini è espresso benissimo grazie anche a questa scelta.

Mina è tornata e a 86 anni ha ancora voglia di stupire come faceva a 30 anni e come farà per l’eternità, con tutta probabilità.

Mina, Dilettevoli inedite eccedenze: la tracklist

Di seguito i 10 brani di Dilettevoli inedite eccedenze, nell’ordine del disco.

# Brano 1 A costo di morire 2 Vento di passione 3 Settembre 4 Canzone triste 5 Carrettieri 6 La mia serenata 7 Dans mon île 8 Vierno 9 Yes I Know My Way 10 Eleanor Rigby

Mina, Dilettevoli inedite eccedenze: gli altri articoli

A settembre Mina aveva annunciato il disco: tracklist e copertina di Dilettevoli inedite eccedenze. Il disco ha poi debuttato nella classifica di vendita: la classifica FIMI della settimana 42.

Crediti artwork in copertina: Mauro Balletti.