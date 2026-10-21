Levante aggiunge una terza data ai suoi concerti 2026 alla Santeria Toscana 31 di Milano: sarà il 4 dicembre, dopo i sold out del 17 e del 22 novembre. Le tre serate di Dell’amore Live – One Venue Only, organizzate da Vivo Concerti, portano dal vivo il nuovo album.

Levante alla Santeria Toscana 31: le date a Milano

La serie milanese di Levante si svolge tutta alla Santeria Toscana 31, in tre serate tra il 17 novembre e il 4 dicembre, con le prime due date già esaurite.

LEVANTE · SANTERIA TOSCANA 31 Data Città Biglietti 17 nov 2026 Milano

Santeria Toscana 31 Sold out 22 nov 2026 Milano

Santeria Toscana 31 Sold out 4 dic 2026 Milano

Santeria Toscana 31 Biglietti

dal 22 ott, ore 12 Porta i concerti sul telefono: scopri AMI Live, l’app di All Music Italia → All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

Le tre serate cominciano tutte alle 21:30. Il 17 e il 22 novembre sono sold out, mentre il 4 dicembre è l’unica data ancora da acquistare: la vendita parte il 22 ottobre.

Il nuovo album di Levante dal vivo alla Santeria Toscana 31

I concerti portano dal vivo Dell’amore il fallimento e altri passi di danza, il sesto album di Levante, uscito il 9 ottobre per Warner Records e Warner Music Italy, con i brani del suo repertorio. Il disco ha debuttato al nono posto della classifica FIMI Album e al quarto tra i supporti fisici.

Levante a Milano dopo il concerto annullato del 9 settembre

Le prime due date, quelle del 17 e del 22 novembre, nascono dal desiderio di ritrovare il pubblico milanese dopo l’annullamento per maltempo del concerto che doveva chiudere il tour estivo, il 9 settembre al Parco della Musica di Milano. Levante lo ha raccontato nella videointervista con All Music Italia.

Il 2026 live di Levante tra Sanremo, club e festival

Nel 2026 Levante ha partecipato al Festival di Sanremo con Sei tu e ha fatto il Dell’amore Club Tour 2026, partito il 29 aprile da Padova e chiuso il 19 maggio all’Alcatraz di Milano. Poi è arrivato il giro estivo nei festival, dal 3 luglio al 7 settembre.

La scaletta dei concerti di Levante

La scaletta sarà pubblicata dalla sera del 17 novembre, quando Levante apre la serie alla Santeria Toscana 31, e poi data per data: il 22 novembre e il 4 dicembre.

Biglietti dei concerti di Levante: 4 dicembre in vendita dal 22 ottobre

Per il 4 dicembre la vendita online parte il 22 ottobre alle 12. Nei punti vendita autorizzati i biglietti sono disponibili dal 27 ottobre alle 11. Le date del 17 e del 22 novembre sono esaurite.