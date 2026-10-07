Il 9 ottobre Levante pubblica Dell’amore il fallimento e altri passi di danza (Warner Records / Warner Music Italy), un album di 15 tracce e uno speciale cameo con cui torna a interrogarsi sull’amore. Nell’intervista a Levante la domanda si sposta: non più che cosa sia o dove finisca, ma perché, a volte, siamo proprio noi a farlo fallire.

Le canzoni raccontano storie e relazioni diverse, i “passi di danza” del titolo, e dopo l’uscita del disco arriveranno anche dal vivo, con due serate speciali a Milano a novembre.

Levante: due appuntamenti speciali alla Santeria Toscana di Milano

Levante ha infatti annunciato due appuntamenti speciali alla Santeria Toscana 31 di Milano, il 17 e il 22 novembre, durante i quali porterà dal vivo le canzoni del nuovo album.

Le due date nascono anche dal desiderio di ritrovare il pubblico milanese dopo l’annullamento, a causa del maltempo, del concerto del 9 settembre che avrebbe dovuto chiudere il precedente tour.

Levante e l’amore che fallisce: dalla fuga ai silenzi dell’infanzia

Verso la fine della nostra conversazione, parlando della Claudia compagna, Levante dice: “Ogni giorno che passa e che conquisto un noi è un successo”.

Levante, al secolo Claudia Lagona, racconta di aver fatto fallire l’amore in più modi: fuggendolo, distruggendolo, evitandolo. Oggi dice di aver trovato un equilibrio e parla con una serenità che convive con le ferite: ha imparato a riconoscerle.

Nella videointervista con All Music Italia si torna alla bambina che pensava di dover meritare l’amore, ai silenzi punitivi diventati inconsapevolmente familiari, alla voce del padre che in Abissale risponde alla domanda dell’album: l’amore può esistere senza fare paura e senza fare male.

Levante: la figlia Alma, l’amica, la compagna

E poi c’è sua figlia Alma, che le dà la possibilità di spezzare quella che Levante definisce una catena tramandata di generazione in generazione.

C’è la Claudia amica che attraverserebbe il mondo per le persone che ama e la Claudia compagna per la quale costruire ogni giorno un “noi” continua a essere una sfida.

Si parla di come impariamo ad amare, di ciò che ci portiamo dietro dall’infanzia e di quanto sia difficile disimpararlo. Levante dice che fallire significa aver tentato, aver agito, non aver avuto paura di fare quel passo di danza verso l’altro.

La nostra videointervista a Levante

Levante, Dell’amore il fallimento e altri passi di danza : l’instore tour

9 ottobre 2026 – Milano, Feltrinelli Piazza Piemonte 2 – ore 18.00

10 ottobre 2026 – Torino, Hiroshima Mon Amour (Reset Festival) – ore 18.00

12 ottobre 2026 – Roma, Feltrinelli Via Appia Nuova 427 – ore 18.30

13 ottobre 2026 – Napoli, Feltrinelli Via Santa Caterina a Chiaia 23 – ore 17.00

17 ottobre 2026 – Bologna, Feltrinelli (Galleria Acquaderni, Piazza di Porta Ravegnana 1) – ore 18.00

18 ottobre 2026 – Bari, Feltrinelli Via Melo 119 – ore 17.00

19 ottobre 2026 – Catania, Feltrinelli Via Etnea 283 – ore 18.00

20 ottobre 2026 – Palermo, Feltrinelli Via Cavour 133 – ore 17.00

23 ottobre 2026 – Genova, Feltrinelli Via Ceccardo Roccatagliata Ceccardi 16 – ore 18.00