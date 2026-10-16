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Classifiche di vendita

Album e singoli più venduti: Zarathustra Style primo, Annalisa risale, Mina e Levante debuttano

Le classifiche FIMI/NIQ della settimana 42, dal 9 al 15 ottobre 2026

di All Music Italia · 

Fabri Fibra e Neffa, primi negli album più venduti con Zarathustra Style, e Sfera Ebbasta, primo nei singoli con Lontano

Gli album più venduti in Italia dal 9 al 15 ottobre 2026, secondo le classifiche FIMI della settimana 42, hanno un nuovo numero 1: Zarathustra Style di Fabri Fibra e Neffa debutta in vetta e prende anche il primo posto del fisico. Nei singoli Lontano di Sfera Ebbasta è primo per la quarta settimana.

Geolier, che sette giorni fa era tornato primo, scende alla #2 con Tutto è possibile. Tutto è possibile. Atto II è uscito il 16 ottobre, il giorno dopo la chiusura di questa classifica, e conterà dalla prossima settimana.

Il salto più lungo della classifica album lo fa Annalisa: Ma io sono fuoco passa dalla #45 alla #3 con la Platinum Edition, che è uscita il 9 ottobre.

Quanta musica italiana c’è questa settimana nelle classifiche FIMI e in radio? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.

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Album più venduti, la Top 50

Singoli più venduti, la Top 50

Vinili e CD, la Top 20

Gli album più venduti della settimana: la Top 50 FIMI

Fabri Fibra e Neffa entrano al primo posto, davanti a Geolier e ad Annalisa. Scendono di due posizioni Miria di 22Simba, ora alla #4, e Vangelo di Shiva, alla #5. Con Mina alla #8 e Levante alla #9 la Top 10 ha tre donne: la settimana scorsa ce n’era una, Ariete.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: il debutto più alto della settimana
# Titolo Artista Variazione
1 Zarathustra Style Fabri Fibra e Neffa NEW
2 Tutto è possibile Geolier ▼ 1
3 Ma io sono fuoco (Platinum Edition) Annalisa ▲ 42
4 Miria 22Simba ▼ 2
5 Vangelo Shiva ▼ 2
6 Tutta vita (sempre) Olly ▼ 2
7 Anche gli eroi muoiono Kid Yugi ▼ 2
8 Dilettevoli inedite eccedenze Mina NEW
9 Dell’amore il fallimento e altri passi di danza Levante NEW
10 Mediterraneo (dopo il mare) Bresh ▼ 2
11 Junkie Musik TY1 NEW
12 Dio lo sa (Atto II) Geolier ▼ 3
13 Comuni immortali Achille Lauro ▼ 3
14 La bellavita Artie 5ive ▼ 3
15 Per soldi e per amore Ernia ▲ 9
16 Persona Marracash ▼ 1
17 Tutti i nomi del diavolo Kid Yugi ▼ 4
18 Debí Tirar Más Fotos Bad Bunny ▼ 6
19 Gli anni 883 =
20 Million Dollar Babe ANNA ▼ 6
21 Santana Money Gang Sfera Ebbasta e Shiva ▼ 5
22 Amatore Samurai Jay =
23 Sono Lucio Lucio Dalla ▼ 2
24 Locura Lazza ▼ 6
25 Il supervissuto (O.S.T.) Vasco Rossi ▼ 5
26 Papercuts Linkin Park ▼ 9
27 Ferite (Deluxe Edition) Capo Plaza ▼ 1
28 Famoso Sfera Ebbasta ▼ 5
29 X2VR Sfera Ebbasta ▼ 4
30 Santissimo Sayf ▼ 3
31 Nerissima Nerissima Serpe NEW
32 Il giorno che aspettavo Ultimo ▼ 4
33 Sirio Lazza ▲ 1
34 Rockstar Sfera Ebbasta ▼ 5
35 Milano Angels Reloaded Shiva ▼ 5
36 Umile (Deluxe) Tony Boy ▼ 3
37 Milano Demons Reloaded Shiva ▲ 2
38 Noi, loro, gli altri (Deluxe) Marracash ▲ 2
39 (What’s the Story) Morning Glory? (30th Anniversary Deluxe Edition) Oasis ▼ 7
40 Disincanto Madame ▼ 2
41 20 Capo Plaza ▼ 4
42 2C2C (The Best Of) Cesare Cremonini ▼ 1
43 You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love Olivia Rodrigo ▼ 7
44 23 6451 thasup ▲ 17
45 Hello World Pinguini Tattici Nucleari ▼ 3
46 Faccio un casino Coez ▼ 2
47 La divina commedia (Deluxe) Tedua ▲ 4
48 L’amore Madame ▲ 7
49 Il coraggio dei bambini (Atto II) Geolier ▲ 4
50 Vera baddie ANNA ▼ 3

Fabri Fibra e Neffa al #1 con un album senza featuring

Zarathustra Style è il disco che Fabri Fibra e Neffa hanno scritto e registrato insieme: 23 tracce, più una bonus track nel solo doppio vinile, nessun ospite e tutti i beat firmati da Neffa. È uscito il 9 ottobre in CD, in doppio vinile e in digitale.

Dilettevoli inedite eccedenze è il nuovo album di Mina, pubblicato da PDU. Levante entra alla #9 con Dell’amore il fallimento e altri passi di danza, quindici tracce che porterà dal vivo il 17 e il 22 novembre alla Santeria Toscana 31 di Milano.

Alla #11 debutta Junkie Musik di TY1, quindici brani con Noyz Narcos, Guè, Marracash, Kid Yugi e Ernia fra gli ospiti. Per ora è solo in digitale: CD e vinile arrivano il 20 novembre.

Escono dalla Top 10 i due ingressi della settimana scorsa. Tutti tornano a casa di Ariete passa dalla #6 alla #74, mentre Rubber Soul (Special Edition) dei Beatles, che la settimana scorsa era entrato alla #7, non è più nella Top 100 album.

I singoli più venduti della settimana: la Top 50 FIMI

Nei singoli il primo posto non cambia: Lontano di Sfera Ebbasta è al numero 1 dalla prima settimana in classifica. Geolier tiene tre dei primi quattro posti: Per noi con Achille Lauro sale alla #2, Winner scende alla #3 e Canzone d’amore resta alla #4.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: il debutto più alto della settimana
# Titolo Artista Variazione
1 Lontano Sfera Ebbasta =
2 Per noi Geolier feat. Achille Lauro ▲ 1
3 Winner Geolier ▼ 1
4 Canzone d’amore Geolier =
5 La testa gira Fred De Palma, Anitta e Emis Killa ▲ 2
6 Sottogonna Blanco ▼ 1
7 Da Dio Bresh ▲ 1
8 Disfruto Carla Morrison ▼ 2
9 Quanto forte ti pensavo Madame ▲ 1
10 Dai Dai Shakira e Burna Boy ▼ 1
11 Bby Wow Karol G, Judeline e Rusowsky ▲ 4
12 2 giorni di fila Geolier feat. Sfera Ebbasta e ANNA ▼ 1
13 Sorry Scusa Lo Siento Pinguini Tattici Nucleari ▲ 1
14 Bad Bad Bad Shiva e Geolier ▼ 1
15 Ossessione Samurai Jay e Vito Salamanca ▼ 3
16 La Graciosa Quevedo e Elvis Crespo =
17 Casini Marracash e Guè ▲ 1
18 Swag Music Artie 5ive ▼ 1
19 Canto d’amore Angelina Mango e Marco Mengoni ▲ 1
20 Kopi Luwak TY1 feat. Kid Yugi e Marracash NEW
21 Dale Yung Snapp feat. Frezza, R3versal e G.Mineiro =
22 Ora che non ho più te Cesare Cremonini ▼ 3
23 Flamenco Paranoia Samurai Jay e Vito Salamanca =
24 Davverodavvero Artie 5ive ▲ 4
25 Stelle Geolier ▲ 8
26 Ayayay Sfera Ebbasta e Dystinct =
27 Balorda nostalgia Olly ▲ 11
28 Serenamente Juli e Bresh ▲ 4
29 Pookie (remix) Aya Nakamura feat. Capo Plaza ▲ 10
30 Ne vale la pena 22Simba e Sayf ▼ 8
31 L’amore non mi basta Emma ▼ 1
32 Buon vento Jovanotti e Alfa ▼ 5
33 Giornate perse Marco Mengoni NEW
34 Questa domenica Olly e Juli ▼ 3
35 Neon (Le ali) Marracash e Elisa ▲ 48
36 Bugie Shiva ▼ 12
37 White Girl Wasted ANNA ▼ 8
38 La musica non c’è Coez ▲ 3
39 Ordinary Alex Warren ▲ 1
40 Romantica Ultimo ▼ 6
41 Ogni male Capo Plaza ▲ 1
42 Sipario 22Simba e Promessa ▼ 5
43 Training Season Dua Lipa =
44 Talk to You Anotr feat. 54 Ultra ▼ 8
45 Wonderwall Oasis ▲ 1
46 Tutto Ultimo ▼ 11
47 Neon Sfera Ebbasta e Shiva ▲ 2
48 Obsessed Shiva e ANNA =
49 Amor Achille Lauro ▼ 2
50 Non mi innamorerò Pucho, Mia e Cristy =

TY1 debutta alla #20 con Kid Yugi e Marracash

Kopi Luwak, il brano di TY1 con Kid Yugi e Marracash tratto da Junkie Musik, è il debutto più alto dei singoli. Marco Mengoni entra alla #33 con Giornate perse, che nella classifica radio EarOne della stessa settimana debutta alla #9.

Fuori dalla Top 50, Amica di Annalisa e Madame sale dalla #61 alla #55. Alla #96 debutta Carica, una delle otto tracce di A Milano, l’EP che Rkomi ha pubblicato il 9 ottobre.

I vinili e i CD più venduti: la Top 20 del fisico

Zarathustra Style è primo anche nel fisico. Dietro ci sono Ma io sono fuoco (Platinum Edition) di Annalisa, Dilettevoli inedite eccedenze di Mina e il disco di Levante. Rubber Soul (Special Edition) dei Beatles, che la settimana scorsa era primo, scende alla #9.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: il debutto più alto della settimana
# Titolo Artista Variazione
1 Zarathustra Style Fabri Fibra e Neffa NEW
2 Ma io sono fuoco (Platinum Edition) Annalisa NEW
3 Dilettevoli inedite eccedenze Mina NEW
4 Dell’amore il fallimento e altri passi di danza Levante NEW
5 Thriller (40th Anniversary Edition) Michael Jackson ▼ 1
6 Per soldi e per amore Ernia NEW
7 Forte, forte, forte Raffaella Carrà NEW
8 Palace for the People Greta Van Fleet NEW
9 Rubber Soul (Special Edition) The Beatles ▼ 8
10 Sono Lucio Lucio Dalla ▲ 6
11 Nord Sud Ovest Est 883 ▼ 8
12 This & That Stray Kids ▼ 1
13 Percuotendo, in cadenza Giovanni Lindo Ferretti NEW
14 Mustang Biagio Antonacci =
15 Hanno ucciso l’Uomo Ragno 883 ▼ 9
16 Bad Michael Jackson ▼ 3
17 A Man from the Future Pet Shop Boys NEW
18 The Dark Side of the Moon (50th Anniversary) Pink Floyd ▼ 6
19 Anche gli eroi muoiono Kid Yugi =
20 Miria 22Simba ▼ 10

I primi quattro del fisico sono tutti usciti il 9 ottobre

Sono nuovi anche Palace for the People, il quarto album dei Greta Van Fleet, alla #8, e A Man from the Future dei Pet Shop Boys alla #17. I Greta Van Fleet entrano anche nella classifica album, alla #77.

Giovanni Lindo Ferretti entra alla #13 con Percuotendo, in cadenza: è il disco dal vivo tratto dal suo spettacolo teatrale. Alla #6 c’è Per soldi e per amore di Ernia, che nella classifica album sale dalla #24 alla #15.

Le certificazioni della settimana scorsa sono nella rubrica gemella Certificazioni FIMI della settimana 41. Per la classifica radio c’è la Classifica radio EarOne della settimana 42, dove Amica di Annalisa e Madame sale al numero 1.

Le puntate precedenti: settimana 41 · settimana 40 · settimana 39 · settimana 38 · settimana 37

Quanto AMI Mina?

I voti dei lettori fanno la Top 20 di AMI Charts, che esce ogni sabato.

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In questo articolo: FABRI FIBRA LEVANTE MINA NEFFA
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