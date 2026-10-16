Album e singoli più venduti: Zarathustra Style primo, Annalisa risale, Mina e Levante debuttano
Le classifiche FIMI/NIQ della settimana 42, dal 9 al 15 ottobre 2026
di All Music Italia ·
Gli album più venduti in Italia dal 9 al 15 ottobre 2026, secondo le classifiche FIMI della settimana 42, hanno un nuovo numero 1: Zarathustra Style di Fabri Fibra e Neffa debutta in vetta e prende anche il primo posto del fisico. Nei singoli Lontano di Sfera Ebbasta è primo per la quarta settimana.
Geolier, che sette giorni fa era tornato primo, scende alla #2 con Tutto è possibile. Tutto è possibile. Atto II è uscito il 16 ottobre, il giorno dopo la chiusura di questa classifica, e conterà dalla prossima settimana.
Il salto più lungo della classifica album lo fa Annalisa: Ma io sono fuoco passa dalla #45 alla #3 con la Platinum Edition, che è uscita il 9 ottobre.
Quanta musica italiana c’è questa settimana nelle classifiche FIMI e in radio? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.
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Singoli più venduti, la Top 50
Gli album più venduti della settimana: la Top 50 FIMI
Fabri Fibra e Neffa entrano al primo posto, davanti a Geolier e ad Annalisa. Scendono di due posizioni Miria di 22Simba, ora alla #4, e Vangelo di Shiva, alla #5. Con Mina alla #8 e Levante alla #9 la Top 10 ha tre donne: la settimana scorsa ce n’era una, Ariete.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Zarathustra Style
|Fabri Fibra e Neffa
|NEW
|2
|Tutto è possibile
|Geolier
|▼ 1
|3
|Ma io sono fuoco (Platinum Edition)
|Annalisa
|▲ 42
|4
|Miria
|22Simba
|▼ 2
|5
|Vangelo
|Shiva
|▼ 2
|6
|Tutta vita (sempre)
|Olly
|▼ 2
|7
|Anche gli eroi muoiono
|Kid Yugi
|▼ 2
|8
|Dilettevoli inedite eccedenze
|Mina
|NEW
|9
|Dell’amore il fallimento e altri passi di danza
|Levante
|NEW
|10
|Mediterraneo (dopo il mare)
|Bresh
|▼ 2
|11
|Junkie Musik
|TY1
|NEW
|12
|Dio lo sa (Atto II)
|Geolier
|▼ 3
|13
|Comuni immortali
|Achille Lauro
|▼ 3
|14
|La bellavita
|Artie 5ive
|▼ 3
|15
|Per soldi e per amore
|Ernia
|▲ 9
|16
|Persona
|Marracash
|▼ 1
|17
|Tutti i nomi del diavolo
|Kid Yugi
|▼ 4
|18
|Debí Tirar Más Fotos
|Bad Bunny
|▼ 6
|19
|Gli anni
|883
|=
|20
|Million Dollar Babe
|ANNA
|▼ 6
|21
|Santana Money Gang
|Sfera Ebbasta e Shiva
|▼ 5
|22
|Amatore
|Samurai Jay
|=
|23
|Sono Lucio
|Lucio Dalla
|▼ 2
|24
|Locura
|Lazza
|▼ 6
|25
|Il supervissuto (O.S.T.)
|Vasco Rossi
|▼ 5
|26
|Papercuts
|Linkin Park
|▼ 9
|27
|Ferite (Deluxe Edition)
|Capo Plaza
|▼ 1
|28
|Famoso
|Sfera Ebbasta
|▼ 5
|29
|X2VR
|Sfera Ebbasta
|▼ 4
|30
|Santissimo
|Sayf
|▼ 3
|31
|Nerissima
|Nerissima Serpe
|NEW
|32
|Il giorno che aspettavo
|Ultimo
|▼ 4
|33
|Sirio
|Lazza
|▲ 1
|34
|Rockstar
|Sfera Ebbasta
|▼ 5
|35
|Milano Angels Reloaded
|Shiva
|▼ 5
|36
|Umile (Deluxe)
|Tony Boy
|▼ 3
|37
|Milano Demons Reloaded
|Shiva
|▲ 2
|38
|Noi, loro, gli altri (Deluxe)
|Marracash
|▲ 2
|39
|(What’s the Story) Morning Glory? (30th Anniversary Deluxe Edition)
|Oasis
|▼ 7
|40
|Disincanto
|Madame
|▼ 2
|41
|20
|Capo Plaza
|▼ 4
|42
|2C2C (The Best Of)
|Cesare Cremonini
|▼ 1
|43
|You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
|Olivia Rodrigo
|▼ 7
|44
|23 6451
|thasup
|▲ 17
|45
|Hello World
|Pinguini Tattici Nucleari
|▼ 3
|46
|Faccio un casino
|Coez
|▼ 2
|47
|La divina commedia (Deluxe)
|Tedua
|▲ 4
|48
|L’amore
|Madame
|▲ 7
|49
|Il coraggio dei bambini (Atto II)
|Geolier
|▲ 4
|50
|Vera baddie
|ANNA
|▼ 3
Fabri Fibra e Neffa al #1 con un album senza featuring
Zarathustra Style è il disco che Fabri Fibra e Neffa hanno scritto e registrato insieme: 23 tracce, più una bonus track nel solo doppio vinile, nessun ospite e tutti i beat firmati da Neffa. È uscito il 9 ottobre in CD, in doppio vinile e in digitale.
Dilettevoli inedite eccedenze è il nuovo album di Mina, pubblicato da PDU. Levante entra alla #9 con Dell’amore il fallimento e altri passi di danza, quindici tracce che porterà dal vivo il 17 e il 22 novembre alla Santeria Toscana 31 di Milano.
Alla #11 debutta Junkie Musik di TY1, quindici brani con Noyz Narcos, Guè, Marracash, Kid Yugi e Ernia fra gli ospiti. Per ora è solo in digitale: CD e vinile arrivano il 20 novembre.
Escono dalla Top 10 i due ingressi della settimana scorsa. Tutti tornano a casa di Ariete passa dalla #6 alla #74, mentre Rubber Soul (Special Edition) dei Beatles, che la settimana scorsa era entrato alla #7, non è più nella Top 100 album.
I singoli più venduti della settimana: la Top 50 FIMI
Nei singoli il primo posto non cambia: Lontano di Sfera Ebbasta è al numero 1 dalla prima settimana in classifica. Geolier tiene tre dei primi quattro posti: Per noi con Achille Lauro sale alla #2, Winner scende alla #3 e Canzone d’amore resta alla #4.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Lontano
|Sfera Ebbasta
|=
|2
|Per noi
|Geolier feat. Achille Lauro
|▲ 1
|3
|Winner
|Geolier
|▼ 1
|4
|Canzone d’amore
|Geolier
|=
|5
|La testa gira
|Fred De Palma, Anitta e Emis Killa
|▲ 2
|6
|Sottogonna
|Blanco
|▼ 1
|7
|Da Dio
|Bresh
|▲ 1
|8
|Disfruto
|Carla Morrison
|▼ 2
|9
|Quanto forte ti pensavo
|Madame
|▲ 1
|10
|Dai Dai
|Shakira e Burna Boy
|▼ 1
|11
|Bby Wow
|Karol G, Judeline e Rusowsky
|▲ 4
|12
|2 giorni di fila
|Geolier feat. Sfera Ebbasta e ANNA
|▼ 1
|13
|Sorry Scusa Lo Siento
|Pinguini Tattici Nucleari
|▲ 1
|14
|Bad Bad Bad
|Shiva e Geolier
|▼ 1
|15
|Ossessione
|Samurai Jay e Vito Salamanca
|▼ 3
|16
|La Graciosa
|Quevedo e Elvis Crespo
|=
|17
|Casini
|Marracash e Guè
|▲ 1
|18
|Swag Music
|Artie 5ive
|▼ 1
|19
|Canto d’amore
|Angelina Mango e Marco Mengoni
|▲ 1
|20
|Kopi Luwak
|TY1 feat. Kid Yugi e Marracash
|NEW
|21
|Dale
|Yung Snapp feat. Frezza, R3versal e G.Mineiro
|=
|22
|Ora che non ho più te
|Cesare Cremonini
|▼ 3
|23
|Flamenco Paranoia
|Samurai Jay e Vito Salamanca
|=
|24
|Davverodavvero
|Artie 5ive
|▲ 4
|25
|Stelle
|Geolier
|▲ 8
|26
|Ayayay
|Sfera Ebbasta e Dystinct
|=
|27
|Balorda nostalgia
|Olly
|▲ 11
|28
|Serenamente
|Juli e Bresh
|▲ 4
|29
|Pookie (remix)
|Aya Nakamura feat. Capo Plaza
|▲ 10
|30
|Ne vale la pena
|22Simba e Sayf
|▼ 8
|31
|L’amore non mi basta
|Emma
|▼ 1
|32
|Buon vento
|Jovanotti e Alfa
|▼ 5
|33
|Giornate perse
|Marco Mengoni
|NEW
|34
|Questa domenica
|Olly e Juli
|▼ 3
|35
|Neon (Le ali)
|Marracash e Elisa
|▲ 48
|36
|Bugie
|Shiva
|▼ 12
|37
|White Girl Wasted
|ANNA
|▼ 8
|38
|La musica non c’è
|Coez
|▲ 3
|39
|Ordinary
|Alex Warren
|▲ 1
|40
|Romantica
|Ultimo
|▼ 6
|41
|Ogni male
|Capo Plaza
|▲ 1
|42
|Sipario
|22Simba e Promessa
|▼ 5
|43
|Training Season
|Dua Lipa
|=
|44
|Talk to You
|Anotr feat. 54 Ultra
|▼ 8
|45
|Wonderwall
|Oasis
|▲ 1
|46
|Tutto
|Ultimo
|▼ 11
|47
|Neon
|Sfera Ebbasta e Shiva
|▲ 2
|48
|Obsessed
|Shiva e ANNA
|=
|49
|Amor
|Achille Lauro
|▼ 2
|50
|Non mi innamorerò
|Pucho, Mia e Cristy
|=
TY1 debutta alla #20 con Kid Yugi e Marracash
Kopi Luwak, il brano di TY1 con Kid Yugi e Marracash tratto da Junkie Musik, è il debutto più alto dei singoli. Marco Mengoni entra alla #33 con Giornate perse, che nella classifica radio EarOne della stessa settimana debutta alla #9.
Fuori dalla Top 50, Amica di Annalisa e Madame sale dalla #61 alla #55. Alla #96 debutta Carica, una delle otto tracce di A Milano, l’EP che Rkomi ha pubblicato il 9 ottobre.
I vinili e i CD più venduti: la Top 20 del fisico
Zarathustra Style è primo anche nel fisico. Dietro ci sono Ma io sono fuoco (Platinum Edition) di Annalisa, Dilettevoli inedite eccedenze di Mina e il disco di Levante. Rubber Soul (Special Edition) dei Beatles, che la settimana scorsa era primo, scende alla #9.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Zarathustra Style
|Fabri Fibra e Neffa
|NEW
|2
|Ma io sono fuoco (Platinum Edition)
|Annalisa
|NEW
|3
|Dilettevoli inedite eccedenze
|Mina
|NEW
|4
|Dell’amore il fallimento e altri passi di danza
|Levante
|NEW
|5
|Thriller (40th Anniversary Edition)
|Michael Jackson
|▼ 1
|6
|Per soldi e per amore
|Ernia
|NEW
|7
|Forte, forte, forte
|Raffaella Carrà
|NEW
|8
|Palace for the People
|Greta Van Fleet
|NEW
|9
|Rubber Soul (Special Edition)
|The Beatles
|▼ 8
|10
|Sono Lucio
|Lucio Dalla
|▲ 6
|11
|Nord Sud Ovest Est
|883
|▼ 8
|12
|This & That
|Stray Kids
|▼ 1
|13
|Percuotendo, in cadenza
|Giovanni Lindo Ferretti
|NEW
|14
|Mustang
|Biagio Antonacci
|=
|15
|Hanno ucciso l’Uomo Ragno
|883
|▼ 9
|16
|Bad
|Michael Jackson
|▼ 3
|17
|A Man from the Future
|Pet Shop Boys
|NEW
|18
|The Dark Side of the Moon (50th Anniversary)
|Pink Floyd
|▼ 6
|19
|Anche gli eroi muoiono
|Kid Yugi
|=
|20
|Miria
|22Simba
|▼ 10
I primi quattro del fisico sono tutti usciti il 9 ottobre
Sono nuovi anche Palace for the People, il quarto album dei Greta Van Fleet, alla #8, e A Man from the Future dei Pet Shop Boys alla #17. I Greta Van Fleet entrano anche nella classifica album, alla #77.
Giovanni Lindo Ferretti entra alla #13 con Percuotendo, in cadenza: è il disco dal vivo tratto dal suo spettacolo teatrale. Alla #6 c’è Per soldi e per amore di Ernia, che nella classifica album sale dalla #24 alla #15.
Le certificazioni della settimana scorsa sono nella rubrica gemella Certificazioni FIMI della settimana 41. Per la classifica radio c’è la Classifica radio EarOne della settimana 42, dove Amica di Annalisa e Madame sale al numero 1.
Le puntate precedenti: settimana 41 · settimana 40 · settimana 39 · settimana 38 · settimana 37
Quanto AMI Mina?
I voti dei lettori fanno la Top 20 di AMI Charts, che esce ogni sabato.