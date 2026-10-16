Gli album più venduti in Italia dal 9 al 15 ottobre 2026, secondo le classifiche FIMI della settimana 42, hanno un nuovo numero 1: Zarathustra Style di Fabri Fibra e Neffa debutta in vetta e prende anche il primo posto del fisico. Nei singoli Lontano di Sfera Ebbasta è primo per la quarta settimana.

Geolier, che sette giorni fa era tornato primo, scende alla #2 con Tutto è possibile. Tutto è possibile. Atto II è uscito il 16 ottobre, il giorno dopo la chiusura di questa classifica, e conterà dalla prossima settimana.

Il salto più lungo della classifica album lo fa Annalisa: Ma io sono fuoco passa dalla #45 alla #3 con la Platinum Edition, che è uscita il 9 ottobre.

Quanta musica italiana c’è questa settimana nelle classifiche FIMI e in radio? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.

Gli album più venduti della settimana: la Top 50 FIMI

Fabri Fibra e Neffa entrano al primo posto, davanti a Geolier e ad Annalisa. Scendono di due posizioni Miria di 22Simba, ora alla #4, e Vangelo di Shiva, alla #5. Con Mina alla #8 e Levante alla #9 la Top 10 ha tre donne: la settimana scorsa ce n’era una, Ariete.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: il debutto più alto della settimana # Titolo Artista Variazione 1 Zarathustra Style Fabri Fibra e Neffa NEW 2 Tutto è possibile Geolier ▼ 1 3 Ma io sono fuoco (Platinum Edition) Annalisa ▲ 42 4 Miria 22Simba ▼ 2 5 Vangelo Shiva ▼ 2 6 Tutta vita (sempre) Olly ▼ 2 7 Anche gli eroi muoiono Kid Yugi ▼ 2 8 Dilettevoli inedite eccedenze Mina NEW 9 Dell’amore il fallimento e altri passi di danza Levante NEW 10 Mediterraneo (dopo il mare) Bresh ▼ 2 11 Junkie Musik TY1 NEW 12 Dio lo sa (Atto II) Geolier ▼ 3 13 Comuni immortali Achille Lauro ▼ 3 14 La bellavita Artie 5ive ▼ 3 15 Per soldi e per amore Ernia ▲ 9 16 Persona Marracash ▼ 1 17 Tutti i nomi del diavolo Kid Yugi ▼ 4 18 Debí Tirar Más Fotos Bad Bunny ▼ 6 19 Gli anni 883 = 20 Million Dollar Babe ANNA ▼ 6 21 Santana Money Gang Sfera Ebbasta e Shiva ▼ 5 22 Amatore Samurai Jay = 23 Sono Lucio Lucio Dalla ▼ 2 24 Locura Lazza ▼ 6 25 Il supervissuto (O.S.T.) Vasco Rossi ▼ 5 26 Papercuts Linkin Park ▼ 9 27 Ferite (Deluxe Edition) Capo Plaza ▼ 1 28 Famoso Sfera Ebbasta ▼ 5 29 X2VR Sfera Ebbasta ▼ 4 30 Santissimo Sayf ▼ 3 31 Nerissima Nerissima Serpe NEW 32 Il giorno che aspettavo Ultimo ▼ 4 33 Sirio Lazza ▲ 1 34 Rockstar Sfera Ebbasta ▼ 5 35 Milano Angels Reloaded Shiva ▼ 5 36 Umile (Deluxe) Tony Boy ▼ 3 37 Milano Demons Reloaded Shiva ▲ 2 38 Noi, loro, gli altri (Deluxe) Marracash ▲ 2 39 (What’s the Story) Morning Glory? (30th Anniversary Deluxe Edition) Oasis ▼ 7 40 Disincanto Madame ▼ 2 41 20 Capo Plaza ▼ 4 42 2C2C (The Best Of) Cesare Cremonini ▼ 1 43 You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love Olivia Rodrigo ▼ 7 44 23 6451 thasup ▲ 17 45 Hello World Pinguini Tattici Nucleari ▼ 3 46 Faccio un casino Coez ▼ 2 47 La divina commedia (Deluxe) Tedua ▲ 4 48 L’amore Madame ▲ 7 49 Il coraggio dei bambini (Atto II) Geolier ▲ 4 50 Vera baddie ANNA ▼ 3

Fabri Fibra e Neffa al #1 con un album senza featuring

Zarathustra Style è il disco che Fabri Fibra e Neffa hanno scritto e registrato insieme: 23 tracce, più una bonus track nel solo doppio vinile, nessun ospite e tutti i beat firmati da Neffa. È uscito il 9 ottobre in CD, in doppio vinile e in digitale.

Dilettevoli inedite eccedenze è il nuovo album di Mina, pubblicato da PDU. Levante entra alla #9 con Dell’amore il fallimento e altri passi di danza, quindici tracce che porterà dal vivo il 17 e il 22 novembre alla Santeria Toscana 31 di Milano.

Alla #11 debutta Junkie Musik di TY1, quindici brani con Noyz Narcos, Guè, Marracash, Kid Yugi e Ernia fra gli ospiti. Per ora è solo in digitale: CD e vinile arrivano il 20 novembre.

Escono dalla Top 10 i due ingressi della settimana scorsa. Tutti tornano a casa di Ariete passa dalla #6 alla #74, mentre Rubber Soul (Special Edition) dei Beatles, che la settimana scorsa era entrato alla #7, non è più nella Top 100 album.

I singoli più venduti della settimana: la Top 50 FIMI

Nei singoli il primo posto non cambia: Lontano di Sfera Ebbasta è al numero 1 dalla prima settimana in classifica. Geolier tiene tre dei primi quattro posti: Per noi con Achille Lauro sale alla #2, Winner scende alla #3 e Canzone d’amore resta alla #4.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: il debutto più alto della settimana # Titolo Artista Variazione 1 Lontano Sfera Ebbasta = 2 Per noi Geolier feat. Achille Lauro ▲ 1 3 Winner Geolier ▼ 1 4 Canzone d’amore Geolier = 5 La testa gira Fred De Palma, Anitta e Emis Killa ▲ 2 6 Sottogonna Blanco ▼ 1 7 Da Dio Bresh ▲ 1 8 Disfruto Carla Morrison ▼ 2 9 Quanto forte ti pensavo Madame ▲ 1 10 Dai Dai Shakira e Burna Boy ▼ 1 11 Bby Wow Karol G, Judeline e Rusowsky ▲ 4 12 2 giorni di fila Geolier feat. Sfera Ebbasta e ANNA ▼ 1 13 Sorry Scusa Lo Siento Pinguini Tattici Nucleari ▲ 1 14 Bad Bad Bad Shiva e Geolier ▼ 1 15 Ossessione Samurai Jay e Vito Salamanca ▼ 3 16 La Graciosa Quevedo e Elvis Crespo = 17 Casini Marracash e Guè ▲ 1 18 Swag Music Artie 5ive ▼ 1 19 Canto d’amore Angelina Mango e Marco Mengoni ▲ 1 20 Kopi Luwak TY1 feat. Kid Yugi e Marracash NEW 21 Dale Yung Snapp feat. Frezza, R3versal e G.Mineiro = 22 Ora che non ho più te Cesare Cremonini ▼ 3 23 Flamenco Paranoia Samurai Jay e Vito Salamanca = 24 Davverodavvero Artie 5ive ▲ 4 25 Stelle Geolier ▲ 8 26 Ayayay Sfera Ebbasta e Dystinct = 27 Balorda nostalgia Olly ▲ 11 28 Serenamente Juli e Bresh ▲ 4 29 Pookie (remix) Aya Nakamura feat. Capo Plaza ▲ 10 30 Ne vale la pena 22Simba e Sayf ▼ 8 31 L’amore non mi basta Emma ▼ 1 32 Buon vento Jovanotti e Alfa ▼ 5 33 Giornate perse Marco Mengoni NEW 34 Questa domenica Olly e Juli ▼ 3 35 Neon (Le ali) Marracash e Elisa ▲ 48 36 Bugie Shiva ▼ 12 37 White Girl Wasted ANNA ▼ 8 38 La musica non c’è Coez ▲ 3 39 Ordinary Alex Warren ▲ 1 40 Romantica Ultimo ▼ 6 41 Ogni male Capo Plaza ▲ 1 42 Sipario 22Simba e Promessa ▼ 5 43 Training Season Dua Lipa = 44 Talk to You Anotr feat. 54 Ultra ▼ 8 45 Wonderwall Oasis ▲ 1 46 Tutto Ultimo ▼ 11 47 Neon Sfera Ebbasta e Shiva ▲ 2 48 Obsessed Shiva e ANNA = 49 Amor Achille Lauro ▼ 2 50 Non mi innamorerò Pucho, Mia e Cristy =

TY1 debutta alla #20 con Kid Yugi e Marracash

Kopi Luwak, il brano di TY1 con Kid Yugi e Marracash tratto da Junkie Musik, è il debutto più alto dei singoli. Marco Mengoni entra alla #33 con Giornate perse, che nella classifica radio EarOne della stessa settimana debutta alla #9.

Fuori dalla Top 50, Amica di Annalisa e Madame sale dalla #61 alla #55. Alla #96 debutta Carica, una delle otto tracce di A Milano, l’EP che Rkomi ha pubblicato il 9 ottobre.

I vinili e i CD più venduti: la Top 20 del fisico

Zarathustra Style è primo anche nel fisico. Dietro ci sono Ma io sono fuoco (Platinum Edition) di Annalisa, Dilettevoli inedite eccedenze di Mina e il disco di Levante. Rubber Soul (Special Edition) dei Beatles, che la settimana scorsa era primo, scende alla #9.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: il debutto più alto della settimana # Titolo Artista Variazione 1 Zarathustra Style Fabri Fibra e Neffa NEW 2 Ma io sono fuoco (Platinum Edition) Annalisa NEW 3 Dilettevoli inedite eccedenze Mina NEW 4 Dell’amore il fallimento e altri passi di danza Levante NEW 5 Thriller (40th Anniversary Edition) Michael Jackson ▼ 1 6 Per soldi e per amore Ernia NEW 7 Forte, forte, forte Raffaella Carrà NEW 8 Palace for the People Greta Van Fleet NEW 9 Rubber Soul (Special Edition) The Beatles ▼ 8 10 Sono Lucio Lucio Dalla ▲ 6 11 Nord Sud Ovest Est 883 ▼ 8 12 This & That Stray Kids ▼ 1 13 Percuotendo, in cadenza Giovanni Lindo Ferretti NEW 14 Mustang Biagio Antonacci = 15 Hanno ucciso l’Uomo Ragno 883 ▼ 9 16 Bad Michael Jackson ▼ 3 17 A Man from the Future Pet Shop Boys NEW 18 The Dark Side of the Moon (50th Anniversary) Pink Floyd ▼ 6 19 Anche gli eroi muoiono Kid Yugi = 20 Miria 22Simba ▼ 10

I primi quattro del fisico sono tutti usciti il 9 ottobre

Sono nuovi anche Palace for the People, il quarto album dei Greta Van Fleet, alla #8, e A Man from the Future dei Pet Shop Boys alla #17. I Greta Van Fleet entrano anche nella classifica album, alla #77.

Giovanni Lindo Ferretti entra alla #13 con Percuotendo, in cadenza: è il disco dal vivo tratto dal suo spettacolo teatrale. Alla #6 c’è Per soldi e per amore di Ernia, che nella classifica album sale dalla #24 alla #15.

Le certificazioni della settimana scorsa sono nella rubrica gemella Certificazioni FIMI della settimana 41. Per la classifica radio c’è la Classifica radio EarOne della settimana 42, dove Amica di Annalisa e Madame sale al numero 1.

Le puntate precedenti: settimana 41 · settimana 40 · settimana 39 · settimana 38 · settimana 37