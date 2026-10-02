Album e singoli più venduti in Italia: 22Simba resta primo, Mustang di Antonacci entra alla #3
Le classifiche FIMI/NIQ della settimana 40 del 2026, dal 25 settembre al 1° ottobre
di Massimiliano Longo (Direttore Editoriale) ·
Gli album più venduti in Italia dal 25 settembre al 1° ottobre 2026, secondo le classifiche FIMI della settimana 40, vedono 22Simba al numero 1 per la seconda settimana con Miria e Biagio Antonacci al debutto alla #3 con Mustang. Nei singoli guida Lontano di Sfera Ebbasta.
Escono dalla Top 100 album tre dischi entrati la settimana scorsa: Bass Persuades di Miley Cyrus, alla #10, Quando viaggi da sola di Benji & Fede, alla #20, e Midnite di Salmo, alla #31. Tutti e tre erano nella Top 5 del fisico.
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Singoli più venduti, la Top 50
Gli album più venduti della settimana: la Top 50 FIMI
22Simba tiene la #1 con Miria, uscito il 18 settembre, e Geolier la #2 con Tutto è possibile. Nella parte alta debutta solo Biagio Antonacci, mentre Sono Lucio di Lucio Dalla scende dalla #3 alla #9.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Miria
|22Simba
|=
|2
|Tutto è possibile
|Geolier
|=
|3
|Mustang
|Biagio Antonacci
|NEW
|4
|Vangelo
|Shiva
|=
|5
|Tutta vita (sempre)
|Olly
|=
|6
|Anche gli eroi muoiono
|Kid Yugi
|▲ 1
|7
|Mediterraneo (dopo il mare)
|Bresh
|▼ 1
|8
|Comuni immortali
|Achille Lauro
|▲ 1
|9
|Sono Lucio
|Lucio Dalla
|▼ 6
|10
|Dio lo sa (Atto II)
|Geolier
|▼ 2
|11
|La bellavita
|Artie 5ive
|=
|12
|Debí Tirar Más Fotos
|Bad Bunny
|=
|13
|Million Dollar Babe
|ANNA
|=
|14
|Tutti i nomi del diavolo
|Kid Yugi
|▲ 3
|15
|Santana Money Gang
|Sfera Ebbasta e Shiva
|=
|16
|Persona
|Marracash
|=
|17
|The Life of a Showgirl: The Encore
|Taylor Swift
|NEW
|18
|Papercuts
|Linkin Park
|▲ 3
|19
|Amatore
|Samurai Jay
|▼ 5
|20
|Famoso
|Sfera Ebbasta
|▼ 1
|21
|(What’s the Story) Morning Glory? (30th Anniversary Deluxe Edition)
|Oasis
|▲ 13
|22
|Unplugged (30th Anniversary Edition)
|Alice in Chains
|NEW
|23
|Il supervissuto (O.S.T.)
|Vasco Rossi
|▼ 1
|24
|Locura
|Lazza
|=
|25
|Il giorno che aspettavo
|Ultimo
|▼ 7
|26
|Gli anni
|883
|▲ 3
|27
|X2VR
|Sfera Ebbasta
|=
|28
|Per soldi e per amore
|Ernia
|▼ 5
|29
|Come This Madness
|Europe
|NEW
|30
|Rockstar
|Sfera Ebbasta
|▼ 4
|31
|Dal golfo degli angeli
|Praci
|NEW
|32
|Santissimo
|Sayf
|▼ 4
|33
|Appunti di un lungo viaggio
|Gino Paoli
|NEW
|34
|Ferite (Deluxe Edition)
|Capo Plaza
|▼ 2
|35
|Twenty One
|Hugel
|▼ 2
|36
|Milano Angels Reloaded
|Shiva
|=
|37
|Disincanto
|Madame
|▼ 7
|38
|20
|Capo Plaza
|=
|39
|You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
|Olivia Rodrigo
|▲ 15
|40
|Umile (Deluxe)
|Tony Boy
|▲ 1
|41
|Milano Demons Reloaded
|Shiva
|▼ 4
|42
|Santeria
|Marracash e Guè
|▼ 17
|43
|Sirio
|Lazza
|▲ 1
|44
|Noi, loro, gli altri (Deluxe)
|Marracash
|▼ 1
|45
|2C2C (The Best Of)
|Cesare Cremonini
|▼ 6
|46
|Ma io sono fuoco
|Annalisa
|▼ 11
|47
|Hello World
|Pinguini Tattici Nucleari
|▼ 1
|48
|La cura, in nome di Miria
|22Simba
|▼ 1
|49
|Il mio lato peggiore
|Luchè
|▼ 4
|50
|Calcinacci
|Fulminacci
|▼ 8
Mustang di Biagio Antonacci debutta alla #3 con nove canzoni
Mustang è uscito il 25 settembre in CD, vinile e digitale per Iris, con distribuzione Epic Records/Sony Music Italy. Contiene nove canzoni, tra cui Spiritualé con Sayf, il singolo in radio dal 25 settembre, e L’ultima canzone, prodotta da Juli.
Alla #29 entra Come This Madness degli Europe, dodicesimo album della band svedese uscito il 25 settembre. Alla #67 debutta Unshatter Film Soundtrack (Live in São Paulo) dei Linkin Park, la colonna sonora del film Unshatter.
I singoli più venduti della settimana: la Top 50 FIMI
Lontano di Sfera Ebbasta, primo estratto da Purosangue in uscita l’11 dicembre, è al numero 1 per la seconda settimana. Per noi di Geolier e Achille Lauro resta alla #2 e Canzone d’amore di Geolier sale dalla #4 alla #3 dopo 37 settimane in classifica.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Lontano
|Sfera Ebbasta
|=
|2
|Per noi
|Geolier feat. Achille Lauro
|=
|3
|Canzone d’amore
|Geolier
|▲ 1
|4
|Sottogonna
|Blanco
|▼ 1
|5
|Disfruto
|Carla Morrison
|=
|6
|La testa gira
|Fred De Palma, Anitta e Emis Killa
|=
|7
|Da Dio
|Bresh
|▲ 1
|8
|Dai Dai
|Shakira e Burna Boy
|▲ 1
|9
|Movin’ to the Sun
|Hugel, Imael Angel e Ultra Naté
|▲ 2
|10
|Ossessione
|Samurai Jay e Vito Salamanca
|=
|11
|Swag Music
|Artie 5ive
|▲ 3
|12
|Sorry Scusa Lo Siento
|Pinguini Tattici Nucleari
|▲ 1
|13
|2 giorni di fila
|Geolier feat. Sfera Ebbasta e ANNA
|▲ 3
|14
|Bad Bad Bad
|Shiva e Geolier
|▲ 1
|15
|Quanto forte ti pensavo
|Madame
|▲ 13
|16
|Tutto
|Ultimo
|▼ 9
|17
|Canto d’amore
|Angelina Mango e Marco Mengoni
|=
|18
|Bby Wow
|Karol G, Judeline e Rusowsky
|▲ 22
|19
|Ayayay
|Sfera Ebbasta e Dystinct
|▲ 5
|20
|Bugie
|Shiva
|▲ 3
|21
|Sipario
|22Simba e Promessa
|▼ 9
|22
|Ora che non ho più te
|Cesare Cremonini
|▼ 1
|23
|Buon vento
|Jovanotti e Alfa
|▼ 3
|24
|La Graciosa
|Quevedo e Elvis Crespo
|▼ 2
|25
|Flamenco Paranoia
|Samurai Jay e Vito Salamanca
|▼ 7
|26
|Romantica
|Ultimo
|=
|27
|White Girl Wasted
|ANNA
|▼ 2
|28
|Ne vale la pena
|22Simba e Sayf
|▼ 9
|29
|L’amore non mi basta
|Emma
|=
|30
|Questa domenica
|Olly e Juli
|▲ 34
|31
|Casini
|Marracash e Guè
|▼ 1
|32
|Talk to You
|Anotr feat. 54 Ultra
|▲ 5
|33
|Dale
|Yung Snapp feat. Frezza, R3versal e G.Mineiro
|=
|34
|Amor
|Achille Lauro
|▲ 13
|35
|Davverodavvero
|Artie 5ive
|▲ 3
|36
|Jamaican (Bam Bam)
|Hugel e Solto (Fr)
|=
|37
|Balorda nostalgia
|Olly
|▲ 6
|38
|Boss
|Dipinto e Fresh Beatz
|▼ 6
|39
|Al mio paese
|Serena Brancale, Levante e Delia
|▼ 8
|40
|Wonderwall
|Oasis
|▲ 12
|41
|Ordinary
|Alex Warren
|▲ 15
|42
|Ogni male
|Capo Plaza
|▲ 9
|43
|Miria
|22Simba
|▼ 16
|44
|Patient Zero
|Taylor Swift
|NEW
|45
|Training Season
|Dua Lipa
|▲ 13
|46
|Obsessed
|Shiva e ANNA
|▲ 3
|47
|Genova e Napoli
|Alfa e Gigi D’Alessio
|▼ 12
|48
|Una bara per due
|Tony Boy
|NEW
|49
|Serenamente
|Juli e Bresh
|▲ 12
|50
|Freedom
|22Simba
|▼ 16
Achille Lauro risale con tre brani nella settimana del concerto su Canale 5
Il 29 settembre Canale 5 ha trasmesso Comuni Immortali Live, il concerto di San Siro. Nella stessa settimana Achille Lauro porta Amore disperato dalla #95 alla #67, Perdutamente dalla #88 alla #65 e Amor dalla #47 alla #34.
22Simba scende da quattordici a dieci canzoni nella Top 100: escono Ti darò, Soldi e mattoni, Pass per il paradiso con Paky e Un come non un perché con Tedua. Sipario passa dalla #12 alla #21, Ne vale la pena dalla #19 alla #28 e Miria dalla #27 alla #43.
Taylor Swift entra alla #44 con Patient Zero, uno dei quattro inediti di The Life of a Showgirl: The Encore, uscito il 25 settembre. Tony Boy debutta alla #48 con Una bara per due, pubblicato il 29 settembre.
I vinili e i CD più venduti: la Top 20 del fisico
Mustang di Biagio Antonacci è primo nel fisico, e Miria di 22Simba, primo la settimana scorsa, scende alla #2. Sono Lucio di Lucio Dalla passa dalla #2 alla #5.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Mustang
|Biagio Antonacci
|NEW
|2
|Miria
|22Simba
|▼ 1
|3
|Unplugged (30th Anniversary Edition)
|Alice in Chains
|NEW
|4
|Come This Madness
|Europe
|NEW
|5
|Sono Lucio
|Lucio Dalla
|▼ 3
|6
|Dal golfo degli angeli
|Praci
|NEW
|7
|Unshatter Film Soundtrack (Live in São Paulo) (O.S.T.)
|Linkin Park
|NEW
|8
|Thriller (40th Anniversary Edition)
|Michael Jackson
|▼ 2
|9
|Appunti di un lungo viaggio
|Gino Paoli
|NEW
|10
|Pensieri cattivi
|Macello
|NEW
|11
|The Dark Side of the Moon (50th Anniversary)
|Pink Floyd
|=
|12
|Bad
|Michael Jackson
|▼ 3
|13
|Wish You Were Here (50th Anniversary Edition)
|Pink Floyd
|NEW
|14
|This & That
|Stray Kids
|▼ 6
|15
|Stray Dogs
|Nothing but Thieves
|NEW
|16
|Cicale
|Malika Ayane
|▼ 9
|17
|Anche gli eroi muoiono
|Kid Yugi
|▼ 4
|18
|Random Access Memories
|Daft Punk
|NEW
|19
|Freak Out! (60th Anniversary Edition)
|Frank Zappa
|NEW
|20
|You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
|Olivia Rodrigo
|NEW
Europe entra alla #4 del fisico e Linkin Park alla #7
Come This Madness degli Europe è alla #4 e Unshatter Film Soundtrack (Live in São Paulo) dei Linkin Park alla #7. Cicale di Malika Ayane scende dalla #7 alla #16 e Adaver di Young Hash esce dai primi venti.
Per le certificazioni della settimana, la rubrica gemella Certificazioni FIMI. Per l’airplay radiofonico, la Classifica radio EarOne della settimana 40, dove Dedica di Ernia sale al numero 1 e Spiritualé di Biagio Antonacci con Sayf debutta al #19.
Le puntate precedenti: settimana 39 · settimana 38 · settimana 37 · settimana 36 · settimana 35