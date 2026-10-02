Gli album più venduti in Italia dal 25 settembre al 1° ottobre 2026, secondo le classifiche FIMI della settimana 40, vedono 22Simba al numero 1 per la seconda settimana con Miria e Biagio Antonacci al debutto alla #3 con Mustang. Nei singoli guida Lontano di Sfera Ebbasta.

Escono dalla Top 100 album tre dischi entrati la settimana scorsa: Bass Persuades di Miley Cyrus, alla #10, Quando viaggi da sola di Benji & Fede, alla #20, e Midnite di Salmo, alla #31. Tutti e tre erano nella Top 5 del fisico.

Gli album più venduti della settimana: la Top 50 FIMI

22Simba tiene la #1 con Miria, uscito il 18 settembre, e Geolier la #2 con Tutto è possibile. Nella parte alta debutta solo Biagio Antonacci, mentre Sono Lucio di Lucio Dalla scende dalla #3 alla #9.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: il debutto più alto della settimana # Titolo Artista Variazione 1 Miria 22Simba = 2 Tutto è possibile Geolier = 3 Mustang Biagio Antonacci NEW 4 Vangelo Shiva = 5 Tutta vita (sempre) Olly = 6 Anche gli eroi muoiono Kid Yugi ▲ 1 7 Mediterraneo (dopo il mare) Bresh ▼ 1 8 Comuni immortali Achille Lauro ▲ 1 9 Sono Lucio Lucio Dalla ▼ 6 10 Dio lo sa (Atto II) Geolier ▼ 2 11 La bellavita Artie 5ive = 12 Debí Tirar Más Fotos Bad Bunny = 13 Million Dollar Babe ANNA = 14 Tutti i nomi del diavolo Kid Yugi ▲ 3 15 Santana Money Gang Sfera Ebbasta e Shiva = 16 Persona Marracash = 17 The Life of a Showgirl: The Encore Taylor Swift NEW 18 Papercuts Linkin Park ▲ 3 19 Amatore Samurai Jay ▼ 5 20 Famoso Sfera Ebbasta ▼ 1 21 (What’s the Story) Morning Glory? (30th Anniversary Deluxe Edition) Oasis ▲ 13 22 Unplugged (30th Anniversary Edition) Alice in Chains NEW 23 Il supervissuto (O.S.T.) Vasco Rossi ▼ 1 24 Locura Lazza = 25 Il giorno che aspettavo Ultimo ▼ 7 26 Gli anni 883 ▲ 3 27 X2VR Sfera Ebbasta = 28 Per soldi e per amore Ernia ▼ 5 29 Come This Madness Europe NEW 30 Rockstar Sfera Ebbasta ▼ 4 31 Dal golfo degli angeli Praci NEW 32 Santissimo Sayf ▼ 4 33 Appunti di un lungo viaggio Gino Paoli NEW 34 Ferite (Deluxe Edition) Capo Plaza ▼ 2 35 Twenty One Hugel ▼ 2 36 Milano Angels Reloaded Shiva = 37 Disincanto Madame ▼ 7 38 20 Capo Plaza = 39 You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love Olivia Rodrigo ▲ 15 40 Umile (Deluxe) Tony Boy ▲ 1 41 Milano Demons Reloaded Shiva ▼ 4 42 Santeria Marracash e Guè ▼ 17 43 Sirio Lazza ▲ 1 44 Noi, loro, gli altri (Deluxe) Marracash ▼ 1 45 2C2C (The Best Of) Cesare Cremonini ▼ 6 46 Ma io sono fuoco Annalisa ▼ 11 47 Hello World Pinguini Tattici Nucleari ▼ 1 48 La cura, in nome di Miria 22Simba ▼ 1 49 Il mio lato peggiore Luchè ▼ 4 50 Calcinacci Fulminacci ▼ 8

Mustang di Biagio Antonacci debutta alla #3 con nove canzoni

Mustang è uscito il 25 settembre in CD, vinile e digitale per Iris, con distribuzione Epic Records/Sony Music Italy. Contiene nove canzoni, tra cui Spiritualé con Sayf, il singolo in radio dal 25 settembre, e L’ultima canzone, prodotta da Juli.

Alla #29 entra Come This Madness degli Europe, dodicesimo album della band svedese uscito il 25 settembre. Alla #67 debutta Unshatter Film Soundtrack (Live in São Paulo) dei Linkin Park, la colonna sonora del film Unshatter.

I singoli più venduti della settimana: la Top 50 FIMI

Lontano di Sfera Ebbasta, primo estratto da Purosangue in uscita l’11 dicembre, è al numero 1 per la seconda settimana. Per noi di Geolier e Achille Lauro resta alla #2 e Canzone d’amore di Geolier sale dalla #4 alla #3 dopo 37 settimane in classifica.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: il debutto più alto della settimana # Titolo Artista Variazione 1 Lontano Sfera Ebbasta = 2 Per noi Geolier feat. Achille Lauro = 3 Canzone d’amore Geolier ▲ 1 4 Sottogonna Blanco ▼ 1 5 Disfruto Carla Morrison = 6 La testa gira Fred De Palma, Anitta e Emis Killa = 7 Da Dio Bresh ▲ 1 8 Dai Dai Shakira e Burna Boy ▲ 1 9 Movin’ to the Sun Hugel, Imael Angel e Ultra Naté ▲ 2 10 Ossessione Samurai Jay e Vito Salamanca = 11 Swag Music Artie 5ive ▲ 3 12 Sorry Scusa Lo Siento Pinguini Tattici Nucleari ▲ 1 13 2 giorni di fila Geolier feat. Sfera Ebbasta e ANNA ▲ 3 14 Bad Bad Bad Shiva e Geolier ▲ 1 15 Quanto forte ti pensavo Madame ▲ 13 16 Tutto Ultimo ▼ 9 17 Canto d’amore Angelina Mango e Marco Mengoni = 18 Bby Wow Karol G, Judeline e Rusowsky ▲ 22 19 Ayayay Sfera Ebbasta e Dystinct ▲ 5 20 Bugie Shiva ▲ 3 21 Sipario 22Simba e Promessa ▼ 9 22 Ora che non ho più te Cesare Cremonini ▼ 1 23 Buon vento Jovanotti e Alfa ▼ 3 24 La Graciosa Quevedo e Elvis Crespo ▼ 2 25 Flamenco Paranoia Samurai Jay e Vito Salamanca ▼ 7 26 Romantica Ultimo = 27 White Girl Wasted ANNA ▼ 2 28 Ne vale la pena 22Simba e Sayf ▼ 9 29 L’amore non mi basta Emma = 30 Questa domenica Olly e Juli ▲ 34 31 Casini Marracash e Guè ▼ 1 32 Talk to You Anotr feat. 54 Ultra ▲ 5 33 Dale Yung Snapp feat. Frezza, R3versal e G.Mineiro = 34 Amor Achille Lauro ▲ 13 35 Davverodavvero Artie 5ive ▲ 3 36 Jamaican (Bam Bam) Hugel e Solto (Fr) = 37 Balorda nostalgia Olly ▲ 6 38 Boss Dipinto e Fresh Beatz ▼ 6 39 Al mio paese Serena Brancale, Levante e Delia ▼ 8 40 Wonderwall Oasis ▲ 12 41 Ordinary Alex Warren ▲ 15 42 Ogni male Capo Plaza ▲ 9 43 Miria 22Simba ▼ 16 44 Patient Zero Taylor Swift NEW 45 Training Season Dua Lipa ▲ 13 46 Obsessed Shiva e ANNA ▲ 3 47 Genova e Napoli Alfa e Gigi D’Alessio ▼ 12 48 Una bara per due Tony Boy NEW 49 Serenamente Juli e Bresh ▲ 12 50 Freedom 22Simba ▼ 16

Achille Lauro risale con tre brani nella settimana del concerto su Canale 5

Il 29 settembre Canale 5 ha trasmesso Comuni Immortali Live, il concerto di San Siro. Nella stessa settimana Achille Lauro porta Amore disperato dalla #95 alla #67, Perdutamente dalla #88 alla #65 e Amor dalla #47 alla #34.

22Simba scende da quattordici a dieci canzoni nella Top 100: escono Ti darò, Soldi e mattoni, Pass per il paradiso con Paky e Un come non un perché con Tedua. Sipario passa dalla #12 alla #21, Ne vale la pena dalla #19 alla #28 e Miria dalla #27 alla #43.

Taylor Swift entra alla #44 con Patient Zero, uno dei quattro inediti di The Life of a Showgirl: The Encore, uscito il 25 settembre. Tony Boy debutta alla #48 con Una bara per due, pubblicato il 29 settembre.

I vinili e i CD più venduti: la Top 20 del fisico

Mustang di Biagio Antonacci è primo nel fisico, e Miria di 22Simba, primo la settimana scorsa, scende alla #2. Sono Lucio di Lucio Dalla passa dalla #2 alla #5.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: il debutto più alto della settimana # Titolo Artista Variazione 1 Mustang Biagio Antonacci NEW 2 Miria 22Simba ▼ 1 3 Unplugged (30th Anniversary Edition) Alice in Chains NEW 4 Come This Madness Europe NEW 5 Sono Lucio Lucio Dalla ▼ 3 6 Dal golfo degli angeli Praci NEW 7 Unshatter Film Soundtrack (Live in São Paulo) (O.S.T.) Linkin Park NEW 8 Thriller (40th Anniversary Edition) Michael Jackson ▼ 2 9 Appunti di un lungo viaggio Gino Paoli NEW 10 Pensieri cattivi Macello NEW 11 The Dark Side of the Moon (50th Anniversary) Pink Floyd = 12 Bad Michael Jackson ▼ 3 13 Wish You Were Here (50th Anniversary Edition) Pink Floyd NEW 14 This & That Stray Kids ▼ 6 15 Stray Dogs Nothing but Thieves NEW 16 Cicale Malika Ayane ▼ 9 17 Anche gli eroi muoiono Kid Yugi ▼ 4 18 Random Access Memories Daft Punk NEW 19 Freak Out! (60th Anniversary Edition) Frank Zappa NEW 20 You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love Olivia Rodrigo NEW

Europe entra alla #4 del fisico e Linkin Park alla #7

Come This Madness degli Europe è alla #4 e Unshatter Film Soundtrack (Live in São Paulo) dei Linkin Park alla #7. Cicale di Malika Ayane scende dalla #7 alla #16 e Adaver di Young Hash esce dai primi venti.

Per le certificazioni della settimana, la rubrica gemella Certificazioni FIMI. Per l’airplay radiofonico, la Classifica radio EarOne della settimana 40, dove Dedica di Ernia sale al numero 1 e Spiritualé di Biagio Antonacci con Sayf debutta al #19.

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