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Classifica Spotify, settimana 39: Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato in Italia, 22Simba primo fra gli album con Miria

La Top 20 di artisti, album e brani più ascoltati su Spotify in Italia dal 18 al 24 settembre 2026

Sfera Ebbasta e 22Simba in un montaggio per la classifica Spotify della settimana 39, con gli artisti più ascoltati in Italia
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Sfera Ebbasta guida la classifica degli artisti più ascoltati su Spotify in Italia nella settimana dal 18 al 24 settembre 2026: sale dalla #2 alla #1 e supera Geolier, primo la settimana scorsa. È in classifica da 258 settimane, cioè da quando esiste la Top Artisti Italia.

Fra gli album debutta direttamente al primo posto Miria di 22Simba, che fra gli artisti sale dalla #23 alla #4. Fra i brani debutta primo Lontano di Sfera Ebbasta, con 2.367.548 stream nella settimana, il 18% in più del secondo, Sottogonna di BLANCO.

Gli artisti più ascoltati su Spotify in Italia: la Top 20

Sfera Ebbasta sale dalla #2 alla #1, Geolier scende alla #2 e Shiva resta alla #3. Nessun debutto in Top 20. La scalata più ampia è quella di 22Simba, dalla #23 alla #4, +19; salgono anche Ultimo (dalla #16 alla #12, +4) e Tedua (dalla #24 alla #20, +4).

Escono dalla Top 20 Pinguini Tattici Nucleari (#20, ora #22) e BLANCO (#19, ora #24). Fra chi resta, Achille Lauro scende dalla #14 alla #19, -5, e Bad Bunny dalla #12 alla #15, -3.

# Artista Variazione Settimane
1 Sfera Ebbasta ▲1 258
2 Geolier ▼1 258
3 Shiva = 258
4 22Simba ▲19 72
5 Kid Yugi ▲2 180
6 Guè ▼2 258
7 Marracash ▼2 258
8 Artie 5ive ▼2 177
9 Tony Boy ▼1 168
10 Capo Plaza ▼1 258
11 ANNA ▼1 230
12 Ultimo ▲4 258
13 Lazza ▼2 258
14 Juli ▼1 133
15 Bad Bunny ▼3 258
16 Bresh ▼1 258
17 Olly = 133
18 Baby Gang = 258
19 Achille Lauro ▼5 105
20 Tedua ▲4 258

Sfera Ebbasta è in classifica da 258 settimane, come altri undici nomi della Top 20

Dodici nomi della Top 20, da Sfera Ebbasta a Tedua, sono presenti in classifica da quando esiste la Top Artisti Italia, 258 settimane. Gli arrivi più recenti sono 22Simba (72 settimane), Achille Lauro (105), Juli e Olly (133 ciascuno).

Quindici dei venti artisti in classifica sono stati primi almeno una volta: i più in basso oggi sono Olly (#17), Baby Gang (#18) e Tedua (#20). 22Simba è l’unico della Top 10 a non essere mai stato primo: il suo picco è la #4.

Gli album più ascoltati su Spotify: la Top 20

Miria di 22Simba debutta direttamente al primo posto. Tutto è possibile di Geolier, primo la settimana scorsa e in classifica da 36 settimane, scende alla #2; Vangelo di Shiva è alla #3. È l’unico debutto della Top 20.

Le scalate più ampie sono di X2VR di Sfera Ebbasta (dalla #22 alla #18, +4) e di Persona di Marracash (dalla #24 alla #20, +4); sale anche Rockstar, sempre di Sfera Ebbasta, dalla #18 alla #16.

Escono dalla Top 20 Per soldi e per amore di Ernia (era #20, ora #21), Amatore di Samurai Jay e Vito Salamanca (era #17, ora #24) e Santeria di Marracash e Guè (era #12, ora #29).

# Titolo Artista Variazione Settimane
1 Miria 22Simba NEW 1
2 Tutto è possibile Geolier ▼1 36
3 Vangelo Shiva ▼1 25
4 Tutta vita Olly, Juli ▼1 100
5 Mediterraneo Bresh ▼1 68
6 Anche gli eroi muoiono Kid Yugi ▼1 34
7 Dio lo sa Geolier ▼1 120
8 La bellavita Artie 5ive ▼1 78
9 DeBÍ TiRAR MáS FOToS Bad Bunny ▼1 90
10 Million Dollar Babe ANNA ▼1 12
11 Comuni immortali Achille Lauro ▼1 23
12 Santana Money Gang Sfera Ebbasta, Shiva ▼1 76
13 Tutti i nomi del diavolo Kid Yugi = 99
14 Comuni mortali Achille Lauro = 75
15 Famoso Sfera Ebbasta ▲1 305
16 Rockstar Sfera Ebbasta ▲2 306
17 Milano Angels Shiva ▼2 108
18 X2VR Sfera Ebbasta ▲4 149
19 20 (Deluxe Edition) Capo Plaza = 306
20 Persona Marracash ▲4 306

Sfera Ebbasta ha quattro album in Top 20, Shiva tre

Sfera Ebbasta ha quattro titoli in Top 20 (#12, #15, #16, #18), Shiva tre (#3, #12, #17), Geolier, Kid Yugi e Achille Lauro due ciascuno. Tre album sono in classifica da 306 settimane: Rockstar di Sfera Ebbasta, 20 (Deluxe Edition) di Capo Plaza e Persona di Marracash.

Quindici dei venti album sono stati primi almeno una volta: i più in basso oggi sono Famoso di Sfera Ebbasta (#15), Milano Angels di Shiva (#17) e X2VR di Sfera Ebbasta (#18).

I brani più ascoltati su Spotify: la Top 20

Lontano di Sfera Ebbasta, primo estratto da Purosangue, l’album in uscita l’11 dicembre, debutta dritto al primo posto con 2.367.548 stream nella settimana, il 18% in più del secondo, Sottogonna di BLANCO. Per noi, il featuring fra Geolier e Achille Lauro, primo la settimana scorsa, scende alla #3.

Nuovi in classifica anche Sipario di 22Simba e Promessa (#8), Disfruto di Carla Morrison (#9) e Tutto di Ultimo (#13). Disfruto è un brano del 2012, tratto dall’album Déjenme Llorar, tornato dopo l’esibizione di Alice Fregoso alle audizioni di X Factor 2026.

# Titolo Artista Variazione Settimane Stream
1 Lontano Sfera Ebbasta NEW 1 2.367.548
2 Sottogonna BLANCO = 3 2.006.998
3 Per noi (feat. Achille Lauro) Geolier, Achille Lauro ▼2 2 1.777.654
4 Canzone d’amore Geolier ▼1 36 1.759.878
5 Swag Music Artie 5ive ▼1 19 1.315.690
6 2 giorni di fila (feat. Sfera Ebbasta, ANNA) Geolier, Sfera Ebbasta, ANNA ▼1 36 1.186.920
7 Da Dio Bresh ▼1 19 1.091.549
8 Sipario feat. Promessa 22Simba, Promessa NEW 1 1.044.478
9 Disfruto Carla Morrison NEW 1 1.025.568
10 Bad Bad Bad Shiva, Geolier ▼1 24 1.017.903
11 La testa gira Fred De Palma, Anitta, Emis Killa ▼4 26 1.011.005
12 Ossessione Samurai Jay, Vito Salamanca ▼2 31 984.218
13 Tutto Ultimo NEW 1 976.004
14 Bugie Shiva ▼6 5 974.416
15 Ayayay Sfera Ebbasta, Dystinct ▼3 16 946.608
16 Quanto forte ti pensavo Madame ▲2 6 923.480
17 Davverodavvero Artie 5ive ▼1 37 904.756
18 Boss Dipinto, Fresh Beatz ▼7 4 896.653
19 Ogni male Capo Plaza ▼4 47 842.939
20 Dale (feat. Frezza, G.Mineiro, R3versal) Yung Snapp, Frezza, R3versal, G.Mineiro ▼6 8 841.053

Geolier ha quattro brani in Top 20, Sfera Ebbasta tre

Geolier è l’artista con più titoli in Top 20 brani, quattro (#3, #4, #6, #10), seguito da Sfera Ebbasta con tre (#1, #6, #15). Ogni male di Capo Plaza è il brano in classifica da più tempo fra i venti, 47 settimane.

Sette dei venti brani sono stati primi almeno una volta: i più in basso oggi sono 2 giorni di fila di Geolier, Sfera Ebbasta e ANNA (#6), Ossessione di Samurai Jay e Vito Salamanca (#12) e Bugie di Shiva (#14).

La Top 20 brani totalizza 23.895.318 stream. La scalata più ampia è quella di Quanto forte ti pensavo di Madame, dalla #18 alla #16, +2, al suo nuovo picco personale.

Le cadute più forti sono di Boss di Dipinto e Fresh Beatz (dalla #11 alla #18, -7), Bugie di Shiva (dalla #8 alla #14, -6) e Dale di Yung Snapp, Frezza, R3versal e G.Mineiro (dalla #14 alla #20, -6).

Escono dalla Top 20 La Graciosa di Quevedo e Elvis Crespo (#17, ora #22), Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari (#19, ora #24), Mayday di Shiva, Lazza e Sfera Ebbasta (#20, ora #32) e Casini di Marracash e Guè (#13, ora #46).

Le donne in classifica

Fra gli artisti, le tre donne più in alto della Top 50 sono ANNA (#11, dalla #10), Madame (#23, dalla #26) e Annalisa (#33, dalla #40); ANNA è l’unica nella Top 20.

Fra gli album, l’unico di un’artista in Top 20 è Million Dollar Babe di ANNA (#10). Fra il #21 e il #50 ci sono Live from the Royal Albert Hall di Dua Lipa (#26), Disincanto di Madame (#32), Vera Baddie di ANNA (#38) e Ma io sono fuoco di Annalisa (#49).

Fra i brani, quattro hanno una voce femminile in Top 20: 2 giorni di fila (Geolier, Sfera Ebbasta, ANNA) al #6, Disfruto di Carla Morrison al #9, La testa gira (Fred De Palma, Anitta, Emis Killa) al #11 e Quanto forte ti pensavo di Madame al #16.

Italia e mondo: la Top 10 globale di Spotify

Nella Top 10 mondiale degli artisti quattro nomi su dieci sono donne (Taylor Swift, Ariana Grande, Olivia Rodrigo, KAROL G), contro nessuna nella Top 10 italiana. Nella Top 10 dei brani le voci femminili sono sei su dieci nel mondo e due su dieci in Italia.

Il brano più ascoltato al mondo, BbY WOW di KAROL G, Judeline e rusowsky (41.473.109 stream), in Italia è al #36, dal #76, ed è l’unico presente in entrambe le Top 50. Lontano, il numero uno italiano, è fuori dalla Top 50 globale: il rapporto fra i due stream è di 18 a 1.

# Artista Variazione
1 Drake ▲1
2 Bad Bunny ▼1
3 Taylor Swift =
4 The Weeknd =
5 Ariana Grande =
6 Bruno Mars =
7 Olivia Rodrigo =
8 Justin Bieber ▲2
9 BTS ▼1
10 KAROL G ▼1
# Titolo Artista Stream
1 BbY WOW KAROL G, Judeline, rusowsky 41.473.109
2 Nicole Kidman ADÉLA 24.764.342
3 Ain’t In LA ADÉLA 23.926.210
4 Earrings Malcolm Todd 23.900.899
5 Beauty And A Beat Justin Bieber, Nicki Minaj 21.187.360
6 Self Aware Temper City 20.529.647
7 The One That Got Away Katy Perry 20.510.330
8 the cure Olivia Rodrigo 19.643.518
9 Iris The Goo Goo Dolls 19.352.827
10 Loser Tame Impala 18.585.483

Quattro artisti della Top 50 italiana compaiono anche nella Top 50 globale: Drake (#1 nel mondo, #37 in Italia), Bad Bunny (#2 nel mondo, #15 in Italia), The Weeknd (#4 nel mondo, #28 in Italia) e Linkin Park (#19 nel mondo, #43 in Italia). Nessun artista italiano è nella Top 50 mondiale.

La prossima edizione della Classifica Spotify esce sabato 3 ottobre 2026. Sullo stesso periodo escono la Classifica FIMI della settimana 39 e la Classifica radio EarOne della settimana 39.

Per i numeri dietro gli stream, quanto paga Spotify per stream in Italia. Le edizioni precedenti: settimana 38, settimana 37, settimana 36, settimana 35 e settimana 34.

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