Sfera Ebbasta guida la classifica degli artisti più ascoltati su Spotify in Italia nella settimana dal 18 al 24 settembre 2026: sale dalla #2 alla #1 e supera Geolier, primo la settimana scorsa. È in classifica da 258 settimane, cioè da quando esiste la Top Artisti Italia.
Fra gli album debutta direttamente al primo posto Miria di 22Simba, che fra gli artisti sale dalla #23 alla #4. Fra i brani debutta primo Lontano di Sfera Ebbasta, con 2.367.548 stream nella settimana, il 18% in più del secondo, Sottogonna di BLANCO.
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Artisti più ascoltati su Spotify, la Top 20
Album più ascoltati, la Top 20
Brani più ascoltati, la Top 20
Gli artisti più ascoltati su Spotify in Italia: la Top 20
Sfera Ebbasta sale dalla #2 alla #1, Geolier scende alla #2 e Shiva resta alla #3. Nessun debutto in Top 20. La scalata più ampia è quella di 22Simba, dalla #23 alla #4, +19; salgono anche Ultimo (dalla #16 alla #12, +4) e Tedua (dalla #24 alla #20, +4).
Escono dalla Top 20 Pinguini Tattici Nucleari (#20, ora #22) e BLANCO (#19, ora #24). Fra chi resta, Achille Lauro scende dalla #14 alla #19, -5, e Bad Bunny dalla #12 alla #15, -3.
|#
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|Sfera Ebbasta
|▲1
|258
|2
|Geolier
|▼1
|258
|3
|Shiva
|=
|258
|4
|22Simba
|▲19
|72
|5
|Kid Yugi
|▲2
|180
|6
|Guè
|▼2
|258
|7
|Marracash
|▼2
|258
|8
|Artie 5ive
|▼2
|177
|9
|Tony Boy
|▼1
|168
|10
|Capo Plaza
|▼1
|258
|11
|ANNA
|▼1
|230
|12
|Ultimo
|▲4
|258
|13
|Lazza
|▼2
|258
|14
|Juli
|▼1
|133
|15
|Bad Bunny
|▼3
|258
|16
|Bresh
|▼1
|258
|17
|Olly
|=
|133
|18
|Baby Gang
|=
|258
|19
|Achille Lauro
|▼5
|105
|20
|Tedua
|▲4
|258
Sfera Ebbasta è in classifica da 258 settimane, come altri undici nomi della Top 20
Dodici nomi della Top 20, da Sfera Ebbasta a Tedua, sono presenti in classifica da quando esiste la Top Artisti Italia, 258 settimane. Gli arrivi più recenti sono 22Simba (72 settimane), Achille Lauro (105), Juli e Olly (133 ciascuno).
Quindici dei venti artisti in classifica sono stati primi almeno una volta: i più in basso oggi sono Olly (#17), Baby Gang (#18) e Tedua (#20). 22Simba è l’unico della Top 10 a non essere mai stato primo: il suo picco è la #4.
Gli album più ascoltati su Spotify: la Top 20
Miria di 22Simba debutta direttamente al primo posto. Tutto è possibile di Geolier, primo la settimana scorsa e in classifica da 36 settimane, scende alla #2; Vangelo di Shiva è alla #3. È l’unico debutto della Top 20.
Le scalate più ampie sono di X2VR di Sfera Ebbasta (dalla #22 alla #18, +4) e di Persona di Marracash (dalla #24 alla #20, +4); sale anche Rockstar, sempre di Sfera Ebbasta, dalla #18 alla #16.
Escono dalla Top 20 Per soldi e per amore di Ernia (era #20, ora #21), Amatore di Samurai Jay e Vito Salamanca (era #17, ora #24) e Santeria di Marracash e Guè (era #12, ora #29).
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|1
|Miria
|22Simba
|NEW
|1
|2
|Tutto è possibile
|Geolier
|▼1
|36
|3
|Vangelo
|Shiva
|▼1
|25
|4
|Tutta vita
|Olly, Juli
|▼1
|100
|5
|Mediterraneo
|Bresh
|▼1
|68
|6
|Anche gli eroi muoiono
|Kid Yugi
|▼1
|34
|7
|Dio lo sa
|Geolier
|▼1
|120
|8
|La bellavita
|Artie 5ive
|▼1
|78
|9
|DeBÍ TiRAR MáS FOToS
|Bad Bunny
|▼1
|90
|10
|Million Dollar Babe
|ANNA
|▼1
|12
|11
|Comuni immortali
|Achille Lauro
|▼1
|23
|12
|Santana Money Gang
|Sfera Ebbasta, Shiva
|▼1
|76
|13
|Tutti i nomi del diavolo
|Kid Yugi
|=
|99
|14
|Comuni mortali
|Achille Lauro
|=
|75
|15
|Famoso
|Sfera Ebbasta
|▲1
|305
|16
|Rockstar
|Sfera Ebbasta
|▲2
|306
|17
|Milano Angels
|Shiva
|▼2
|108
|18
|X2VR
|Sfera Ebbasta
|▲4
|149
|19
|20 (Deluxe Edition)
|Capo Plaza
|=
|306
|20
|Persona
|Marracash
|▲4
|306
Sfera Ebbasta ha quattro album in Top 20, Shiva tre
Sfera Ebbasta ha quattro titoli in Top 20 (#12, #15, #16, #18), Shiva tre (#3, #12, #17), Geolier, Kid Yugi e Achille Lauro due ciascuno. Tre album sono in classifica da 306 settimane: Rockstar di Sfera Ebbasta, 20 (Deluxe Edition) di Capo Plaza e Persona di Marracash.
Quindici dei venti album sono stati primi almeno una volta: i più in basso oggi sono Famoso di Sfera Ebbasta (#15), Milano Angels di Shiva (#17) e X2VR di Sfera Ebbasta (#18).
I brani più ascoltati su Spotify: la Top 20
Lontano di Sfera Ebbasta, primo estratto da Purosangue, l’album in uscita l’11 dicembre, debutta dritto al primo posto con 2.367.548 stream nella settimana, il 18% in più del secondo, Sottogonna di BLANCO. Per noi, il featuring fra Geolier e Achille Lauro, primo la settimana scorsa, scende alla #3.
Nuovi in classifica anche Sipario di 22Simba e Promessa (#8), Disfruto di Carla Morrison (#9) e Tutto di Ultimo (#13). Disfruto è un brano del 2012, tratto dall’album Déjenme Llorar, tornato dopo l’esibizione di Alice Fregoso alle audizioni di X Factor 2026.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|Settimane
|Stream
|1
|Lontano
|Sfera Ebbasta
|NEW
|1
|2.367.548
|2
|Sottogonna
|BLANCO
|=
|3
|2.006.998
|3
|Per noi (feat. Achille Lauro)
|Geolier, Achille Lauro
|▼2
|2
|1.777.654
|4
|Canzone d’amore
|Geolier
|▼1
|36
|1.759.878
|5
|Swag Music
|Artie 5ive
|▼1
|19
|1.315.690
|6
|2 giorni di fila (feat. Sfera Ebbasta, ANNA)
|Geolier, Sfera Ebbasta, ANNA
|▼1
|36
|1.186.920
|7
|Da Dio
|Bresh
|▼1
|19
|1.091.549
|8
|Sipario feat. Promessa
|22Simba, Promessa
|NEW
|1
|1.044.478
|9
|Disfruto
|Carla Morrison
|NEW
|1
|1.025.568
|10
|Bad Bad Bad
|Shiva, Geolier
|▼1
|24
|1.017.903
|11
|La testa gira
|Fred De Palma, Anitta, Emis Killa
|▼4
|26
|1.011.005
|12
|Ossessione
|Samurai Jay, Vito Salamanca
|▼2
|31
|984.218
|13
|Tutto
|Ultimo
|NEW
|1
|976.004
|14
|Bugie
|Shiva
|▼6
|5
|974.416
|15
|Ayayay
|Sfera Ebbasta, Dystinct
|▼3
|16
|946.608
|16
|Quanto forte ti pensavo
|Madame
|▲2
|6
|923.480
|17
|Davverodavvero
|Artie 5ive
|▼1
|37
|904.756
|18
|Boss
|Dipinto, Fresh Beatz
|▼7
|4
|896.653
|19
|Ogni male
|Capo Plaza
|▼4
|47
|842.939
|20
|Dale (feat. Frezza, G.Mineiro, R3versal)
|Yung Snapp, Frezza, R3versal, G.Mineiro
|▼6
|8
|841.053
Geolier ha quattro brani in Top 20, Sfera Ebbasta tre
Geolier è l’artista con più titoli in Top 20 brani, quattro (#3, #4, #6, #10), seguito da Sfera Ebbasta con tre (#1, #6, #15). Ogni male di Capo Plaza è il brano in classifica da più tempo fra i venti, 47 settimane.
Sette dei venti brani sono stati primi almeno una volta: i più in basso oggi sono 2 giorni di fila di Geolier, Sfera Ebbasta e ANNA (#6), Ossessione di Samurai Jay e Vito Salamanca (#12) e Bugie di Shiva (#14).
La Top 20 brani totalizza 23.895.318 stream. La scalata più ampia è quella di Quanto forte ti pensavo di Madame, dalla #18 alla #16, +2, al suo nuovo picco personale.
Le cadute più forti sono di Boss di Dipinto e Fresh Beatz (dalla #11 alla #18, -7), Bugie di Shiva (dalla #8 alla #14, -6) e Dale di Yung Snapp, Frezza, R3versal e G.Mineiro (dalla #14 alla #20, -6).
Escono dalla Top 20 La Graciosa di Quevedo e Elvis Crespo (#17, ora #22), Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari (#19, ora #24), Mayday di Shiva, Lazza e Sfera Ebbasta (#20, ora #32) e Casini di Marracash e Guè (#13, ora #46).
Le donne in classifica
Fra gli artisti, le tre donne più in alto della Top 50 sono ANNA (#11, dalla #10), Madame (#23, dalla #26) e Annalisa (#33, dalla #40); ANNA è l’unica nella Top 20.
Fra gli album, l’unico di un’artista in Top 20 è Million Dollar Babe di ANNA (#10). Fra il #21 e il #50 ci sono Live from the Royal Albert Hall di Dua Lipa (#26), Disincanto di Madame (#32), Vera Baddie di ANNA (#38) e Ma io sono fuoco di Annalisa (#49).
Fra i brani, quattro hanno una voce femminile in Top 20: 2 giorni di fila (Geolier, Sfera Ebbasta, ANNA) al #6, Disfruto di Carla Morrison al #9, La testa gira (Fred De Palma, Anitta, Emis Killa) al #11 e Quanto forte ti pensavo di Madame al #16.
Italia e mondo: la Top 10 globale di Spotify
Nella Top 10 mondiale degli artisti quattro nomi su dieci sono donne (Taylor Swift, Ariana Grande, Olivia Rodrigo, KAROL G), contro nessuna nella Top 10 italiana. Nella Top 10 dei brani le voci femminili sono sei su dieci nel mondo e due su dieci in Italia.
Il brano più ascoltato al mondo, BbY WOW di KAROL G, Judeline e rusowsky (41.473.109 stream), in Italia è al #36, dal #76, ed è l’unico presente in entrambe le Top 50. Lontano, il numero uno italiano, è fuori dalla Top 50 globale: il rapporto fra i due stream è di 18 a 1.
|#
|Artista
|Variazione
|1
|Drake
|▲1
|2
|Bad Bunny
|▼1
|3
|Taylor Swift
|=
|4
|The Weeknd
|=
|5
|Ariana Grande
|=
|6
|Bruno Mars
|=
|7
|Olivia Rodrigo
|=
|8
|Justin Bieber
|▲2
|9
|BTS
|▼1
|10
|KAROL G
|▼1
|#
|Titolo
|Artista
|Stream
|1
|BbY WOW
|KAROL G, Judeline, rusowsky
|41.473.109
|2
|Nicole Kidman
|ADÉLA
|24.764.342
|3
|Ain’t In LA
|ADÉLA
|23.926.210
|4
|Earrings
|Malcolm Todd
|23.900.899
|5
|Beauty And A Beat
|Justin Bieber, Nicki Minaj
|21.187.360
|6
|Self Aware
|Temper City
|20.529.647
|7
|The One That Got Away
|Katy Perry
|20.510.330
|8
|the cure
|Olivia Rodrigo
|19.643.518
|9
|Iris
|The Goo Goo Dolls
|19.352.827
|10
|Loser
|Tame Impala
|18.585.483
Quattro artisti della Top 50 italiana compaiono anche nella Top 50 globale: Drake (#1 nel mondo, #37 in Italia), Bad Bunny (#2 nel mondo, #15 in Italia), The Weeknd (#4 nel mondo, #28 in Italia) e Linkin Park (#19 nel mondo, #43 in Italia). Nessun artista italiano è nella Top 50 mondiale.
La prossima edizione della Classifica Spotify esce sabato 3 ottobre 2026. Sullo stesso periodo escono la Classifica FIMI della settimana 39 e la Classifica radio EarOne della settimana 39.
Per i numeri dietro gli stream, quanto paga Spotify per stream in Italia. Le edizioni precedenti: settimana 38, settimana 37, settimana 36, settimana 35 e settimana 34.