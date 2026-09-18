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Alberto Muraro
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Miria, il nuovo album di 22Simba: “i soldi sono stati un problema”

Il rapper racconta il nuovo disco dedicato alla nonna, tra il rapporto con i soldi e la ricerca della felicità.

22Simba in un ritratto promozionale per l'album Miria
Interviste di Alberto Muraro
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22Simba pubblica oggi Miria, il nuovo album che arriva dopo i traguardi raggiunti con La Cura. L’album è diviso in tre parti distinte, che tracciano un percorso di consapevolezza e crescita personale del giovane artista.

22Simba ci racconta il nuovo disco Miria

22Simba e la sua ricerca della felicità nel nuovo disco Miria: la video intervista

Credits immagine di copertina: Giordano Mattar

“Sono tre capitoli, un percorso di crescita e maturazione avvenuto negli ultimi anni”, spiega 22Simba. “Ho voluto affrontarli separando questi atti perché sono una persona che si riempie di dubbi e trova sempre nuove sfaccettature della stessa situazione.”

“Ho affrontato un cambiamento grande con tre chiavi di lettura: la fame che ho sempre avuto, legata al brano Arricchiti, e il dubbio di perdermi nel successo, pensando alla semplicità da cui vengo”, ha spiegato.

“L’ultima chiave è il voler rimanere fedele a ciò che sono: ogni dubbio, alla fine, mi avvicina sempre di più all’uomo che voglio essere”, ha aggiunto.

Il filo conduttore del disco porta il nome di sua nonna, figura chiave sia nella vita che nella visione artistica del rapper: “La lezione più bella è il concept stesso dell’album, la semplicità vista come lato positivo e moralmente giusto”.

“Essere felici di quello che si ha, senza farsi mangiare dal guardare sempre avanti: è una cosa che ancora oggi non riesco a fare del tutto”, racconta. “Ma è la lezione che mi porto dietro: ricordare che quello che conta davvero è la famiglia e l’amore attorno a te.”

“Sono cresciuto in casa dei miei nonni a Quarto Oggiaro. Ho tantissimi bei ricordi: mi portavano in giro, andavamo al mercato insieme. Quella è la visione di casa più grande che abbia mai avuto”.

“Sono ancora alla ricerca della felicità, ho ancora errori e sbavature. Vivo una vita con picchi molto alti e picchi negativi”.

“Ciò che cerco è una stabilità, capendo che il cambio di emozione non è negativo: ci sono alti e bassi, ed è importante saperli percorrere senza farsi mangiare da essi. Sto cercando una consapevolezza dei sentimenti che prima mi mancava”, racconta 22Simba.

“I soldi sono sempre stati un problema nella prima parte della mia vita, un tema fondamentale con cui fare i conti”, racconta il cantante.

Che cos’è la felicità per 22Simba?

“L’album parla un po’ di questo, sto ancora capendo questa cosa. Cerco la stabilizzazione del sentimento: vivo la felicità a picchi, momenti molto positivi e altri molto negativi”.

Guarda qui sotto la nostra video intervista completa a 22Simba.

Foto di Giordano Mattar

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