Young Hash ha svelato gli artisti presenti in “ADAVER”, il suo primo album in studio, in uscita venerdì 18 settembre per Columbia Records Italy / Sony Music Italy. Nel disco trovano spazio Guè, Kid Yugi, RRARI DAL TACCO e Scaccia, quattro nomi legati in modi diversi al percorso del rapper barese.

La tracklist conferma così uno dei punti centrali del progetto: Bari. Young Hash porta nel disco la propria città, il suo linguaggio e le persone che hanno condiviso con lui una parte del percorso. Non solo collaborazioni musicali, quindi, ma anche legami costruiti negli anni.

Young Hash, i featuring di “ADAVER” raccontano Bari

Tra gli ospiti c’è Guè, uno dei primi artisti ad aver creduto in Young Hash. Il loro rapporto è nato prima sul piano umano e poi su quello artistico, arrivando ora a “Gossip”, quinta traccia dell’album.

Ci sono poi Kid Yugi, RRARI DAL TACCO e Scaccia, amici e colleghi legati alla stessa area geografica. I tre compaiono rispettivamente in “Baghdad”, “BDSM” e “Giù Al Paese”.

La scelta dei featuring segue quindi una logica precisa: mettere dentro “ADAVER” alcune delle voci che fanno parte della storia recente della scena pugliese e del percorso personale di Young Hash.

“ADAVER” è Bari che esce da Bari

Il primo album di Young Hash nasce dalla volontà di raccontare la città attraverso il suo punto di vista. L’accento barese, l’ironia e un’attitudine diretta diventano parte integrante delle sue barre.

Il titolo “ADAVER”, termine barese che significa “sul serio”, riassume anche il modo in cui l’artista presenta il proprio percorso. Il disco punta sull’autenticità e su uno storytelling legato alla sua esperienza.

Negli ultimi giorni alcuni indizi erano comparsi per le strade d’Italia. La cover dell’album è stata infatti avvistata a Milano, Massafra, Monopoli e Taviano.

Le quattro città non erano state scelte casualmente. Le coordinate lasciate sul territorio anticipavano proprio alcuni dei nomi presenti nel disco, trasformando la campagna di lancio in un gioco di indizi legato alle origini degli artisti coinvolti.

La tracklist completa di “ADAVER”

Oltre ai quattro featuring già annunciati, l’album raccoglie brani già conosciuti e nuove tracce che ampliano il percorso di Young Hash.

“San Nicola” “Baghdad” feat. Kid Yugi “Forfettario” “BDSM” feat. RRARI DAL TACCO “Gossip” feat. Guè “Pioggia” “A Che Serve” “Giù Al Paese” feat. Scaccia “L Can” “Scama” “Oro & Avorio” “Sciamanin” “Angioletto & Ivan” “Stamm Chin”

Young Hash incontra i fan: gli instore di “ADAVER”

Per accompagnare l’uscita di “ADAVER”, Young Hash ha annunciato anche quattro appuntamenti instore. Il rapper incontrerà i fan a partire dal giorno della pubblicazione dell’album.

18 settembre – Milano, Mondadori Bookstore Crocetta

– Milano, Mondadori Bookstore Crocetta 19 settembre – Bari, Feltrinelli, via Melo 119

– Bari, Feltrinelli, via Melo 119 20 settembre – Taranto, Feltrinelli, via Federico di Palma 25

– Taranto, Feltrinelli, via Federico di Palma 25 21 settembre – Roma, Discoteca Laziale

Angelo Nicola Chiarelli, questo il nome all’anagrafe di Young Hash, ha costruito il proprio percorso partendo dalla scena trap meridionale. Nel tempo sono arrivate collaborazioni con diversi protagonisti dell’urban italiano.

Il suo stile punta su barre dissacranti e su un racconto personale fatto di lifestyle, eccessi e ironia. Ora quel percorso arriva al primo album, con Bari al centro e una tracklist che mette accanto Young Hash ad alcuni degli artisti più vicini alla sua storia.