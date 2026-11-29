I Måneskin si sarebbero ritrovati in studio a Roma. Secondo Il Messaggero, venerdì 27 novembre Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sarebbero entrati in gran segreto al Mob Studio di via delle Conce, nel quartiere Ostiense.

Måneskin in studio a Ostiense secondo Il Messaggero: la sala sarebbe prenotata fino a metà dicembre

Il Mob Studio, dove si registra, ha anche sale attrezzate per le prove dal vivo. Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano, la band si sarebbe ritrovata proprio per provare, e la sala grande usata dai quattro risulterebbe prenotata fino a metà dicembre.

Sempre per Il Messaggero, il Mob Studio, vicino alla Piramide, è il posto in cui i Måneskin provavano i tour prima del successo internazionale. Il loro manager Fabrizio Ferraguzzo, che è anche consulente musicale di Sanremo 2027, contattato dal giornale non ha replicato.

Il quotidiano scrive anche che il nuovo album dei Måneskin sarebbe atteso all’inizio del 2027 e dovrebbe essere anticipato dal duetto con Mina. La collaborazione, di cui aveva scritto il 23 novembre il Quotidiano Nazionale, non è stata confermata: per saperne di più c’è la nostra news sul possibile duetto tra Mina e i Måneskin.

A luglio la visita di De Martino nello studio dei Måneskin

Di uno studio dei Måneskin All Music Italia aveva scritto già in estate: il 22 luglio aveva anticipato la visita di Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027.

Il 3 agosto, parlando del primo disco di platino di Damiano David da solista, avevamo scritto che il conduttore ci era andato per incontrare la band e, si diceva, ascoltare nuova musica.

La reunion dal vivo: Coachella 2027 confermato, Sanremo ancora no

La reunion dal vivo, intanto, ha già due appuntamenti ufficiali: i Måneskin suoneranno in California il 10 e il 17 aprile 2027. Il loro nome è comparso l’11 novembre nel cartellone del Coachella. Per la sede e gli altri artisti c’è il nostro articolo sul ritorno della band al festival.

Il Festival di Sanremo 2027 andrà in scena dal 16 al 20 febbraio, ma sulla presenza dei Måneskin non c’è ancora nessuna conferma. Secondo Il Messaggero, la band dovrebbe tornare all’Ariston da superospite e lì lanciare il duetto con Mina, sei anni dopo la vittoria del 2021 con Zitti e buoni.

Il 3 settembre, prima dell’annuncio del Coachella, Stefano De Martino aveva frenato sui Måneskin a Sanremo 2027: “Sui Måneskin è uscito uno spoiler ma non c’è conferma, non so se si riuniranno di nuovo ma so che ci stanno lavorando”.

Il conduttore aveva però aggiunto, nella stessa risposta: “E se si dovessero riunire hanno il mio invito all’Ariston, credo sia un palco importante, il posto giusto per ripartire”.