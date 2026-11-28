Le canzoni italiane in GTA 6 si ascoltano alla radio: nelle stazioni di Grand Theft Auto VI, il videogioco di Rockstar Games uscito il 19 novembre 2026, ci sono i Måneskin, i Kano, i Mind Against, DJ Tennis e Ron.

Canzoni italiane in GTA 6: artisti, brani e radio

I crediti musicali pubblicati da Rockstar Games assegnano una stazione a ciascun brano. Nell’elenco ci sono anche i pezzi dei Change, un progetto italo-americano.

Artista Brano Radio Måneskin I WANNA BE YOUR SLAVE Stockyard FM Ron Hai capito o no? Kaleidoscope FM Kano Another Life Vice City FM Change Searching Vice City FM Change Hold Tight Worldwide FM Mind Against Let It Go CircoLoco Records Radio DJ Tennis Never Look Back (feat. Tomike) CircoLoco Records Radio DJ Tennis Nothing But You di Bob Moses (DJ Tennis Remix) The Vault Radio Bayaka From London to Lagos (Bayaka Remix), con Eparapo e Dele Sosimi AfroBank FM Glowal My Computer, con Adana Twins The Vault Radio Junior Jack E Samba 2018, con Tube & Berger The Vault Radio

I Måneskin in GTA 6 passano su Stockyard FM

I Måneskin passano su Stockyard FM con I WANNA BE YOUR SLAVE, che la band ha inserito nel 2021 in Teatro d’ira – Vol. I. Per testo e video c’è il nostro articolo sull’uscita del brano come singolo, quell’estate.

Ron è invece su Kaleidoscope FM, dove l’attore Jeremy Irons fa il conduttore nei panni di DJ Dicky. Il cantautore canta Hai capito o no?, versione italiana di I Can’t Go for That (No Can Do) di Daryl Hall & John Oates.

Nel nostro articolo su Ron in GTA 6 ci sono le parole del cantautore e anche il racconto del suo viaggio negli Stati Uniti.

I Kano sono italiani: Another Life è su Vice City FM

I Kano sono un progetto italiano, nato a Milano nel 1979 dai produttori Luciano Ninzatti, Stefano Pulga e Matteo Bonsanto. Dal secondo album la voce è stata affidata a Glen White. Il brano del 1983 che il gioco trasmette, Another Life, è in inglese.

I crediti di Another Life, che nel gioco passa su Vice City FM, portano le firme di Pulga e Ninzatti con Anna Milena Cantù e Barbara Lynn Addoms.

Sulla stessa radio i Change hanno Searching, cantata da Luther Vandross. Il gruppo era stato creato a Bologna nel 1979 da Mauro Malavasi e Jacques Fred Petrus. I Change tornano su Worldwide FM con Hold Tight, che Malavasi firma insieme a Davide Romani e Paul Slade.

DJ Tennis e Mind Against nelle radio dei club

La dance italiana ha spazio su CircoLoco Records Radio, dove Antonio Carbonaro, fondatore del party CircoLoco a Ibiza insieme ad Andrea Pelino, conduce come DJ Antonio con Seth Troxler. Qui girano Let It Go dei Mind Against, cioè i fratelli Alessandro e Federico Fognini, e Never Look Back di DJ Tennis con Tomike.

DJ Tennis, nome d’arte di Manfredi Romano, si sente anche su The Vault Radio, con il remix di Nothing But You di Bob Moses. La stazione segreta è legata al locale The Vault di Vice City e, secondo le guide online, si sblocca scansionando alcuni manifesti.

Bayaka, Glowal e Junior Jack nelle radio di GTA 6

Su AfroBank FM c’è il duo italiano Bayaka, che firma il remix di From London to Lagos degli Eparapo con Dele Sosimi.

The Vault Radio trasmette My Computer degli Adana Twins con i Glowal, un duo italiano. In scaletta c’è anche E Samba 2018 di Junior Jack con Tube & Berger: Junior Jack è Vito Lucente, produttore italiano che vive in Belgio.

Argoman e Frankie hi-nrg mc: i legami italiani fra guide e crediti di GTA 6

Secondo le guide online c’è un legame con l’Italia anche in Chimicalissimo di Argoman, su The Vault Radio. Fra gli autori del brano indicati da Rockstar Games c’è Manfredi Romano, cioè DJ Tennis.

Su CircoLoco Records Radio i crediti di The Attention Deficit Track di Skream e Jackmaster indicano fra gli autori Francesco Di Gesù, il vero nome di Frankie hi-nrg mc, e fra gli editori Irma Records. Secondo i database online sui campionamenti, il brano usa la sua Fight da faida.

Gloria di Umberto Tozzi suona in GTA 6 con la voce di Mona Carita

Su Kaleidoscope FM, la radio di Ron, c’è anche Umberto Tozzi come autore: la stazione trasmette Gloria interpretata dalla cantante finlandese Mona Carita, e i crediti indicano le firme di Giancarlo Bigazzi e dello stesso Tozzi.

La stessa stazione ha in scaletta Danse ta vie, la versione francese di Flashdance… What a Feeling cantata da Sylvie Vartan. Fra gli autori c’è Giorgio Moroder, con Irene Cara e Keith Forsey.

Immagine: Rockstar Games