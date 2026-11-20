Ron entra in GTA 6. Il nuovo videogioco di Rockstar Games, Grand Theft Auto VI, appena uscito, ha inserito Hai capito o no?, brano del 1983 del catalogo Sony Music Italy, nella programmazione di Kaleidoscope FM, una delle stazioni radio del gioco.

Kaleidoscope FM è la radio dei successi internazionali di GTA 6, condotta da DJ Dicky, il personaggio interpretato dall’attore britannico Premio Oscar Jeremy Irons, e fra quei successi Ron canta in italiano un brano nato negli Stati Uniti.

Il brano di Ron è la versione italiana di I Can’t Go for That (No Can Do) del duo Daryl Hall & John Oates, e fa parte di Tutti cuori viaggianti, l’album dal vivo del cantautore.

Ron e GTA 6: il brano lo riporta al viaggio negli Stati Uniti dei primi anni ’80

Il cantautore lega Hai capito o no? agli anni in cui cercava suoni nuovi: “È una canzone che mi riporta a un periodo speciale della mia vita, quello della ricerca, della scoperta e dell’incontro con nuovi artisti e nuove sonorità.”

Ron racconta poi da dove nasce quella passione: “Mi fa rivivere tutto il mio grande amore per la musica angloamericana, che si è consolidato durante il mio lungo viaggio negli Stati Uniti in quei primi anni ’80.”

Negli Stati Uniti il cantautore ha conosciuto anche il duo che aveva firmato l’originale: “Un viaggio straordinario attraverso l’America, durante il quale ho avuto l’opportunità di conoscere tanti grandi artisti, tra cui proprio Daryl Hall e John Oates.”

Dal viaggio Ron passa al disco dal vivo da cui arriva la versione scelta per il gioco: “Questa canzone è contenuta nel mio primo album dal vivo, nato da una tournée particolarmente fortunata in cui mi piaceva sperimentare.”

Nel 2026 anche un’altra canzone di Ron ha trovato un pubblico nuovo fuori dai dischi: Non abbiam bisogno di parole, singolo del 1992, dà il titolo al film Netflix Non abbiam bisogno di parole, con il debutto da attrice di Sarah Toscano.

Foto di Luciano Pascali