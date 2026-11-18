I Jalisse si avvicinano a Sanremo 2027 con una nuova squadra. Secondo le informazioni raccolte da All Music Italia, il duo ha affidato il management a Michele Torpedine, noto anche per il lavoro con Zucchero e Il Volo. Un cambiamento che accompagna la candidatura di Alessandra Drusian e Fabio Ricci, a trent’anni dalla vittoria con Fiumi di parole. La partecipazione al Festival resta, al momento, un’indiscrezione.

Ne avevamo scritto lunedì 16 novembre nell’articolo sui possibili Big di Sanremo 2027, indicando il possibile ritorno dei Jalisse, il management di Torpedine e un eventuale sostegno al progetto da parte di Lucio Presta. Quest’ultimo elemento resta da confermare.

Mercoledì 18 novembre, due giorni dopo la nostra anticipazione, anche Gabriele Parpiglia ha indicato il duo nel cast.

Jalisse a Sanremo 2027: cosa sappiamo sul possibile ritorno

Il nuovo management e la selezione per il Festival sono due passaggi distinti. Il coinvolgimento di Michele Torpedine riguarda il percorso professionale del duo, che fino a qualche mese fa è stato seguito dal manager Pasquale Mammaro. L’ingresso nel cast dipende dalle scelte di Stefano De Martino, affiancato dal consulente artistico Fabrizio Ferraguzzo.

Il termine per presentare le proposte scadrà il 23 novembre. Il cast ufficiale sarà annunciato venerdì 11 dicembre, quando De Martino svelerà i Big durante Sarà Sanremo, in diretta su Rai 1. Fino a quel momento, come ha ricordato lo stesso direttore artistico, i nomi in circolazione restano ipotesi.

Se confermato, quello dei Jalisse sarebbe un ritorno in gara a trent’anni esatti da Fiumi di parole, dopo ventinove candidature senza essere selezionati.

Chi sono i Jalisse: dagli esordi indipendenti alla vittoria del 1997

Alessandra Drusian e Fabio Ricci si conoscono nel 1990 e iniziano a lavorare insieme nei primi anni Novanta. Dopo i tentativi di proporre Alessandra come solista alle case discografiche, scelgono di costruire un percorso indipendente. Nell’ottobre 1993 aprono una propria etichetta, finanziando l’attività musicale anche con altri lavori e con le serate nei locali.

Nel 1996 arrivano al Festival fra le Nuove Proposte, classificandosi sesti con Liberami. L’anno successivo vincono Sanremo 1997 con Fiumi di parole. Nello stesso anno pubblicano l’album Il cerchio magico del mondo e rappresentano l’Italia all’Eurovision di Dublino, dove conquistano il quarto posto.

Ventinove esclusioni: alcune delle canzoni proposte a Sanremo

Dal 1998 al 2026, secondo quanto raccontato dal duo, ogni candidatura per tornare in gara si è conclusa con un’esclusione: ventinove no consecutivi. Diversi dei brani presentati sono stati pubblicati negli anni, permettendo al pubblico di ascoltare una parte delle proposte rimaste fuori dal Festival.

L’ultimo è Taratata, una delle canzoni presentate a Carlo Conti per Sanremo 2026, poi uscita come singolo il 19 dicembre 2025. Ecco alcuni dei brani proposti e non selezionati.

Festival Brano proposto Sanremo 1998 Le cime del Tibet Sanremo 2007 Linguaggio universale Sanremo 2022 È proprio questo quello che ci manca Sanremo 2025 No, no, no, no, no! Sanremo 2026 Taratata

Dalle esclusioni raccontate in tv al nuovo tentativo

Le mancate selezioni sono diventate un appuntamento ricorrente del racconto sanremese, fra battute televisive, meme e risposte ironiche dello stesso duo. Una visibilità che ha continuato a legare il nome dei Jalisse al Festival anche in assenza dalla gara.

Nel febbraio 2026 Amazon ha coinvolto Alessandra e Fabio in un’iniziativa con Alexa durante Sanremo: alla richiesta “Alexa, mi mancano i Jalisse” si poteva ascoltare un’intervista ironica sulla vittoria del 1997 e sulle successive esclusioni.

L’11 aprile il duo ha poi interpretato Su di noi di Pupo a Canzonissima, nella puntata dedicata alla rivincita di Sanremo. A fine settembre, in un monologo a Le Iene, i Jalisse hanno confermato l’intenzione di presentarsi alle selezioni per la trentesima volta.

Ora a quel tentativo si aggiunge il nuovo management. Per sapere se il 2027 segnerà anche il ritorno in gara all’Ariston, l’appuntamento è con l’annuncio del cast dell’11 dicembre.

Foto: Facebook Jalisse