I Jalisse ironizzano sulla 28esima esclusione da Sanremo nel singolo “No, no, no, no, no!”

Jalisse No, no, no, no, no! testo e significato del brano escluso dal Festival di Sanremo.

Lo scorso 1 dicembre, Carlo Conti ha svelato i 30 artisti in gara al Festival di Sanremo 2025. Tra i tanti esclusi, anche i Jalisse, che per il 28° anno consecutivo hanno ricevuto un “no”. Tuttavia, il duo, come già fatto da Chiara Galiazzo, ha deciso di pubblicare il brano scartato, “No, no, no, no, no!”, una canzone che gioca con ironia proprio sulla lunga serie di rifiuti.

La loro ironia era già emersa subito dopo l’annuncio del cast, quando sui social hanno condiviso un video con due bottiglie di birra in mano, diventato rapidamente virale. “Noi siamo così, scherzosi e divertenti, a volte provocatori ma senza voler creare polemiche. Ci siamo accorti che il pubblico ha imparato a conoscerci meglio e siamo felici di condividere anche il nostro lato più leggero”, hanno dichiarato i Jalisse.

Il brano, diverso dai loro pezzi abituali, è un pop leggero e scanzonato, con un ritornello che recita ironicamente: “No, non ci prendono… no”. Nonostante il dispiacere per l’ennesima esclusione, il duo ha scelto di affrontare il momento con leggerezza e autoironia, come dimostra questa nuova produzione.

In questi giorni, il brano è stato selezionato per ricevere una menzione speciale al Premio Lunezia 2024 per il suo valore musicale e letterario. La cerimonia di premiazione si terrà il 20 dicembre.

Nel frattempo, i Jalisse continuano la loro intensa attività live. Dopo le prime tappe dell’Eurovision On Tour, che li ha visti protagonisti, si preparano per la data di gennaio ad Amsterdam e per un calendario ricco di concerti in Italia.

Jalisse: No, no, no, no, no! significato del brano

“No, no, no, no, no!” è pubblicato da Catcher Music con edizioni Starpoint Corporation ed è stato scritto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, insieme a Damiano Zannetti e Federico Sapia.

Il duo ha descritto così il significato del brano: “Un’esclusione non è mai una festa, ma è importante trasformare la delusione in ironia. Il brano ha uno stile divertente, leggero e scanzonato: è tutto da ascoltare”.

Con questo nuovo pezzo, i Jalisse sperimentano uno stile più leggero, senza abbandonare la loro consueta attività di cantautori impegnati.

JALISSE: NO, NO, NO, NO, NO! testo

È arrivata una canzone

Per il fine settimana

Non sono pezzi da campione

Ma è la musica che manca

Facciamo ancora in tempo, no

La radio chiede un pezzo pop

Senti qua

Che voglia di domenica

C’è un piano da suonare

E un posto per ballare

Stavolta non puoi dire no

Dire no, no

Ci han detto no

No, non ci servono

Due come noi, con un lento no

In questo mondo di stream

Non siamo mainstream

Facciamo dischi

No, no, no, no

Dicevi no, ma poi ritornano

Come le sere d’estate

Come canzoni suonate

A cui hanno detto di no, no, no, no

Facciamo ancora in tempo, no

La radio chiede un pezzo rock

Senti qua

C’è una chitarra elettrica

Che ti fa innamorare?

Non te lo puoi scordare

stavolta non puoi dire no, dire no, dire no

Ci han detto no

No, non ci servono

Due come noi, con un lento no

In questo mondo di stream

Non siamo mainstream

Facciamo dischi

No, no, no, no

Dicevi no, ma poi ritornano

Come le sere d’estate

Come canzoni suonate

A cui hanno detto di no, no, no, no

Na na na na na

Na na na na na

Na na na na na

Na na na na na

Ci han detto no

No, non ci servono

Due come noi, con un lento no

In questo mondo di stream

Non siamo mainstream

Ma poi la fischi

No, no, no, no

Dicevi no, ma poi ritornano

Come le sere d’estate

Come canzoni suonate

A cui hanno detto di no, no, no, no