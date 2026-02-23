Sanremo 2026, i Jalisse trovano il loro palco: quello di Alexa. Tutte le iniziative di Amazon Music

Amazon Music torna a Sanremo 2026 con una presenza ampliata e un’iniziativa che difficilmente passerà inosservata. Al centro di tutto ci sono i Jalisse, il duo che più di ogni altro incarna il sogno sanremese e la sua perenne attesa. Quest’anno, però, una rivincita arriva dal mondo digitale: Amazon Music ha deciso di dare loro un palcoscenico alternativo e decisamente ironico, quello del Cloud, attraverso l’assistente vocale Alexa.

Alexa, i Jalisse e la rivincita nel Cloud

L’iniziativa più curiosa tra quelle presentate da Amazon Music per Sanremo 2026 è senza dubbio quella che vede protagonisti i Jalisse. L’assistente vocale Alexa, infatti, è stata programmata per celebrare il duo in modo irriverente. Basterà dire “Alexa, mi mancano i Jalisse” per ascoltare un’intervista vocale esclusiva e una serie di “Easter egg” divertenti.

Sarà anche possibile chiedere “Alexa, porta i Jalisse a Sanremo” o “Alexa, i Jalisse partecipano a Sanremo?” per ricevere risposte a tema. Un modo simpatico per giocare con uno dei tormentoni storici del Festival, trasformando un’esclusione in un evento mediatico.

Ma le funzioni di Alexa non si fermano qui. Dal 20 febbraio sarà possibile chiedere pronostici sulla vittoria (“Alexa, chi vincerà Sanremo 2026?”) e, a partire dal 24 febbraio, si potranno ascoltare le pagelle di Alexa su artisti, conduttori e momenti salienti di ogni serata, semplicemente chiedendo “Alexa, dimmi le pagelle di Sanremo”.

Le classifiche di Amazon Music: cosa abbiamo ascoltato di più negli ultimi 5 anni

Oltre al gioco, Amazon Music ha condiviso anche un po’ di dati, svelando le 5 canzoni di Sanremo più ascoltate sulla piattaforma durante la settimana del Festival negli ultimi cinque anni. Un viaggio che mostra l’evoluzione del gusto del pubblico e l’impatto che la kermesse ha avuto sullo streaming.

Sanremo 2021

Francesca Michielin & Fedez – Chiamami per nome

– Annalisa – Dieci

– Madame – Voce

– Irama – La genesi del tuo colore

– Måneskin – Zitti e buoni

Sanremo 2022

Mahmood & BLANCO – Brividi

– La Rappresentante di Lista – Ciao Ciao

– Elisa – O forse sei tu

– Dargen D’Amico – Dove si balla

– Irama – Ovunque sarai

Sanremo 2023

Marco Mengoni – Due vite

– Mr.Rain – Supereroi

– Ultimo – Alba

– Elodie – Due

– Madame – Il bene nel male

Sanremo 2024

Annalisa – Sinceramente

– Angelina Mango – La noia

– Mahmood – Tuta gold

– Geolier feat. Michelangelo – I p’ me, tu p’ te

– Irama – Tu no

Sanremo 2025

Olly – Balorda nostalgia

– Giorgia – La cura per me

– Fedez – Battito

– Achille Lauro – Incoscienti giovani

– Coma_Cose – Cuoricini

Fan Zone, podcast e playlist dedicate

La presenza di Amazon Music a Sanremo si completa con una serie di altre iniziative. Verrà allestita una Amazon Music Fan Zone nel cuore della città, uno spazio fisico per i fan. Inoltre, due podcast registreranno episodi speciali direttamente da uno studio dedicato: Tavolo Parcheggio e Muschio Selvaggio ospiteranno artisti e addetti ai lavori per raccontare il Festival da un altro punto di vista.

Infine, per chi vuole immergersi nella storia musicale della kermesse, sono disponibili playlist speciali come REDISCOVER Sanremo Classic, REDISCOVER Sanremo Vincitori e la curiosa “è un 10 ma non ha vinto Sanremo”, dedicata ai brani più amati che non hanno mai raggiunto il primo posto.