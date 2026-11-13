I Big del cast di Sanremo 2027 saranno svelati da Stefano De Martino venerdì 11 dicembre a Sarà Sanremo, in diretta alle 21.30 su Rai 1, nella serata che chiuderà la gara dei giovani. Finora il regolamento diceva solo che i nomi non sarebbero arrivati prima del 29 novembre.

L’annuncio arriva da un video pubblicato dal profilo ufficiale della Rai e girato con Maria Sole Pollio, che condurrà la serata al fianco di De Martino. Nel video la conduttrice gli chiede di svelarle almeno un nome in gara, e il direttore artistico rilancia: “Se vuoi te li dico tutti”.

Invece di un nome, De Martino le dà una data, “L’11 dicembre a Sarà Sanremo”, e aggiunge: “Fino a quel momento i nomi saranno solo ipotesi”. È la prima volta che un direttore artistico del Festival fa cenno in tv alle ipotesi sul cast prima dell’annuncio.

Il 6 novembre, al Festival dello Spettacolo, De Martino aveva già detto che “più spoiler ci sono, più attenzione c’è e più vuol dire che il Festival è atteso”.

Sarà Sanremo, sei giovani per il ventiquattresimo posto fra i Big

A Sarà Sanremo, dal Teatro del Casinò, si sfideranno anche i sei finalisti di Sanremo Giovani 2026. Chi vincerà entrerà fra i Big accanto ai ventitré scelti da De Martino, perché il regolamento 2027 non prevede più una categoria Nuove Proposte separata.

Il Festival di Sanremo 2027 andrà in scena al Teatro Ariston da martedì 16 a sabato 20 febbraio.

Nada e The Kolors, i due nomi di Fiorello

Intanto Fiorello, a La Pennicanza su Rai Radio2, avrebbe confermato due nomi: Nada e i The Kolors, che All Music Italia ha già inserito nella lista dei rumors su Sanremo 2027.

Nada, entrata a fine ottobre in LaRec, secondo i rumors potrebbe presentarsi da sola o in coppia con Emma Nolde, mentre per i The Kolors si parla di un brano firmato da Calcutta e Davide Petrella. Lunedì 16 novembre AMI pubblicherà la lista dei rumors aggiornata con tutti i nomi.