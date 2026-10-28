Nada entra nel roster di LaRec, l’etichetta di Marta Donà. L’annuncio è arrivato oggi, mercoledì 28 ottobre, con un post su Instagram condiviso da Nada e dalla stessa etichetta e chiuso da un cuore blu, il colore scelto da LaRec per il suo nuovo nome.

Nel testo del post Nada scrive: “È arrivato il momento, sarà un bellissimo momento. Sono felice di iniziare questo nuovo capitolo insieme a @larec”. Lunedì 26 ottobre LaTarma Records è diventata LaRec: al roster musicale formato da Angelina Mango, Settembre, Lea Gavino, Giovanni Toscano e Cate Lumina si aggiunge ora la cantautrice toscana.

Un sogno che si realizza per Marta Donà, da sempre grande estimatrice di Nada. L’ultimo album di Nada, Nitrito, è uscito il 9 maggio 2025 per Santeria ed è stato prodotto da John Parish.

Nada e LaRec Il Festival, il 18 novembre ai Magazzini Generali

Nada sarà ospite di LaRec Il Festival, in programma mercoledì 18 novembre ai Magazzini Generali di Milano, in via Pietrasanta 16, con inizio alle 20. Il giorno prima, il 17 novembre, la cantautrice compie 73 anni.

Nella locandina del festival compaiono Angelina Mango, Giovanni Toscano, Lea Gavino, Settembre e Cate Lumina. La sesta casella mostra una persona di spalle, con una frase scritta a mano: “È arrivato il momento, sarà un bellissimo momento”, le stesse parole del post di Nada.

Nada a Sanremo 2027, da sola o in coppia con Emma Nolde?

Secondo gli ultimi rumors arrivati alla nostra redazione, Nada potrebbe essere in gara al Festival di Sanremo 2027, da sola o in coppia con Emma Nolde.

L’ultima partecipazione in gara di Nada risale al 2007, con Luna in piena. Nel 1971 Nada ha vinto il Festival insieme a Nicola Di Bari con Il cuore è uno zingaro.

Emma Nolde, toscana come Nada e classe 2000, è firmata con Carosello Records e quest’anno ha vinto la Targa Tenco per la miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà. Il suo nome è già nella nostra lista dei possibili Big di Sanremo 2027.

Tra l’altro ricordiamo che la Nolde, come ammesso dallo stesso Carlo Conti, arrivò ad un passo dall’Ariston già lo scorso anno.

Il Festival di Sanremo va in scena al Teatro Ariston da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027, con Stefano De Martino alla conduzione e alla direzione artistica. I nomi dei Big potrebbero essere annunciati a partire dal 29 novembre.