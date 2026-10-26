Come hai deciso di dividere magia bianca e magia nera, per poi rimetterle insieme?

Più o meno a quest’ora dell’anno scorso ho iniziato a ideare questo progetto. Era da una vita che sognavo di fare un concept album, perché sono cresciuta ascoltando tantissimi concept album dei miei genitori, soprattutto dei Genesis, che forse sono tra le mie band preferite. E ovviamente molto umilmente, perché non stiamo parlando dei Genesis.

Però avevo proprio bisogno di uno spazio più grande, più organico, per raccontare qualcosa. Mi mancava molto l’idea di poter raccontare una storia attraverso le canzoni, perché viviamo un momento storico di spot, di singoli, ed è molto difficile creare una narrazione.

Volevo tantissimo fare questa prova: non rilasciare tutto il progetto insieme, ma come se fosse episodico, seguendo la ruota dei sabba, la ruota dell’anno. Il primo singolo è uscito il primo maggio, quando c’è il sabba di Beltane, con tutto un immaginario primaverile, e Magia Bianca, Magia Nera esce il giorno prima di Halloween, che è l’ottavo sabba della ruota dell’anno.