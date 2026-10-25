Nelle pagelle della terza puntata di Amici 26, andata in onda domenica 25 ottobre su Canale 5, Luca Jurman dà il voto più basso alla giuria, che secondo lui ha rinnegato il proprio studio pur di promuoversi in tv, e se la prende soprattutto con Il Volo, a giudicare il canto.

Jurman, che ad Amici ha insegnato canto per quattro stagioni, vota le nove esibizioni di canto: le sei della gara, vinta da Saitta, e i tre inediti. A giudicare il canto c’erano Piero Barone e Gianluca Ginoble de Il Volo. Esibizioni e verdetti sono nel racconto della terza puntata.

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Le pagelle della prima e della seconda puntata e quelle di X Factor 2026, dai Bootcamp al primo Live, sono raccolte nella pagina delle pagelle di Jurman.

Le pagelle della seconda puntata di Amici 26: i voti di Luca Jurman ai 10 cantanti.

Le altre pagelle di Jurman, a X Factor 2026: Jurman applaude Teo Bok e Alìa, boccia Scraffs.

Luca Jurman sulla terza puntata di Amici 26: Il Volo e l’etica in tv

PARLANO DI ETICA E LA BUTTANO NEL WC!

La “volontaria” distruzione dei fondamenti dell’arte e della musica in un’unica puntata!

Complimenti!

Il voto più basso oggi va a una giuria che ha rinnegato il proprio studio pur di promuoversi in tv! 0!

Eccoci arrivati alla terza puntata dopo una settimana di pomeridiani davvero discutibili, a tratti davvero surreali, ma di tutto questo ne parlerò meglio nella mia reaction in live lunedì sera su Twitch oltre a commentare la puntata passo passo.

Per ora rimaniamo col focus sulla puntata di oggi domenica 25 ottobre, che inizia con il pattinaggio artistico, e benché sia uno spettacolo che io apprezzo molto tra olimpiadi e sport invernali, mi chiedo quale sia il senso in questo caso e dove sta andando la ormai “ex scuola” di Amici.

Non si capisce molto, perciò vedremo.

In questa puntata, inoltre, per il canto si sono sentite una serie di idiozie e assurdità da chiedersi se si rendono conto di quello che stanno dicendo e facendo!

Una nota positiva, che alla fine Berklee è stato preso in considerazione come premio anche se solo per una clinic, ma passiamo a quella negativa, tra l’altro totalmente incongruente con il premio affidato al canto, perché se c’è un istituto al mondo che è contrario alle fesserie spesso dette da quasi tutti gli “pseudo” prof oggi “responsabili artistici” è proprio il Berklee Music College!

Comunque ecco il negativo:

A giudicare la “gara” di canto Il Volo, che tra l’altro ho visto nascere proprio durante il loro esordio progettuale ad Amici in un pomeridiano quando io ero ancora dentro la scuola, e che ho sempre cercato di rispettare per la loro carriera, purtroppo in questa puntata mi hanno deluso profondamente!

Perché loro dovevano essere un riferimento per i giovani che si avvicinano alla musica e al canto, dimostrando quanto lo studio sia importante anche per le nuove generazioni, invece oggi hanno dimostrato come purtroppo anche chi è famoso deve “cambiare realtà” per pura promozione di Tour e dischi…, insomma, stima totalmente persa! Brutta cosa, davvero brutta!

Sinceramente speravo almeno in loro per dei giudizi corretti, invece il loro arrivo in trasmissione sembrava, oltre alla promozione del disco e del loro tour, proprio per appoggiare le cose più assurde che si potevano dire sul canto, al punto che dopo l’intervento aberrante del Volo nel giudizio del duo JED, su cui subito Zerbi e Samurai Jay si sono buttati per prendere la palla al balzo, mi sono innervosito e avrei voluto smettere di scrivere le pagelle, visto che certi messaggi sono davvero diseducativi, anticulturali e antimusicali, e sentire certe fesserie espresse proprio da loro, Il Volo, che hanno sempre detto il contrario… fa pensare, e pensare, e pensare molto!

Non sono solo deluso, ma nauseato!

Capitolo Erness… ma davvero bisognava parlarne??

Era da mettere fuori subito e basta!

Sentire poi Amadeus usare un termine che io metto in evidenza da anni è surreale, Etica, ma almeno è stato detto, ora il problema è che l’etica va mantenuta in tutto e non detta per fare hype!

Un altro appunto alla fonica e alla produzione che proprio non vuole tenere in considerazione:

Tutta questa post produzione, e l’uso allucinante di effetti come compressore e riverbero appiattiscono e nascondono troppo le qualità vocali dei ragazzi, ammesso che ce ne siano, e siccome si è già capito il livello generale molto basso, tutta questa post fa solo pensare che sia un escamotage per coprirne tutte le mancanze.

Prima di partire con le pagelle, ricordo sempre che i voti vanno dal 4 al 10, e i parametri tecnici sono quelli oggettivi di respirazione, intonazione, timbro, dinamica, vibrato, tempo, agilità vocale e capacità interpretativa del linguaggio musicale e del testo.

Quindi tutto quello che ho da dire, ed è molto, lo dirò nelle mie live su Twitch ogni lunedì sera!

Le pagelle di Luca Jurman della terza puntata di Amici 26

La gara di canto

Saitta

Fuori dal tunnel (Caparezza) Voto 4 ½

Una quantità di riverbero nella voce davvero troppo esagerata, respiro rumoroso e sempre scorretto e questo crea instabilità vocale, nessuna parte cantata eseguita in modo decente, il timbro è interessante ma non viene messo in evidenza, inoltre il recitato inserito (non possono essere definite barre), non aveva senso perché il testo originale è molto forte e ha un motivo di esistere di suo!

Quando le canzoni vengono così deturpate nella loro intimità non trovo corretto che venga fatto continuamente passare il messaggio che ognuno possa farlo. L’opera dell’ingegno degli artisti oltre che rispettata va tutelata e una scuola ha il dovere etico di farlo. Scrivetevi le vostre canzoni senza usare ritornelli o parti di altre! 4.5

Shari

It’s a Man’s Man’s Man’s World (James Brown) Voto 5 ½

Non ci posso credere, ma cos’è una gara tra X Factor e Amici??

Sentire la stessa canzone a distanza di 3 giorni, boh.

Allora questa ragazza si addentra in un mondo pericoloso, il blues! E devo dire che anche qui manca qualcosa di fondamentale, benché abbia cercato di riproporre le blue note che sono all’interno del linguaggio musicale del genere, purtroppo le poche dinamiche e la ritmica schematica hanno davvero appiattito un brano che richiede un’interpretazione molto più intensa.

Intonazione precaria, e il vibrato troppo modulato e fuori carattere perché tende a togliere forza alle dinamiche. L’insicurezza data dal respiro sbagliato mette a dura prova la voce e la potenza necessaria a questo brano.

Il timbro a tratti sembra interessante ma viene compromesso dall’uso continuo di un “pianto” a ogni inizio brano che è veramente bruttino e richiama lo stile vocale “discutibile” di Giusy Ferreri! 5.5

Tìaso

100 messaggi (Lazza) Voto 5 +

Respiro davvero brutto, intonazione a volte crescente, il timbro spesso diventa troppo chiuso e ingolato e la pronuncia viene compromessa da un’articolazione poco elastica. Si espone sempre su brani che non possono mettere in risalto le capacità vocali di nessuno!

Il vibrato non è controllato e le mancano molte basi corrette del canto, e continua nelle parti più serrate della strofa a perdere fiato fino a non ultimare la pronuncia di molte parole, inoltre l’interpretazione è davvero elementare anche se i giudici non si capisce perché abbiano detto una cosa non reale, così non la si aiuta!

Il ritmo è la parte più sufficiente ma non abbastanza per alzarle il voto finale.

La post produzione è davvero troppa anche qui e sembra che facciano così per coprire tutti i difetti di questi ragazzi. 5+

JED

Jenny è pazza (Vasco Rossi) Voto 4

Sembra un déjà vu con una copia degli Zero Assoluto, respirazione anche in questo caso disastrosa, intonazione messa a posto dall’autotune anche qui, appena viene limitato il software di correzione si sentono subito le imprecisioni e le stonature, ma i fonici furbamente nel missaggio tengono le voci più basse di volume in confronto alla base. Vibrati? Dinamiche?

Ed ecco che qui il messaggio dei giudici è davvero vergognoso, inoltre totalmente discutibile dal punto di vista della verità! Che pena! 0 per i giudici.

Per i ragazzi 4

Andrea Heros

Pastello bianco (Pinguini Tattici Nucleari) Voto 4

Si presenta al pianoforte, ma la parte da suonare è anche qui elementare, se non da asilo!

Parte da subito con un respiro che mi sono quasi rotto ormai di ripetere e sottolineare in quasi tutti i ragazzi, ovvero che è rumoroso, ostacola il controllo generale e rovina ogni esibizione.

Intonazione infatti anche lui precaria, dinamiche piatte, timbro appena sufficiente ma che non si distingue in mezzo a tanti, e la comunicazione emozionale del brano risulta anche per lui piatta!

La post produzione anche qui era troppo evidente e capisco che così il pubblico da casa non può realmente comprendere l’umanità di errori delle varie esibizioni. 4

Nicolò Bassani

Amandoti (nella versione di Settembre) Voto 5

La respirazione sembra meglio di altri ma poi perde controllo sull’intonazione che risulta spesso crescente, il timbro si schiaccia per una postura tra spalle e collo sbagliata. Gli “irresponsabili tecnici” parlano di occhi e mossettine, dimenticando sempre il problema numero 1, il canto!

Il vibrato è stretto e modulato male, anche se si “intrasente” una sufficiente predisposizione al linguaggio musicale, purtroppo la mancanza di studio approfondito si sente. 5

La sfida degli inediti

Ora ecco che arriva il momento della promozione inediti, che ormai è la rovina della maggior parte del senso della scuola/sfide del programma e sarò brevissimo, solo perché li abbiamo già sentiti!

Kashmere

L’unica che può cambiare l’atmosfera (inedito) Voto 5

La sua esibizione rimane un’incognita a livello qualitativo perché si sente che è tutto basato sulla paracu*aggine di un brano finto funky ma ovviamente da TikTok, oltre che al personaggio che quando balla rasenta una parodia comica… e lo si vende come un ballerino eccezionale. 5

Aura

Solite solite (inedito) Voto 6 −

Ma cosa studiano? Che respiro allucinante, ed è un peccato perché sembra che abbia una discreta musicalità, anche se il timbro spesso diventa schiacciato, e il vibrato è appena accennato e incontrollato. Qualche acciaccatura e alcuni mordenti fanno trasparire una predisposizione generale del canto migliore sicuramente di altri lì dentro! 6-

Paulo

Sayonara (inedito) Voto 4 +

Ha una seconda voce registrata praticamente sotto tutte le parti cantate di tutto il brano, quindi che lui sia in playback o meno non cambia il risultato. Respiro sbagliato, intonazione tutta corretta con la post produzione, timbro come mille altri, brano senza né arte né parte. 4+

Si sono riempiti la bocca della parola Etica, peccato che sia solo un termine usato forse per sviare le critiche!

Delusissimo per i messaggi scorretti, vi rimando alla prossima.

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Foto di copertina: Witty.tv