Amici 26, le esibizioni e i verdetti della terza puntata
Le esibizioni di canto e di ballo, i sì dei responsabili artistici e i verdetti, mentre la puntata va in onda su Canale 5
di All Music Italia ·
Amici 26 in diretta: la terza puntata va in onda oggi, domenica 25 ottobre, dalle 14 su Canale 5. Qui trovate, durante la puntata, le esibizioni di canto e di ballo, i sì dei responsabili artistici e i verdetti. La puntata è stata registrata giovedì 22 ottobre.
Articolo in aggiornamento in diretta. Questa pagina si aggiorna mentre la puntata va in onda: ricaricatela per le novità. Le pagelle di Luca Jurman arrivano in serata. Orari e streaming: a che ora e dove vedere Amici 26.
Amici 26: i responsabili artistici, la classe e tutte le notizie · le anticipazioni della terza puntata · la seconda puntata in diretta · le pagelle di Jurman sulla seconda puntata.
Amici 26 in diretta: informazioni sulla puntata
|Data
|Domenica 25 ottobre 2026
|Orario
|Dalle 14 alle 15.45 circa
|Dove
|Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity
|Conduzione
|Maria De Filippi
|Ospite musicale
|Ariete
|Giudici esterni
|Il Volo per il canto e Kledi per il ballo
Chi ha scelto chi dopo la seconda puntata
Dopo la seconda puntata la classe è completa, con i primi banchi confermati e le prime classifiche di canto e di ballo. Le scelte dei responsabili artistici sono nel nostro elenco Chi ha scelto chi, che aggiorniamo man mano.
Amici 26 è in diretta o registrato?
La terza puntata non è in diretta vera e propria: è registrata, è stata girata giovedì 22 ottobre e va in onda in differita domenica 25 alle 14 su Canale 5.
Le gare e i verdetti della terza puntata
Qui sotto compaiono, nell’ordine in cui vanno in onda, le esibizioni di canto e di ballo, i sì dei responsabili artistici, gli atleti e i verdetti.
Live in aggiornamento dalle 14: ricaricate la pagina per seguire la puntata passo per passo.