Amici 26 in diretta: la terza puntata va in onda oggi, domenica 25 ottobre, dalle 14 su Canale 5. Qui trovate, durante la puntata, le esibizioni di canto e di ballo, i sì dei responsabili artistici e i verdetti. La puntata è stata registrata giovedì 22 ottobre.

Articolo in aggiornamento in diretta. Questa pagina si aggiorna mentre la puntata va in onda: ricaricatela per le novità. Le pagelle di Luca Jurman arrivano in serata. Orari e streaming: a che ora e dove vedere Amici 26.

Amici 26 in diretta: informazioni sulla puntata

Data Domenica 25 ottobre 2026 Orario Dalle 14 alle 15.45 circa Dove Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity Conduzione Maria De Filippi Ospite musicale Ariete Giudici esterni Il Volo per il canto e Kledi per il ballo

Chi ha scelto chi dopo la seconda puntata

Dopo la seconda puntata la classe è completa, con i primi banchi confermati e le prime classifiche di canto e di ballo. Le scelte dei responsabili artistici sono nel nostro elenco Chi ha scelto chi, che aggiorniamo man mano.

Amici 26 è in diretta o registrato?

La terza puntata non è in diretta vera e propria: è registrata, è stata girata giovedì 22 ottobre e va in onda in differita domenica 25 alle 14 su Canale 5.

Le gare e i verdetti della terza puntata

Qui sotto compaiono, nell’ordine in cui vanno in onda, le esibizioni di canto e di ballo, i sì dei responsabili artistici, gli atleti e i verdetti.

Live in aggiornamento dalle 14: ricaricate la pagina per seguire la puntata passo per passo.