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Amici 26, presenta i vocal coach: Lalla Francia, Caterina Magliozzi e Lorenzo Ricci

Nel video di Amici parlano di emozione, fiducia e della voce da liberare nel lavoro in sala.

di All Music Italia · 

Da sinistra Lorenzo Ricci, Lalla Francia e Caterina Magliozzi, i vocal coach di Amici 26, sotto il logo del programma

Con l’arrivo dei Responsabili artistici ad Amici 26 prendono voce, il volto si era già intravisto nei pomeridiani degli scorsi anni, i vocal coach. In un video pubblicato sui profili social ufficiali del programma, Lalla Francia, Caterina Magliozzi e Lorenzo Ricci, i “tecnici del canto”, come sono stati definiti da Maria De Filippi in puntata, si raccontano spiegando il lavoro in sala con i ragazzi della scuola.

Quest’anno, come è noto, ad Amici 26 non ci sono professori ma responsabili artistici, e con il video del 16 ottobre anche chi lavora sulle voci viene presentato per nome, con un contenuto dedicato.

Molto probabilmente nei prossimi giorni anche i coreografi saranno presentati con nome e cognome attraverso contenuti dedicati.

Cosa dicono i vocal coach di Amici del loro lavoro

Per Lalla Francia l’insegnamento è arrivato dopo una lunga carriera: si è resa conto di avere nozioni ed esperienze da passare a qualcuno, perché “non potevano finire con me”. Una piccola cosa che per lei era assodata, per i ragazzi non lo era: non è scritta sui libri e non la insegnano “magari in conservatorio”.

Il valore di questo lavoro, per lei, sta in ciò che si trasmette ai ragazzi: “passione, sacrificio, avere la testa dura, impegnarsi, cultura musicale, ascoltare e fare musica”. Sull’esperienza ad Amici dice: “mi ha dato una linfa, è stato quasi curativo”.

Caterina Magliozzi descrive il vocal coach come “uno specchio per l’allievo”, che a volte vede cose che l’allievo stesso non riesce a vedere. Per lei conta soprattutto una comunicazione sincera, perché poi l’allievo possa affidarsi: a quel punto vede nel coach la propria immagine riflessa, e quello che gli manca.

Il traguardo, per lei, è una voce libera, perché solo allora si può esprimere una gamma di colori molto ampia. Il momento più bello arriva quando mente e corpo lavorano insieme e l’allievo si lascia travolgere dallo scambio, “un momento magico”.

Lorenzo Ricci insiste sull’emozione: bisogna imparare a capire quando la voce salta per un problema tecnico e quando “per semplice, giustissima emozione”. Sul tempo ha una frase netta: “Tendiamo a sopravvalutare quello che siamo in grado di fare in una settimana e a sottovalutare quello che siamo in grado di fare in dieci anni”.

Il lavoro con i ragazzi, spiega, è disegnare “una mappa” insieme a loro e portarli “dove la loro voce già sa di poter andare”. La soddisfazione più grande è vederli scoprire di essere “molto più capaci di quello che pensavano di essere”.

Chi sono i vocal coach di Amici 26: i percorsi di Lalla Francia, Caterina Magliozzi e Lorenzo Ricci

Lalla Francia, nata a Terni nel 1955, è una storica corista della musica italiana. Ha cominciato a 15 anni nel gruppo Le Particelle, nel 1971 è stata a Sanremo con i 4+4 di Nora Orlandi e ha poi cantato i cori nei dischi di Francesco De Gregori, Jovanotti, Fiorella Mannoia e Renato Zero.

Ha prestato la voce a Talia, una delle muse del film Disney Hercules, e tra le sigle ha cantato in Atlas Ufo Robot e Capitan Harlock.

Caterina Magliozzi, nata a Roma nel 1992, si è diplomata in canto pop nel 2017 e in canto jazz nel 2022 al conservatorio Licinio Refice, entrambe con 110 e lode. Nel 2014 era stata ammessa ai corsi del Berklee College of Music a Perugia, durante Umbria Jazz.

Ha lavorato come vocal coach nel film musicale Un’avventura, distribuito da Lucky Red, e dal 2022 è autrice e musicista di studio per colonne sonore di film e serie con produzioni Rai e Netflix. Canta e scrive nel gruppo Cascate, con gli EP Giardini e Fantasia.

Lorenzo Ricci, giovane cantante e vocal coach, online si fa chiamare Ren. Sui social, dove su Instagram ha più di 7.000 follower, pubblica mini lezioni di canto, cover incise da lui e video di analisi vocale ad artisti molto noti, da Laura Pausini a Ultimo e Taylor Swift, senza risparmiar loro anche critiche.

È il fondatore del collettivo artistico Gruppo 600 e a febbraio 2026 ha pubblicato l’EP Quando smette di far male, cinque brani a cui è seguito il singolo Black Candle, uscito a luglio 2026.

In questo articolo: AMICI AMICI 2026
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