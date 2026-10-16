Con l’arrivo dei Responsabili artistici ad Amici 26 prendono voce, il volto si era già intravisto nei pomeridiani degli scorsi anni, i vocal coach. In un video pubblicato sui profili social ufficiali del programma, Lalla Francia, Caterina Magliozzi e Lorenzo Ricci, i “tecnici del canto”, come sono stati definiti da Maria De Filippi in puntata, si raccontano spiegando il lavoro in sala con i ragazzi della scuola.

Quest’anno, come è noto, ad Amici 26 non ci sono professori ma responsabili artistici, e con il video del 16 ottobre anche chi lavora sulle voci viene presentato per nome, con un contenuto dedicato.

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Molto probabilmente nei prossimi giorni anche i coreografi saranno presentati con nome e cognome attraverso contenuti dedicati.

Cosa dicono i vocal coach di Amici del loro lavoro

Per Lalla Francia l’insegnamento è arrivato dopo una lunga carriera: si è resa conto di avere nozioni ed esperienze da passare a qualcuno, perché “non potevano finire con me”. Una piccola cosa che per lei era assodata, per i ragazzi non lo era: non è scritta sui libri e non la insegnano “magari in conservatorio”.

Il valore di questo lavoro, per lei, sta in ciò che si trasmette ai ragazzi: “passione, sacrificio, avere la testa dura, impegnarsi, cultura musicale, ascoltare e fare musica”. Sull’esperienza ad Amici dice: “mi ha dato una linfa, è stato quasi curativo”.

Caterina Magliozzi descrive il vocal coach come “uno specchio per l’allievo”, che a volte vede cose che l’allievo stesso non riesce a vedere. Per lei conta soprattutto una comunicazione sincera, perché poi l’allievo possa affidarsi: a quel punto vede nel coach la propria immagine riflessa, e quello che gli manca.

Il traguardo, per lei, è una voce libera, perché solo allora si può esprimere una gamma di colori molto ampia. Il momento più bello arriva quando mente e corpo lavorano insieme e l’allievo si lascia travolgere dallo scambio, “un momento magico”.

Lorenzo Ricci insiste sull’emozione: bisogna imparare a capire quando la voce salta per un problema tecnico e quando “per semplice, giustissima emozione”. Sul tempo ha una frase netta: “Tendiamo a sopravvalutare quello che siamo in grado di fare in una settimana e a sottovalutare quello che siamo in grado di fare in dieci anni”.

Il lavoro con i ragazzi, spiega, è disegnare “una mappa” insieme a loro e portarli “dove la loro voce già sa di poter andare”. La soddisfazione più grande è vederli scoprire di essere “molto più capaci di quello che pensavano di essere”.

Chi sono i vocal coach di Amici 26: i percorsi di Lalla Francia, Caterina Magliozzi e Lorenzo Ricci

Lalla Francia, nata a Terni nel 1955, è una storica corista della musica italiana. Ha cominciato a 15 anni nel gruppo Le Particelle, nel 1971 è stata a Sanremo con i 4+4 di Nora Orlandi e ha poi cantato i cori nei dischi di Francesco De Gregori, Jovanotti, Fiorella Mannoia e Renato Zero.

Ha prestato la voce a Talia, una delle muse del film Disney Hercules, e tra le sigle ha cantato in Atlas Ufo Robot e Capitan Harlock.

Caterina Magliozzi, nata a Roma nel 1992, si è diplomata in canto pop nel 2017 e in canto jazz nel 2022 al conservatorio Licinio Refice, entrambe con 110 e lode. Nel 2014 era stata ammessa ai corsi del Berklee College of Music a Perugia, durante Umbria Jazz.

Ha lavorato come vocal coach nel film musicale Un’avventura, distribuito da Lucky Red, e dal 2022 è autrice e musicista di studio per colonne sonore di film e serie con produzioni Rai e Netflix. Canta e scrive nel gruppo Cascate, con gli EP Giardini e Fantasia.

Lorenzo Ricci, giovane cantante e vocal coach, online si fa chiamare Ren. Sui social, dove su Instagram ha più di 7.000 follower, pubblica mini lezioni di canto, cover incise da lui e video di analisi vocale ad artisti molto noti, da Laura Pausini a Ultimo e Taylor Swift, senza risparmiar loro anche critiche.

È il fondatore del collettivo artistico Gruppo 600 e a febbraio 2026 ha pubblicato l’EP Quando smette di far male, cinque brani a cui è seguito il singolo Black Candle, uscito a luglio 2026.