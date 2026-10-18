Amici 26 in diretta: la seconda puntata va in onda oggi, domenica 18 ottobre, dalle 14 su Canale 5. Qui trovate, durante la puntata, le gare di canto e di ballo, la sfida degli atleti e i verdetti. La puntata è stata registrata giovedì 15 ottobre.

Articolo in aggiornamento durante la puntata. Le pagelle di Luca Jurman arrivano in serata. Orari e streaming: a che ora e dove vedere Amici 26.

Amici 26 in diretta: informazioni sulla puntata

Data Domenica 18 ottobre 2026 Orario Dalle 14 alle 15.45 circa Dove Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity Conduzione Maria De Filippi Ospite musicale Settembre Giudici esterni Claudio Santamaria per il canto e Anbeta Toromani per il ballo

Chi ha scelto chi dopo gli incontri della settimana

Nei pomeridiani di questa settimana i ragazzi con la maglia hanno incontrato i responsabili artistici che avevano detto sì. Le scelte, da Kashmere con Amadeus a Napo con Ambra, sono nel nostro elenco Chi ha scelto chi, che aggiorniamo man mano.

Amici 26 è in diretta o registrato?

La seconda puntata è registrata: è stata girata giovedì 15 ottobre e va in onda in differita domenica 18 alle 14 su Canale 5.

Le gare e i verdetti della seconda puntata

Qui sotto compaiono, nell’ordine in cui vanno in onda, le esibizioni di canto e di ballo, la sfida degli atleti e i verdetti.