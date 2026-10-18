Amici 26, le esibizioni e i verdetti della seconda puntata
Le gare di canto e di ballo, la sfida degli atleti e i verdetti, mentre la puntata va in onda su Canale 5
di Massimiliano Longo (Direttore Editoriale) ·
Amici 26 in diretta: la seconda puntata va in onda oggi, domenica 18 ottobre, dalle 14 su Canale 5. Qui trovate, durante la puntata, le gare di canto e di ballo, la sfida degli atleti e i verdetti. La puntata è stata registrata giovedì 15 ottobre.
Articolo in aggiornamento durante la puntata. Le pagelle di Luca Jurman arrivano in serata. Orari e streaming: a che ora e dove vedere Amici 26.
Amici 26: i responsabili artistici, la classe e tutte le notizie · le anticipazioni della seconda puntata · la prima puntata in diretta.
Amici 26 in diretta: informazioni sulla puntata
|Data
|Domenica 18 ottobre 2026
|Orario
|Dalle 14 alle 15.45 circa
|Dove
|Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity
|Conduzione
|Maria De Filippi
|Ospite musicale
|Settembre
|Giudici esterni
|Claudio Santamaria per il canto e Anbeta Toromani per il ballo
Chi ha scelto chi dopo gli incontri della settimana
Nei pomeridiani di questa settimana i ragazzi con la maglia hanno incontrato i responsabili artistici che avevano detto sì. Le scelte, da Kashmere con Amadeus a Napo con Ambra, sono nel nostro elenco Chi ha scelto chi, che aggiorniamo man mano.
Amici 26 è in diretta o registrato?
La seconda puntata è registrata: è stata girata giovedì 15 ottobre e va in onda in differita domenica 18 alle 14 su Canale 5.
Le gare e i verdetti della seconda puntata
Qui sotto compaiono, nell’ordine in cui vanno in onda, le esibizioni di canto e di ballo, la sfida degli atleti e i verdetti.