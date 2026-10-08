Saitta, cantautore catanese classe 1999, ha conquistato la maglia nella prima puntata di Amici 26, registrata l’8 ottobre e in onda domenica 11 alle 14 su Canale 5. Uno dei tre responsabili artistici del canto lo conosce già: nel 2022 Rudy Zerbi gli aveva fatto “tantissimi complimenti” al Deejay On Stage di Riccione.

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Chi è Saitta: Christian Grasso e il cognome dei nonni

Il suo nome è Christian Grasso. È nato a Catania nel 1999, vive fra Catania e Milano e fa anche il videomaker. Saitta è il cognome della madre: l’ha scelto per i nonni materni, che lo hanno cresciuto.

La musica entra in casa nel 2007, quando lui ha sette anni e la madre si ammala. È la nonna a fargli guardare Sanremo per distrarlo, e lui, ha raccontato a Leggo nel luglio 2026, da lì comincia: “Mi preparavo tutta la settimana e la domenica mettevo su uno spettacolo per i miei nonni”.

La prima canzone la pubblica a quattordici anni. Nel 2022 porta Bedda sul palco del Deejay On Stage di Riccione, la sera dei complimenti di Zerbi, e nel 2023 partecipa anche a X Factor Malta, reinterpretando classici della canzone italiana.

Saitta, da Malavogghia a Romantici Terroni

Dopo Matrioska, Terrone e Che vuò?, nel 2025 arriva Malavogghia, il brano che a sentire lui gli ha impedito di smettere: a convincerlo a pubblicarlo, quando voleva lasciare la musica, è stato l’amico Aliotho.

Il 5 dicembre 2025 esce SICILITUDINE. Il 19 giugno 2026 arriva Romantici Terroni, la risposta a chi dice che con la musica non si mangia, pubblicato da Digital Noises e Chiesa & Partners con la distribuzione di ADA.

Pochi giorni prima prende parte al cortometraggio Spalla a Spada di Louis Nabil Djalili, miglior corto al Taormina Film Festival, e il 1° agosto a Scalea vince il Premio Stampa del contest del Laos Fest.

Il suo sogno è l’Ariston, come ha detto a Leggo: “Salire su quel palco prima che mio nonno se ne vada”.

Anno Titolo Etichetta 2022 Bedda Ondesonore Records 2023 Matrioska Ondesonore Records/Artist First 2024 Che vuò? Ondesonore Records/Artist First 2025 Malavogghia Ondesonore Records/Artist First 2025 SICILITUDINE Troppo Records 2026 Chianciu cu tia Digital Noises/Chiesa & Partners 2026 Romantici Terroni Digital Noises/Chiesa & Partners/ADA

Saitta ad Amici 26: la maglia nella prima puntata

Nella registrazione dell’8 ottobre Saitta si è presentato con un inedito, come tutti i cantanti di questa edizione, e ha preso la maglia, il primo passo verso il banco.

Saitta ad Amici 26, i numeri al debutto

All’8 ottobre 2026, il giorno della registrazione della prima puntata, questi erano i numeri di Saitta.

Piattaforma 8 ottobre 2026 Ascoltatori mensili Spotify 27.148 Brano più ascoltato su Spotify Romantici Terroni (430.425 stream) Follower TikTok (@inartesaitta) 25.200 Follower Instagram (@inartesaitta) 52 mila

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