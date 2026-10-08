Chi è Saitta, il cantautore catanese di Romantici Terroni che entra ad Amici 26
Classe 1999, il nome d'arte è il cognome della madre: un omaggio ai nonni che l'hanno cresciuto.
di All Music Italia ·
Saitta, cantautore catanese classe 1999, ha conquistato la maglia nella prima puntata di Amici 26, registrata l’8 ottobre e in onda domenica 11 alle 14 su Canale 5. Uno dei tre responsabili artistici del canto lo conosce già: nel 2022 Rudy Zerbi gli aveva fatto “tantissimi complimenti” al Deejay On Stage di Riccione.
Amici 26: quando inizia, i responsabili artistici e tutte le notizie · le anticipazioni della prima puntata
Chi è Saitta: Christian Grasso e il cognome dei nonni
Il suo nome è Christian Grasso. È nato a Catania nel 1999, vive fra Catania e Milano e fa anche il videomaker. Saitta è il cognome della madre: l’ha scelto per i nonni materni, che lo hanno cresciuto.
La musica entra in casa nel 2007, quando lui ha sette anni e la madre si ammala. È la nonna a fargli guardare Sanremo per distrarlo, e lui, ha raccontato a Leggo nel luglio 2026, da lì comincia: “Mi preparavo tutta la settimana e la domenica mettevo su uno spettacolo per i miei nonni”.
La prima canzone la pubblica a quattordici anni. Nel 2022 porta Bedda sul palco del Deejay On Stage di Riccione, la sera dei complimenti di Zerbi, e nel 2023 partecipa anche a X Factor Malta, reinterpretando classici della canzone italiana.
Saitta, da Malavogghia a Romantici Terroni
Dopo Matrioska, Terrone e Che vuò?, nel 2025 arriva Malavogghia, il brano che a sentire lui gli ha impedito di smettere: a convincerlo a pubblicarlo, quando voleva lasciare la musica, è stato l’amico Aliotho.
Il 5 dicembre 2025 esce SICILITUDINE. Il 19 giugno 2026 arriva Romantici Terroni, la risposta a chi dice che con la musica non si mangia, pubblicato da Digital Noises e Chiesa & Partners con la distribuzione di ADA.
Pochi giorni prima prende parte al cortometraggio Spalla a Spada di Louis Nabil Djalili, miglior corto al Taormina Film Festival, e il 1° agosto a Scalea vince il Premio Stampa del contest del Laos Fest.
Il suo sogno è l’Ariston, come ha detto a Leggo: “Salire su quel palco prima che mio nonno se ne vada”.
|Anno
|Titolo
|Etichetta
|2022
|Bedda
|Ondesonore Records
|2023
|Matrioska
|Ondesonore Records/Artist First
|2024
|Che vuò?
|Ondesonore Records/Artist First
|2025
|Malavogghia
|Ondesonore Records/Artist First
|2025
|SICILITUDINE
|Troppo Records
|2026
|Chianciu cu tia
|Digital Noises/Chiesa & Partners
|2026
|Romantici Terroni
|Digital Noises/Chiesa & Partners/ADA
Saitta ad Amici 26: la maglia nella prima puntata
Nella registrazione dell’8 ottobre Saitta si è presentato con un inedito, come tutti i cantanti di questa edizione, e ha preso la maglia, il primo passo verso il banco.
Saitta ad Amici 26, i numeri al debutto
All’8 ottobre 2026, il giorno della registrazione della prima puntata, questi erano i numeri di Saitta.
|Piattaforma
|8 ottobre 2026
|Ascoltatori mensili Spotify
|27.148
|Brano più ascoltato su Spotify
|Romantici Terroni (430.425 stream)
|Follower TikTok (@inartesaitta)
|25.200
|Follower Instagram (@inartesaitta)
|52 mila
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