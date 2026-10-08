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Chi è Saitta, il cantautore catanese di Romantici Terroni che entra ad Amici 26

Classe 1999, il nome d'arte è il cognome della madre: un omaggio ai nonni che l'hanno cresciuto.

di All Music Italia · 

Saitta, il cantautore catanese entrato ad Amici 26, in studio con le cuffie davanti al microfono

Saitta, cantautore catanese classe 1999, ha conquistato la maglia nella prima puntata di Amici 26, registrata l’8 ottobre e in onda domenica 11 alle 14 su Canale 5. Uno dei tre responsabili artistici del canto lo conosce già: nel 2022 Rudy Zerbi gli aveva fatto “tantissimi complimenti” al Deejay On Stage di Riccione.

Amici 26: quando inizia, i responsabili artistici e tutte le notizie · le anticipazioni della prima puntata

Chi è Saitta: Christian Grasso e il cognome dei nonni

Il suo nome è Christian Grasso. È nato a Catania nel 1999, vive fra Catania e Milano e fa anche il videomaker. Saitta è il cognome della madre: l’ha scelto per i nonni materni, che lo hanno cresciuto.

La musica entra in casa nel 2007, quando lui ha sette anni e la madre si ammala. È la nonna a fargli guardare Sanremo per distrarlo, e lui, ha raccontato a Leggo nel luglio 2026, da lì comincia: “Mi preparavo tutta la settimana e la domenica mettevo su uno spettacolo per i miei nonni”.

La prima canzone la pubblica a quattordici anni. Nel 2022 porta Bedda sul palco del Deejay On Stage di Riccione, la sera dei complimenti di Zerbi, e nel 2023 partecipa anche a X Factor Malta, reinterpretando classici della canzone italiana.

Saitta, da Malavogghia a Romantici Terroni

Dopo Matrioska, Terrone e Che vuò?, nel 2025 arriva Malavogghia, il brano che a sentire lui gli ha impedito di smettere: a convincerlo a pubblicarlo, quando voleva lasciare la musica, è stato l’amico Aliotho.

Il 5 dicembre 2025 esce SICILITUDINE. Il 19 giugno 2026 arriva Romantici Terroni, la risposta a chi dice che con la musica non si mangia, pubblicato da Digital Noises e Chiesa & Partners con la distribuzione di ADA.

Pochi giorni prima prende parte al cortometraggio Spalla a Spada di Louis Nabil Djalili, miglior corto al Taormina Film Festival, e il 1° agosto a Scalea vince il Premio Stampa del contest del Laos Fest.

Il suo sogno è l’Ariston, come ha detto a Leggo: “Salire su quel palco prima che mio nonno se ne vada”.

Anno Titolo Etichetta
2022 Bedda Ondesonore Records
2023 Matrioska Ondesonore Records/Artist First
2024 Che vuò? Ondesonore Records/Artist First
2025 Malavogghia Ondesonore Records/Artist First
2025 SICILITUDINE Troppo Records
2026 Chianciu cu tia Digital Noises/Chiesa & Partners
2026 Romantici Terroni Digital Noises/Chiesa & Partners/ADA

Saitta ad Amici 26: la maglia nella prima puntata

Nella registrazione dell’8 ottobre Saitta si è presentato con un inedito, come tutti i cantanti di questa edizione, e ha preso la maglia, il primo passo verso il banco.

Saitta ad Amici 26, i numeri al debutto

All’8 ottobre 2026, il giorno della registrazione della prima puntata, questi erano i numeri di Saitta.

Piattaforma 8 ottobre 2026
Ascoltatori mensili Spotify 27.148
Brano più ascoltato su Spotify Romantici Terroni (430.425 stream)
Follower TikTok (@inartesaitta) 25.200
Follower Instagram (@inartesaitta) 52 mila

La foto è stata reperita dai canali social ufficiali dell’artista ed è utilizzata esclusivamente a fini di cronaca e informazione. Tutti i diritti dell’immagine appartengono ai rispettivi titolari. Qualora il titolare dei diritti ritenga di doverne chiedere la rimozione, può contattarci all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

In questo articolo: AMICI AMICI 2026
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