Da venerdì 19 giugno è in radio e su tutte le piattaforme digitali Romantici Terroni, il nuovo singolo del cantautore siciliano Saitta. Romantici Terroni nasce dalle frasi che migliaia di ragazzi del Sud Italia si sentono ripetere fin da bambini: “trovati un lavoro vero”, “con la musica non si mangia”, “imparati un mestiere”. Parole che spesso diventano il muro contro cui sbattono i sogni di chi decide di credere nelle proprie passioni, e a cui il brano prova a rispondere.

Romantici Terroni : una dedica a chi parte e a chi resta

Il pezzo, pubblicato su etichetta Digital Noises e distribuito da ADA Music Italy (Warner Music Group), racconta la condizione di chi cresce nel Sud Italia inseguendo un sogno, spesso costretto a confrontarsi con pregiudizi e aspettative sociali. Una storia che parte dalla Sicilia ma che diventa universale.

Ci sono i padri che lavorano fino allo sfinimento per garantire un futuro ai figli, le madri che aspettano sveglie il loro rientro, i giovani che lasciano la propria terra in cerca di opportunità e che, una volta partiti, vengono derisi anche per la nostalgia che continuano a provare. Una nostalgia che è una colpa solo agli occhi di chi non l’ha mai vissuta.

Con Romantici Terroni, Saitta dà voce a una generazione che non vuole rinunciare ai propri ideali e risponde, brano dopo brano, a chi continua a invitarla a “mettere i piedi per terra”. È una dedica a chi sceglie il cuore, la passione e la libertà di inseguire ciò che ama, anche quando intorno tutti consigliano il contrario.

Il Sud come casa da portare dentro

Il singolo è un inno alla dignità dei sogni e alla forza delle proprie origini. Un sentimento che, nelle parole del pezzo, rende il Sud una casa da cui si può partire ma che non si smette mai di portare dentro. È in questa tensione tra partenza e appartenenza che Romantici Terroni trova la sua immagine più riconoscibile, e che lo rende un brano in cui può ritrovarsi chiunque abbia mai lasciato qualcosa per cercare qualcos’altro.

Dal Taormina Film Festival al nuovo singolo

L’uscita di Romantici Terroni arriva pochi giorni dopo la partecipazione di Saitta al Taormina Film Festival, dove ha preso parte al cortometraggio Spalla a Spada diretto da Louis Nabil Djalili. L’opera ha conquistato il premio come Miglior Cortometraggio, confermando la versatilità di un percorso che si muove tra musica e cinema.

Chi è Saitta

Christian Grasso, in arte Saitta, è nato a Catania nel 1999. Si avvicina alla scrittura e al canto giovanissimo, durante un periodo di difficoltà familiare, e nel 2014, a quattordici anni, pubblica il suo primo singolo. Nel 2022 partecipa al Deejay On Stage di Riccione con Bedda, brano pop dalle influenze latino-tribali che porta al centro della sua musica i colori e le sonorità della Sicilia. Nel 2023 prende parte a X Factor Malta, reinterpretando alcuni classici della tradizione italiana in chiave contemporanea.

Crediti del brano

Titolo: Romantici Terroni

Artista: Saitta

Etichetta: Digital Noises

Distribuzione: ADA Music Italy (Warner Music Group)

Data di uscita: 19 giugno 2026