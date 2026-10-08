Aura Venosa, cantante campana classe 2007, ha conquistato la maglia nella prima puntata di Amici 26, registrata l’8 ottobre e in onda domenica 11 alle 14 su Canale 5. Il pubblico della tv l’ha già vista nel 2026 su Rai 1, nella serie La Preside con Luisa Ranieri, e ne canta anche la sigla.

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Chi è Aura Venosa: da Torre Annunziata ai Bootcamp di X Factor

Il suo nome è Aurora Venosa, nata a Castellammare di Stabia nel 2007 e cresciuta a Torre Annunziata, in provincia di Napoli.

Nel 2024 è arrivata ai Bootcamp di X Factor 2024: nella nostra cronaca della serata la sua esibizione non era fra le migliori, ma la sua risposta, “non ho fretta”, era piaciuta moltissimo.

Di quel talent ricorda soprattutto l’emozione, come ha raccontato a Sky TG24 nel febbraio 2026: “Mi sono messa a piangere. E davanti avevo Giorgia”. Giorgia, in quell’edizione, era la conduttrice del programma.

Aura Venosa, la studentessa di La Preside che ne canta la sigla

Nel 2026 arriva la recitazione: nella serie di Rai 1 diretta da Luca Miniero è Jessica D’Amore, una delle studentesse della preside interpretata da Luisa Ranieri. A Sky TG24 ha detto: “Io nasco cantante”.

Non mi basti mai, cantata con Alessandro De Martino, apre la colonna sonora della serie, uscita il 19 febbraio 2026 per FM Records, e a ottobre supera i 386 mila stream su Spotify. Il 6 febbraio era uscito il singolo Chiamami Ancora Love, per ADA Music Italy.

In estate il suo nome era fra i primi annunciati per i Capri Music Awards 2026, insieme a Samurai Jay, LDA e AKA 7even. Nel comunicato successivo, però, non c’era più: con ogni probabilità era già impegnata nei casting di Amici, dove ritrova Samurai Jay, uno dei tre responsabili artistici del canto.

Aura Venosa ad Amici 26: la maglia nella prima puntata

Nella registrazione dell’8 ottobre Aura Venosa si è presentata con un inedito, come tutti i cantanti di questa edizione, e ha preso la maglia, il primo passo verso il banco.

Aura Venosa ad Amici 26, i numeri al debutto

All’8 ottobre 2026, il giorno della registrazione della prima puntata, questi erano i numeri di Aura Venosa.

Piattaforma 8 ottobre 2026 Ascoltatori mensili Spotify 10.554 Brano più ascoltato su Spotify Non mi basti mai (386.817 stream) Follower Instagram 31.000

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