Aura, già Aura Venosa, ha presentato ad Amici 26 l’inedito Solite solite e ha preso la maglia con i sì di Samurai Jay e Rudy Zerbi e il no di Amadeus. Nel brano chi canta rimprovera a un’altra persona “promesse fatte per poi scappare”.

La cantante campana, classe 2007, nel 2026 è su Rai 1 nella serie La Preside, di cui canta anche la sigla: qui la sua storia.

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Il significato di Solite solite di Aura Venosa

La canzone si apre con un’accusa: “Baby scappi per paura di sbagliare”. Chi canta si descrive con “una come me” e con l’immagine “il cuore di uno scorpione”, che “non cambia mai per amore”.

Nel ritornello tornano “Solite solite parole dette per farci male”. Chi canta chiama e aspetta, “ti chiamo ma dove sei”, “ti aspetto ma dove vai”, e ripete “non torni mai”.

Nella seconda strofa chi canta non crede più: “continua a mentire non ti credo più”, “fa male capire che non sei più tu”. Poi arriva un invito, “balliamo un lento dentro il maltempo con te”, e il verso dopo è “tutto si accende veramente”.

Dopo l’esibizione Samurai Jay ha detto di Aura che “le melodie sono super catchy”, ma che sul songwriting e sulle strutture c’è ancora da lavorare.

Testo di Solite solite di Aura Venosa

Baby scappi per

paura di sbagliare

una come me

può solo farti

non cambia mai per amore

il cuore di uno scorpione

a cosa servirà

Parlare

senti

la notte

l’aurora

Solite solite

parole

dette per farci male

ti chiamo ma dove sei

non ci sei mai

solide solide solide

promesse fatte per poi scappare

ti aspetto ma dove vai

non torni mai

(questa notte è l’ultima che parlerà di noi)

dove sei

non torni mai

continua a mentire non ti credo più

fa male capire che non sei più tu

adesso giri come tormento

ma far prima con te non me ne pento

balliamo un lento dentro il maltempo con te

tutto si accende veramente

senti

la notte

l’aurora

Solite solite

parole

dette per farci male

ti chiamo ma dove sei

non ci sei mai

solide solide solide

promesse fatte per poi scappare

ti aspetto ma dove vai

non torni mai

senti

la notte

l’aurora

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.