Amici 26, le esibizioni e i verdetti della prima puntata
Gli inediti dei cantanti, i sì dei responsabili artistici e i verdetti, mentre la puntata va in onda su Canale 5
di Massimiliano Longo (Direttore Editoriale) ·
Amici 26 in diretta: la prima puntata va in onda oggi, domenica 11 ottobre, dalle 14 su Canale 5. Qui trovate, durante la puntata, gli inediti dei cantanti, i sì dei responsabili artistici e i verdetti. La puntata è stata registrata l’8 ottobre: i ragazzi con la maglia devono ancora guadagnarsi il banco.
Articolo in aggiornamento durante la puntata. Le pagelle di Luca Jurman arrivano in serata. Orari e streaming: a che ora e dove vedere Amici 26.
Amici 26: i responsabili artistici, la classe e tutte le notizie · le anticipazioni della prima puntata.
Amici 26 in diretta: informazioni sulla puntata
|Data
|Domenica 11 ottobre 2026
|Orario
|Dalle 14 alle 16.15 circa
|Dove
|Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity
|Conduzione
|Maria De Filippi
Chi c’è nella classe di Amici 26
Dei venticinque ragazzi che hanno preso la maglia, i nomi usciti finora sono ventuno. Ogni cantante ha la sua scheda con la storia e i numeri prima di Amici.
|Categoria
|Nomi
|Cantanti
|Erness, Andrea Heros, JED, Shari, Posniak, Aura Venosa, Saitta, Manuel Meledina, Kashmere, Tìaso e Nicolò Bassani
|Ballerini
|Riccardo Frisonn, Lorenzo Lombardi, Maria Clara Rocco, Manolo Borrelli, Carlotta Rossini, Anna Messina, Celeste Moroni e Gabriele Napoli
|Atleti
|India Serafini (judo) e Gabriele Guidi Rontani (pugilato)
|Responsabili artistici
|Amadeus, Rudy Zerbi e Samurai Jay per il canto; Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Ambra Angiolini per il ballo
Amici 26 è in diretta o registrato?
La prima puntata è registrata: è stata girata l’8 ottobre e va in onda in differita domenica 11 alle 14 su Canale 5.
Gli inediti e i verdetti della prima puntata
Ogni cantante si è presentato con un inedito. Qui sotto compaiono, nell’ordine in cui vanno in onda, il brano, il parere dei responsabili artistici e chi ottiene la maglia.
Immagine di copertina realizzata con intelligenza artificiale a fini illustrativi e di cronaca. La composizione grafica richiama il logo e l’identità visiva del programma Amici. Le figure rappresentate sono silhouette generate artificialmente e non riproducono persone o scene reali.