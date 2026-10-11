Amici 26 in diretta: la prima puntata va in onda oggi, domenica 11 ottobre, dalle 14 su Canale 5. Qui trovate, durante la puntata, gli inediti dei cantanti, i sì dei responsabili artistici e i verdetti. La puntata è stata registrata l’8 ottobre: i ragazzi con la maglia devono ancora guadagnarsi il banco.

Articolo in aggiornamento durante la puntata. Le pagelle di Luca Jurman arrivano in serata. Orari e streaming: a che ora e dove vedere Amici 26.

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Amici 26 in diretta: informazioni sulla puntata

Data Domenica 11 ottobre 2026 Orario Dalle 14 alle 16.15 circa Dove Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity Conduzione Maria De Filippi

Chi c’è nella classe di Amici 26

Dei venticinque ragazzi che hanno preso la maglia, i nomi usciti finora sono ventuno. Ogni cantante ha la sua scheda con la storia e i numeri prima di Amici.

Amici 26 è in diretta o registrato?

La prima puntata è registrata: è stata girata l’8 ottobre e va in onda in differita domenica 11 alle 14 su Canale 5.

Gli inediti e i verdetti della prima puntata

Ogni cantante si è presentato con un inedito. Qui sotto compaiono, nell’ordine in cui vanno in onda, il brano, il parere dei responsabili artistici e chi ottiene la maglia.

Immagine di copertina realizzata con intelligenza artificiale a fini illustrativi e di cronaca. La composizione grafica richiama il logo e l’identità visiva del programma Amici. Le figure rappresentate sono silhouette generate artificialmente e non riproducono persone o scene reali.