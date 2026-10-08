Il conto alla rovescia per Amici 26 è agli sgoccioli. Domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5 il talent di Maria De Filippi riparte con sei responsabili artistici al posto dei professori, e nel ballo, accanto ad Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, siede Ambra Angiolini.

Ambra è un’attrice premiata con il David di Donatello, ha condotto il Concerto del Primo Maggio, è stata giudice di X Factor e, negli anni Novanta, era la ragazzina di Non è la Rai che con T’appartengo vendeva dischi come una popstar, arrivando al grande successo anche in Sud America.

Ma per i ragazzi che domenica la scopriranno in tv, chi è Ambra Angiolini? E cosa c’entra con il ballo?

Chi è Ambra Angiolini: romana, classe 1977, partita dalla danza

Nata a Roma il 22 aprile 1977, da bambina Ambra studia danza. È la sua insegnante a segnalarle un casting Fininvest che cerca ragazze che sappiano ballare, e a tredici anni è già in tv, fra le figuranti di Fantastico.

Il resto lo fa Gianni Boncompagni, che nell’estate del 1992 la porta a Bulli e pupe e da settembre a Non è la Rai. Prima le affida il Gioco dello zainetto, poi, dall’autunno 1993, l’intero programma: a sedici anni Ambra guida un centinaio di ragazze.

Com’era vederla arrivare in studio? Ce l’ha raccontato nel 2017 Pamela Petrarolo, che di quel cast faceva parte, in un’intervista ad All Music Italia: “Ambra è stata un fulmine all’interno del programma. Lei ad esempio è arrivata alla seconda edizione e non dall’inizio e ha fatto una sorta di ‘prendo tutto'”.

Nella campagna elettorale del 1994 l’appoggio di Ambra a Silvio Berlusconi, suggerito in auricolare da Boncompagni, scatena le polemiche. Nello stesso anno vince il Telegatto come personaggio rivelazione.

Ambra Angiolini e i talent: dalla giuria di Amici 16 al ballo di Amici 26

Nel 2017 Ambra ha fatto parte della giuria del serale di Amici 16 con Ermal Meta, l’étoile Eleonora Abbagnato e l’attore Daniele Liotti, e poi per due edizioni è stata giudice di X Factor.

A luglio Santo Pirrotta, su Vanity Fair, aveva scritto che la De Filippi la voleva in cattedra. Lei aveva smentito sui social, con ironia. E invece eccola fra i sei responsabili artistici, come abbiamo raccontato nelle anticipazioni della prima puntata.

Anno Talent Ruolo di Ambra 2017 Amici 16 (Canale 5) Giuria del serale 2022 X Factor (Sky) Giudice, con Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi 2023 X Factor (Sky) Giudice, con Fedez, Dargen D’Amico e Morgan 2026 Amici 26 (Canale 5) Responsabile artistica del ballo

T’appartengo e gli altri: i quattro album di Ambra cantante

E la musica? Nel 1994, a Non è la Rai, Ambra annuncia che non canterà una cover ma un brano suo: è T’appartengo, firmato fra gli altri da Franco Migliacci, uno degli autori di Nel blu dipinto di blu.

L’album omonimo esce l’11 novembre 1994 e debutta alla #6 della classifica degli album, la versione spagnola Te pertenezco lo porta in Spagna e in Sud America, e il tour gira i palazzetti il sabato e la domenica pomeriggio, per non saltare le puntate del programma.

Il 30 giugno 1995 Non è la Rai chiude, e Ambra canta T’appartengo un’ultima volta, fra le lacrime sue e delle ragazze del programma:

Fino al 1999 arrivano altri tre album, da Angiolini a InCanto. Con Ritmo vitale Ambra firma i suoi brani, e Io, te, Francesca e Davide la scrive con Riccardo Sinigallia e Stefano Borzi. In InCanto canta Luca e Stella, la storia di un amore omosessuale.

Al Festivalbar 1996 Ambra porta Aspettavo te in versione remix, davanti a un pubblico in delirio:

Anno Album Singoli principali 1994 T’appartengo T’appartengo, L’ascensore 1996 Angiolini Ti stravoglio, Aspettavo te 1997 Ritmo vitale Ritmo vitale, Io, te, Francesca e Davide, Guardati le spalle 1999 InCanto Canto alla luna, Butterfly 2000

Alla finale di X Factor, l’8 dicembre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Ambra si rimette il microfono ad archetto e canta T’appartengo, ventotto anni dopo la prima volta.

Il brano torna primo nelle vendite di iTunes, il 30 gennaio 2023 la FIMI certifica oro il singolo digitale e a ottobre Sony Music Italia rende disponibili in digitale tutti e quattro gli album.

Il David di Donatello con Saturno contro, il teatro e la radio

Già alla fine degli anni Novanta Ambra passa alla radio, da Radio 105 a Rai Radio 2, e al teatro dal 2000, con il musical Emozioni sulle canzoni di Lucio Battisti nel 2001.

La svolta è del 2007, con Saturno contro di Ferzan Özpetek: per il ruolo di Roberta vince il David di Donatello. Con Özpetek torna a lavorare nel 2022 nella serie Le fate ignoranti, e dal 2024 porta in teatro Oliva Denaro, dal romanzo di Viola Ardone.

Anno Premio Per 2007 David di Donatello, migliore attrice non protagonista Saturno contro 2007 Nastro d’argento, migliore attrice non protagonista Saturno contro 2007 Globo d’oro, miglior attrice rivelazione Saturno contro 2022 Nastro d’argento Grandi Serie, migliore attrice non protagonista Le fate ignoranti

Sei Primi Maggio di fila e la domanda sulle poche donne in cartellone

Dal 2018 al 2023 Ambra ha condotto il Concerto del Primo Maggio su Rai 3 per sei edizioni consecutive, quasi ogni anno con un compagno diverso.

Anno Accanto ad Ambra 2018 Lodo Guenzi 2019 Lodo Guenzi 2020 Da sola, dal Teatro delle Vittorie 2021 Stefano Fresi 2022 Bugo, nella parte pomeridiana 2023 Fabrizio Biggio

Nel 2019, quando in conferenza stampa le chiedono delle poche artiste in cartellone, Ambra rigira la domanda alle case discografiche: “Perché nelle classifiche, nelle classifiche ufficiali ci sono solo due donne?”.

Dopo il 1999 i duetti con Syria, Marco Masini e Tiziano Ferro

Ha mai smesso davvero di cantare? Non proprio. Un album suo non l’ha più pubblicato, ma al microfono è tornata in tre duetti.

Anno Brano Con Uscita 2017 Io, te, Francesca e Davide Syria Singolo 2020 Ti vorrei Marco Masini Album Masini +1 30th Anniversary 2022 Ambra/Tiziano Tiziano Ferro Album Il mondo è nostro

E perché proprio Ambra, per Tiziano Ferro? Presentando il duetto l’ha spiegato così: “Ambra è da sempre una mia grande fan, è sempre venuta ai miei concerti, mi ha sempre dato una carica infinita”.

A giugno 2026 Ambra è tornata a cantare in uno spot: Basta il nome, il jingle delle caramelle Dietorelle, scritto con il produttore Fabio Gargiulo.

Francesco Renga, Jolanda e Leonardo

Dal 2003 al 2015 Ambra è stata la compagna di Francesco Renga, da cui ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo. Al Festival di Sanremo 2005, dove lei era fra gli opinionisti, Renga ha vinto con Angelo, dedicata alla figlia.

Con Jolanda Renga ha cantato T’appartengo al Milano Pride 2025. Negli ultimi mesi è stata spesso sui giornali per la sua storia d’amore con Pico Cibelli, presidente di Warner Music Italy.

Ambra su All Music Italia: sei articoli dal nostro archivio

Le domande più cercate su Ambra Angiolini

Chi è Ambra Angiolini?

È un’attrice, conduttrice e cantante romana, nata nel 1977. Negli anni Novanta ha condotto Non è la Rai e ha inciso quattro album, a partire da T’appartengo. Nel 2007 ha vinto il David di Donatello per Saturno contro.

Che ruolo ha Ambra ad Amici 26?

È una delle tre responsabili artistiche del ballo, con Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Il ruolo prende il posto dei professori dalla prima puntata, domenica 11 ottobre 2026 alle 14 su Canale 5.

Ambra è già stata ad Amici?

Sì, nel 2017 ha fatto parte della giuria del serale di Amici 16, insieme a Ermal Meta, all’étoile Eleonora Abbagnato e all’attore Daniele Liotti.

Quali sono gli album di Ambra Angiolini?

Sono quattro: T’appartengo nel 1994, Angiolini nel 1996, Ritmo vitale nel 1997 e InCanto nel 1999. Dall’ottobre 2023 sono tutti disponibili sulle piattaforme digitali.

Tutte le notizie su Ambra sono nella sua scheda artista, e la storia del talent dal 2001 è nella nostra pagina su Amici di Maria De Filippi.

Foto: Pagina ufficiale Instagram